Coronavirus im Landkreis Miesbach: Wichtige Verbindung an der Grenze zu Tirol wieder offen

Coronavirus im Landkreis Miesbach - Bundespolizei öffnet B307

Die Bundespolizei hat am Montag (11. Mai) die Grenzkontrollstelle Achenpass im Bereich der Gemeinden Kreuth und Lenggries nach Zustimmung der österreichischen Behörden auf österreichisches Staatsgebiet verlegt.

Dadurch kann dieBundesstraße 307 wieder sowohl Richtung Sylvensteinstausee als auch Richtung Wildbad Kreuth befahren werden.



Coronavirus im Landkreis Miesbach: Die Lage am Montag

13 Uhr: Seniorenheim Schliersee: Mehr Negativ- als Positivtests

Die Corona-Infektionsszahlen im Landkreis Miesbach sind weiterhin sehr stabil. Gegenüber dem Vortag hat sich keine Änderung ergeben. Heißt: Weiterhin sind 56 aktive Fälle bekannt, 30 davon in Schliersee. Hier sind zwei Einrichtungen in Schliersee, meldet das Landratsamt. In einer Einrichtung für Menschen mit Behinderungen haben sich alle Bewohner und mehrere Mitarbeiter infiziert. Alle sind aber stabil und auf dem Weg der Besserung. In einer Einrichtung für Senioren haben sich inzwischen 15 Bewohner und vier Mitarbeiter angesteckt. Ein Bewohner (über 80 Jahre alt) ist Ende vergangener Woche im Zusammenhang mit dem Virus verstorben. Das Gesundheitsamt hat in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit alle Bewohner und verfügbaren Mitarbeiter abgestrichen. Noch sind nicht alle Ergebnisse eingetroffen, allerdings ist die Mehrheit der bereits eingetroffenen Abstrichergebnisse negativ.

10.26 Uhr: Coronavirus: Sparkasse startet Spenden-Kampagne

Die Kreissparkasse will Spenden gegen Corona dorthin bringen, wo sie am dringendsten gebraucht werden. Dafür startet sie eine Kampagne in den Sozialen Medien. Das Video von Sparkassen-Chef und alle Infos gibt es in unserem Artikel zum Thema.

+ Video für Spenden: Kreissparkassenchef Martin Mihalovits will in den Sozialen Medien für seine Aktion werben.

Coronavirus im Landkreis Miesbach: Die Lage am Sonntag

16.45 Uhr: Neuinfektionen konstant niedrig

Über das Wochenende wurden im Landkreis vier Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Die Zahl der bestätigten Fälle seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 549. 484 Menschen sind vom Virus genesen. Das vermeldet das Landratsamt.

In den vergangenen sieben Tagen gab es 27 positive Corona-Tests im Landkreis. Damit ist dieser nach wie vor weit von der Grenze von 50 Fällen über sieben Tage entfernt, ab der die Staatsregierung neue Begrenzungen zum Schutz vor dem Virus verlangt. Wie berichtet, stammt ein großer Teil der positiven Tests der zurückliegenden Woche aus einem Seniorenheim in Schliersee, in dem der Virus mindestens elf Patienten und 15 Pfleger infiziert hat. Die Einrichtung steht wegen des Ausbruchs unter Quarantäne.

13.06 Uhr: Corona-Maßnahmen in Schlierseer Seniorenheim verschärft

Das Ausbüxen eines Mannes aus der Seniorenresidenz in Schliersee, die wegen Corona unter Quarantäne steht, beschäftigt den Krisenstab am Landratsamt. Die Sorge: Das Virus könnte sich durch Quarantäne-Ausbrüche unkontrolliert verbreiten und die an der Suche nach den Flüchtigen beteiligten Einsatzkräfte gefährden, meldet das Landratsamt auf Nachfrage.

Um eine Wiederholung des Vorfalls zu verhindern, hat der Krisenstab die Maßnahmen im Seniorenheim verschärft. Er hat einen Sicherheitsdienst organisiert, der die Einrichtung überwacht. Außerdem könnte ein Bauzaun um das Haus errichtet werden. Dies geschehe zum Schutz der Bewohner, betont das Landratsamt. Viele von ihnen könnten die Situation geistig weder verstehen noch verarbeiten. Deswegen könnten sie unabsichtlich gegen die Quarantäne verstoßen.

Wie viele Bewohner an Corona erkrankt sind, ist noch offen. Wie berichtet, waren bereits elf Senioren und vier Betreuer positiv auf das Virus getestet worden. Die Ergebnisse der übrigen 135 Abstriche stehen aber noch aus.

11.05 Uhr: Corona-Lockerungen: Für Vermieter geht‘s raus aus der Schockstarre

Seit klar ist, dass Hotels und Ferienwohnungen ab 30. Mai wieder öffnen dürfen, geht es mit den Buchungen bergauf. Auch am Tegernsee wollen die Vermieter raus aus der Schockstarre.

+ Die Gäste können kommen: Steffi Erlacher vom Moarhof in Bad Wiessee bereitet ihre Zimmer für Urlauber vor. Ihre Ferienwohnungen sind für den Sommer bereits ausgebucht.

10.46 Uhr: Schulstart für die Viertklässler

Mit drei Schulstunden täglich starten am Montag die Viertklässler der Quirin-Regler-Grundschule in Holzkirchen in den Schulalltag. Der sieht komplett anders aus als vor Corona. Rektorin Sabine Bösl hatte viel zu organisieren – und es gibt noch einiges zu tun, bis eine Woche später die Erstklässler zurückkommen. Wenig Verständnis hat Bösl für die Entscheidung des Kultusministeriums bezüglich des Übertritts.

Coronavirus im Landkreis Miesbach: Die Lage am Freitag

17.40 Uhr: Zahl der aktiven Fälle nimmt wieder ab

Leichten Schwankungen ist derzeit die Corona-Statistik im Landkreis unterworfen. Wie das Landratsamt am Freitag mitteilte, wurden zwei weitere Personen positiv auf das Virus getestet. Die Gesamtzahl steigt somit auf 545. Gleichzeitig stieg die Zahl der Gesundeten um vier Personen an. Derzeit verzeichnet das Landratsamt 52 (Vortag 54) aktive Fälle. Sieben Menschen sind in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Die Fälle nach Orten:



Die Fälle nach Tagen:



11.30 Uhr: Mann flieht aus Corona-infiziertem Seniorenheim

Am Schliersee in Bayern ist ein 63-Jähriger aus dem Seniorenheim ausgebrochen. Dort waren 15 Fälle des Coronavirus nachgewiesen worden sind. Die Polizei suchte den Mann mit einem Großaufgebot.

9.09 Uhr: Coronavirus: Landkreis ist vom Hotspot zum Musterschüler geworden

Die Corona-Statistik zeigt des Robert-Koch-Instituts zeigt: Der Landkreis entwickelt sich positiv. Es gibt wenige Tote. Die Maßnahmen waren offenbar erfolgreich.

Coronavirus im Landkreis Miesbach: Die Lage am Donnerstag

18.17 Uhr: Ein weiterer Toter im Landkreis

Gestern ist ein 80-jähriger Mann im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Wie das Landratsamt mitteilt, war er der siebte Tote der Pandemie im Landkreis. Außerdem wurden sechs Personen positiv auf Corona getestet. Die Zahl der aktiven Fälle steigt dadurch auf 54. Fünf der positiven Tests stammen aus dem Seniorenheim in Schliersee, das wegen Corona unter Quarantäne steht (wir berichteten). Dort wurde das Virus nun bei elf Bewohnern und vier Mitarbeitern nachgewiesen. Alle 100 Bewohner wurden getestet. Die Ergebnisse stehen noch aus. Das Personal arbeitet mit Isolierstationen, Schleusen und in Schutzausrüstung.



16.35 Uhr: Krankenhaus Agatharied lockert Besuchsregeln

Ab Samstag, 9. Mai, darf im Krankenhaus Agatharied grundsätzlich jeder Patient pro Tag eine Stunde eine engste Besuchsperson empfangen. Das teilt das Krankenhaus in einer Pressemitteilung mit. Damit lockert es das Besuchsverbot gegenüber den vorher geltenden Regeln. Die Maßnahme ist eine Folge der 4. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, die ab Samstag Lockerung für viele derzeit geltende Corona-Begrenzungen vorsieht.

Ein absolutes Besuchsverbot gilt weiterhin für Menschen mit Atemwegsinfekten, Fieber und Magen-Darm-Erkrankungen, meldet das Krankenhaus weiter. Außerdem seien die Hygieneregeln und der Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Besucher mit Krankheitssymptomen, die auf Corona hindeuten könnten - zum Beispiel Erkältungssymptome, Husten, Schnupfen, Fieber, Durchfall - müssen dem Krankenhaus weiter ausdrücklich fernbleiben.

„Unsere oberste Prämisse bleibt weiterhin der Schutz unserer Patienten und Mitarbeiter“, begründet Geschäftsführer Michael Kelbel die Besucherregelung. Der Eintrag von Viren sei derzeit das größtes Risiko, weshalb Besuche nach wie vor nur sehr eingeschränkt möglich seien. „Es steht außer Frage, dass die Situation sowohl für Patienten als auch für deren Angehörige sehr belastend sein kann. Dennoch müssen wir zum jetzigen Zeitpunkt auf Vernunft und Rücksichtnahme bestehen.“

9.35 Uhr: Freibäder: Noch fehlt ein klarer Fahrplan – Unterschiedliche Pläne

Die Freibäder im Landkreis wissen weder wann noch wie sie öffnen dürfen. Die Kommunen planen daher unterschiedlich. Einige Verantwortliche fordern klare Vorgaben.

+ Die Vorbereitungen laufen: Peter Baumgartner bereitet das Schwimmbad Fischbachau für den Start vor. Wann der sein wird, ist noch offen. Welche Auflagen es geben wird, auch.

Coronavirus im Landkreis Miesbach: Die Lage am Mittwoch

18.12 Uhr: Quarantäne in Schlierseer Altenheim - Zehn Infektionen

Elf neue Fälle von Coronavirus-Infektionen hat das Landratsamt Miesbach am Mittwochnachmittag gemeldet. Fast alle finden sich im Altenheim an der Unterleiten in Schliersee. Zehn Bewohner und vier Mitarbeiter seien positiv getestet worden, heißt es in der Pressemitteilung. Weitere Abstrich-Ergebnisse stehen noch aus. Das Gesundheitsamt Miesbach hat daher für die gesamte Einrichtung Quarantäne angeordnet.

Die Quarantäne bedeutet, dass alle Kontakte auf das minimal notwendige Maß reduziert werden müssen. Kontakte beispielsweise zu Ärzten und Pflegern unterliegen größtmöglichen Schutzvorkehrungen. Angehörige können die Bewohner dieser Einrichtung deshalb weiterhin nicht besuchen, obwohl das Besuchsverbot für Seniorenresidenzen ja gelockert wurde. Das Gesundheitsamt setzt zusammen mit der Einrichtungsleitung Maßnahmen zur Unterbrechung der Infektionskette und zum Schutz der Bewohner um.

Insgesamt stieg die Zahl der aktiven Fälle im Landkreis um elf auf 49. Die neuen Fälle sind Schliersee (9), Miesbach und Otterfing zugeordnet. Die Zahl der wieder gesunden Infizierten blieb unverändert bei 480.

+ Die Zahlen vom Mittwoch, 6. Mai



14.10 Uhr: Tegernsee sagt Bergfilmfestival ab

Nach Seefesten, Waldfesten und der Tegernseer Woche, wurde jetzt auch das 18. Internationale Bergfilmfestival abgesagt. Es hätte im Oktober in Tegernsee stattfinden sollen. Die Gefahren der COVID-19-Pandemie erscheinen den Veranstaltern zu groß, um die gesundheitliche Sicherheit der erwarteten 7000 Besucher garantieren zu können. Lieber „gscheit oder gar nicht“ - diese Prämisse, die für die Absage der Münchner Wiesn galt, war auch den Tegernseer Organisatoren mit Bürgermeister Johannes Hagn und Festivaldirektor Michael Pause an der Spitze, ein Leitsatz. Dabei hatte die Vorbereitung schon im Januar begonnen.

10.33 Uhr: Gästestatistik: So hat sich Corona bisher ausgewirkt

Die Gäste- und Übernachtungsstatistik für den März liegt vor. Das Minus im Vergleich zum Vorjahr ist deutlich. So hat sich Corona bisher ausgewirkt.

9.59 Uhr: Corona: Söders Exit-Strategie löst gemischte Gefühle aus

Am Dienstag hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Exit-Strategie aus der Corona-Krise für Bayern vorgestellt. Doch die Reaktionen sind unterschiedlich.

+ „Erstaunlich dilettantisch" findet Korbinian Kohler, Inhaber des Hotels Bachmair Weissach, das Vorgehen der Staatsregierung. Dass Spa-Bereiche weiter geschlossen bleiben, ärgert ihn.

Coronavirus im Landkreis Miesbach: Die Lage am Dienstag

17.15 Uhr: Corona-Zahlen sinken weiter

Die Zahl der aktiven Corona-Erkrankungen im Landkreis ist gestern auf den niedrigsten Stand seit Mitte März gefallen. Wie das Landratsamt mitteilt, waren am Dienstag 38 derzeit Infizierte bekannt. Das waren neun weniger als am Montag und der niedrigste Stand seit dem 16. März. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie 526 Menschen im Landkreis positiv auf Covid-19 getestet. 480 davon sind gesundet, sechs verstorben.

+ Die Zahlen vom Dienstag, 5. Mai



Die neuen positiven Tests je Tag:



16.45 Uhr: Auch E-Boote dürfen wieder ablegen

Gute Nachricht für alle Bootsvermieter: Das Landratsamt Miesbach teilt auf seiner Internetseite mit, dass auf allen bayerischen Gewässern nun wieder maschinenbetriebene Sportfahrzeuge auslaufen dürfen. Ein Privatmann vom Starnberger See hatte sich dieses Recht erklagt. Michael Reiffenstuel, Bootsvermieter in Rottach-Egern und Vorsitzender der Vereinigung privater Schifffahrtsunternehmer Tegernsee-Schliersee-Spitzingsee, hatte Gleichbehandlung gefordert und an das Landratsamt geschrieben.

13.42 Uhr: OPED näht Schutzmasken

Der Medizintechnik-Hersteller OPED aus Oberlaindern will innerhalb der nächsten drei Monate 3000 FFP2-Schutzmasken gegen das Coronavirus nähen. Diese sollen, mit Ausnahme eines kleinen Eigenbedarfanteils, ausschließlich an klinisch geschultes Personal abgegeben werden, teilt das Unternehmen mit. „Wir wollen mit diesem Projekt in erster Linie unseren Geschäftspartnern in der schwierigen Zeit während der Corona-Pandemie helfen. Das ist unser Beitrag die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen. Darüber hinaus werden durch diese Aktion Arbeitsplätze an unserem Hauptsitz in Oberlaindern gesichert“, erläutert OPED-Geschäftsführer Stefan Geiselbrechtinger.

12.54 Uhr: Klinik Agatharied übernimmt Betreuung der Bewohner einer Einrichtung für Menschen mit Behinderungen in Schliersee

Die kbo-Lech-Mangfall-Klinik Agatharied übernimmt die Betreuung der acht Bewohner und fünf Mitarbeiter, die sich in einer Einrichtung für geistig behinderte Menschen in Schliersee mit dem Coronavirus infiziert haben. Der Krisenstab des Landkreises und die Klinik hätten gemeinsam eine Strategie zur Betreuung und Versorgung der Einrichtung umgesetzt, mit der die Heimbewohner in ihrem gewohnten Umfeld bleiben können, meldet die Klinik. Eine Quarantäne im Krankenhaus Klinik sei dadurch vermieden worden.

Nachdem rund 15 Mitarbeiter des Bayerischen Roten Kreuzes das Gebäude gereinigt und desinfiziert hatten, habe sich die Klinik spontan bereit erklärt, ab dem 29. April die Betreuung der Bewohner zu übernehmen. Eine Schleuse ermögliche es den Mitarbeitern, Schutzkleidung an- und abzulegen. Die Versorgung der Bewohner mit frischer Wäsche und Mahlzeiten stellt das Krankenhaus Agatharied.

9.58 Uhr: Frisöre sind glücklich, wieder arbeiten zu dürfen

Pamela Seitz ist überglücklich. „Endlich dürfen wir wieder arbeiten“, verkündete sie gestern nach der Morgenschicht in ihrem Friseurladen in Schaftlach. Dem Start nach sechs Wochen Zwangspause hatte sie mit Vorfreude entgegengefiebert. „Ich war heute Morgen richtig aufgeregt.“ Nicht weniger glücklich waren die Kunden – und überaus einsichtig ob all der Auflagen, lobt Seitz. Egal, ob es um Schutzmasken, verpflichtendes Haarewaschen oder das Warten vor dem Salon ging, wenn noch zu viele Kunden drin waren. Seitz und ihre sieben Kolleginnen arbeiten vorerst in zwei Teams – eines vormittags, eines nachmittags. „Damit nicht alle ausfallen, sollte es doch mal eine Infektion geben.

+ Die Frisöre haben wieder geöffnet.

Coronavirus im Landkreis Miesbach: Die Lage am Montag

16.45 Uhr: Landratsamt gibt aktuelle Zahlen bekannt Die aktuelle Corona-Statistik zeigt keine Veränderungen gegenüber dem Vortag. Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen liegt unverändert bei 522, die Zahl der Genesenen bei 467. Weiterhin gibt es 47 aktive Fälle.

16.17 Uhr: Wegen Corona: BRK sagt Herdergartenfest ab

Die BRK-Bereitschaft muss nun auch das Herdergartenfest für heuer absagen. Schuld ist die Corona-Krise. Alle Infos gibt es in unserem Artikel.

15.25 Uhr: Gmunder Rathaus geöffnet – mit Einschränkungen

Das Rathaus in Gmund hat ab heute, Montag, wieder geöffnet – allerdings sind laut Verwaltung einige Einschränkungen zu beachten. Demnach sei eine vorherige telefonische Terminvereinbarung „ausdrücklich gewünscht“. Darüber hinaus darf das Rathaus nur mit Mund-Nasen-Schutz betreten werden, auch der Mindestabstand von eineinhalb Metern zu den Angestellten und zu anderen Besuchern sei konsequent einzuhalten. „Personen mit Erkältungs- oder Grippe-Symptomen dürfen das Rathaus nicht betreten“, heißt es in einer Pressemitteilung.

14.50 Uhr: Bootsverleiher fordern Gleichbehandlung

Am Starnberger See sind Elektroboote bereits erlaubt. Ein Anwalt hatte das im Eilantrag per Gerichtsbeschluss erreicht. Jetzt fordern die Tegernseer Bootsvermieter eine Gleichbehandlung. Auch die Staatliche Seenschifffahrt wartet darauf, dass sie mit einem großen Rundfahrtschiff ablegen darf.

14.21 Uhr: Bayrischzeller Rathaus empfängt wieder Besucher

Sowohl die Gemeindeverwaltung als auch das Tourismusbüro im Bayrischzeller Rathaus haben ab heute, Montag, wieder für Besucher geöffnet. Aufgrund der aktuellen Lage werden die Bürger allerdings gebeten, sich vor dem Gang ins Rathaus möglichst telefonisch (0 80 23 / 9 07 60) oder per E-Mail (verwaltung@bayrischzell.de) anzumelden. Außerdem sollten die Besuche laut Pressemitteilung auf dringende Fälle beschränkt werden. Für die Besucher ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes vorgeschrieben. Die Öffnungszeiten des Rathauses sind montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr.

13.17 Uhr: „Volksfest zum Midnehma“ ist erfolgreich angelaufen

Das Volksfest in Gmund fällt wegen der Corona-Krise ins Wasser. Doch auf Hendl und Steckerlfisch müssen die Tal-Bewohner nicht verzichten: Das „Volksfest zum Midnehma“ ist erfolgreich angelaufen.

10.45 Uhr: Vorm Rathaus Holzkirchen: Spendenbox für selbst genähte Masken

Auch in Holzkirchen gilt die Maskenpflicht beim Einkaufen und in öffentlichen Verkehrsmitteln. Doch nicht jeder verfügt über einen Schutz.

Deshalb gibt es jetzt eine Spendenaktion.

Coronavirus im Landkreis Miesbach: Die Lage am Wochenende

Sonntag, 17 Uhr: Weiterer Corona-Fall in Asylunterkunft in Otterfing

Einen weiteren Corona-Fall in der Asylunterkunft am Pitzarweg in Otterfing hat das Landratsamt am Sonntag gemeldet. Hier die Mitteilung im O-Ton:

„In der Asylunterkunft in Otterfing, in der vergangene Woche ein Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden war, gibt es einen weiteren Covid-Fall. Der infizierte Bewohner und sein direkter Mitbewohner wurden in eine aktuell leerstehende Wohnung für Asylbewerber in Hausham gebracht. Dort werden sie die häusliche Quarantäne verbringen. Letzte Woche wurde bereits ein positiv getesteter Bewohner und dessen direkter Mitbewohner in eine Unterkunft in Waakirchen verlegt. Die Sammelunterkunft, in der regulär 37 Einzelpersonen untergebracht sind, wurde vergangenen Mittwoch unter Quarantäne gestellt.

Eine Identifizierung von „engen“ Kontaktpersonen ist in einer Sammelunterkunft nicht möglich, deshalb wurden vorsorglich alle Bewohner getestet und eine Quarantäne angeordnet. Diese bleibt unabhängig vom Testergebnis bei allen Bewohnern für mindestens 14 Tage bestehen, da alle als Kontaktpersonen zu den bestätigten Fällen gelten. Trotz eines negativen Testergebnisses ist es möglich, andere Personen innerhalb von 14 Tagen anzustecken. Die Bewohner haben die Möglichkeit, sich im Freien aufzuhalten. Hierzu wurde die Unterkunft mit einem Bauzaun umzäunt. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes achten auf die Einhaltung der Quarantäne. Die Versorgung der Bewohner ist sichergestellt.“

Die Gesamtzahl der positiv Getesteten im Landkreis hat sich derweil um eine Person auf 522 erhöht. Da die Zahl der Genesenen unverändert bei 467 liegt, gibt es im Landkreis derzeit 47 aktive Covid-19-Erkrankungen. Sechs Patienten waren verstorben.

Sonntag, 13 Uhr: Polizei zieht positive Bilanz: Nur wenige Verstöße gegen Ausgangsbeschränkungen und Maskenpflicht

Eine positive Bilanz hat das Polizeipräsidium Oberbayern Süd über die EInhaltung der Maskenpflicht und der Ausgangsbeschränkungen in ihrem Zuständigkeitsbereich, zu dem auch der Landkreis Miesbach gehört, gezogen. Ein Großteil der Menschen hätte sich an die Vorgaben gehalten, Verstöße seien nur in Einzelfällen aufgetreten. Hier die Pressemitteilung im Wortlaut:

„Die Einhaltung der Ausgangsbeschränkung sowie der Abstands- und Schutzregeln, die seit 21. März für den Freistaat Bayern zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie gelten, werden seit diesem Zeitpunkt von den Dienststellen des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd kontrolliert. Hinzu kam am vergangenen Montag, 27. April, die bayernweit geltende „Maskenpflicht“ im öffentlichen Personennahverkehr sowie in Ladengeschäften, die nun ebenfalls zu überwachen ist. Die polizeiliche Bilanz nach der nunmehr sechsten Woche fällt erneut positiv aus. Hinsichtlich der neuen Verpflichtung zum Tragen von Masken gibt es nur in wenigen Einzelfällen Verstöße. Nach wie vor hält sich der Großteil der Menschen im südlichen Oberbayern auch an die sonstigen Regeln und Beschränkungen.

Mehr als 22.000 Kontrollen führte die Polizei seit Montag, 27. April, bis zum Morgen des Sonntag, 3. Mai, im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd hinsichtlich der Überwachung der Verordnung der Bayerischen Staatsregierung anlässlich der Corona-Pandemie durch. Dabei wurden 993 Verstöße festgestellt. In 416 Fällen wurden Anzeigen erstattet, die meisten (386) davon wegen Missachtung der Ausgangsbeschränkung.“

Coronavirus im Landkreis Miesbach - eine Chronologie

Was bisher geschah - nachzulesen in allen Einzelheiten in unserem bisherigen Ticker zur Corona-Krise im Landkreis Miesbach.

Donnerstag, 5. März, 11.15 Uhr: Das Coronavirus erreicht den Landkreis Miesbach. Zwei erste Coronavirus-Fälle im Landkreis Miesbach - Krankenhaus schränkt Besucherverkehr ein - Gesundheitsamt rät zu Absage von Veranstaltungen

Das Coronavirus erreicht den Landkreis Miesbach. Zwei erste Coronavirus-Fälle im Landkreis Miesbach - Krankenhaus schränkt Besucherverkehr ein - Gesundheitsamt rät zu Absage von Veranstaltungen Donnerstag, 5. März, 14 Uhr : Privatgymnasium Holzkirchen meldet zwei Verdachtsfälle - Klinik schließt Engpässe nicht aus

: Privatgymnasium Holzkirchen meldet zwei Verdachtsfälle - Klinik schließt Engpässe nicht aus 8. März, 17 Uhr: Gesundheitsministerium erlässt Allgemeinverfügung: Kinder und Jugendliche, die sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben, dürfen nicht mehr in Sonntag, 15. März, 18.30 Uhr: Infiziertenzahl steigt auf 36die Schule und Kita kommen.



Gesundheitsministerium erlässt Allgemeinverfügung: Kinder und Jugendliche, die sich in einem Risikogebiet aufgehalten haben, dürfen nicht mehr in Sonntag, 15. März, 18.30 Uhr: Infiziertenzahl steigt auf 36die Schule und Kita kommen. Dienstag, 10. März : Fünfter Corona-Fall bestätigt - Absage-Empfehlung erneuert



: Fünfter Corona-Fall bestätigt - Absage-Empfehlung erneuert Donnerstag, 12. März: Zahl der Corona-Fälle auf 13 gestiegen



Zahl der Corona-Fälle auf 13 gestiegen Freitag, 13. März: Bad Wiessee macht den Badepark dicht. 6 Infizierte im Landkreis, alle Schulen und Kitas dicht. Öffentliches Leben kommt immer mehr zum Erliegen: Kirchen, Kitas, erste Gastro-Einrichtungen, Seniorenheime schließen.

Bad Wiessee macht den Badepark dicht. 6 Infizierte im Landkreis, alle Schulen und Kitas dicht. Öffentliches Leben kommt immer mehr zum Erliegen: Kirchen, Kitas, erste Gastro-Einrichtungen, Seniorenheime schließen. Sonntag, 15. März: Inzwischen sind im Kreis Miesbach 23 Infizierte bekannt - Über 100 Kontaktpersonen. Landratsamt schränkt Besucherverkehr ein, auch Batusa sperrt jetzt zu. Die Kommunalwahl wurde trotz Corona durchgeführt - mit ansehnlicher Wahlbeteiligung und spannenden Ergebnissen. Trotz Corona: Ausflügler stürmen Cafés und Restaurants. Infiziertenzahl steigt auf 36.

Inzwischen sind im Kreis Miesbach 23 Infizierte bekannt - Über 100 Kontaktpersonen. Landratsamt schränkt Besucherverkehr ein, auch Batusa sperrt jetzt zu. Die Kommunalwahl wurde trotz Corona durchgeführt - mit ansehnlicher Wahlbeteiligung und spannenden Ergebnissen. Trotz Corona: Ausflügler stürmen Cafés und Restaurants. Infiziertenzahl steigt auf 36. Montag, 16. März: Skigebiete stellen Betrieb ein: Skigebiete stellen Betrieb ein. Zahl der Corona-Infizierten steigt auf 40, jede Menge neue Tests. Tegernseer Hotelier Korbinian Kohler schließt seine Häuser. Viele Rathäuser schließen



Skigebiete stellen Betrieb ein: Skigebiete stellen Betrieb ein. Zahl der Corona-Infizierten steigt auf 40, jede Menge neue Tests. Tegernseer Hotelier Korbinian Kohler schließt seine Häuser. Viele Rathäuser schließen Dienstag, 17. März: Tegernseer Bräustüberl schließt.



Tegernseer Bräustüberl schließt. Mittwoch, 18, März: Nicht nur das Bräustüberl, viele weitere Lokale schließen oder müssen schließen. Das Coronavirus trifft die Tegernseer Gastro-Szene hart. Auch die Einzelhändler im Landkreis Miesbach berichten von einer „prekären Situation“. Gmund am Termin für sein Volksfest festhalten. Dieses soll vom 7. bis 11. Mai stattfinden. RVO lässt weiter Busse fahren - verzichtet aber auf Ticket-Verkauf. Die Zahl der Corona-Infizierten im Landkreis Miesbach steigt auf 44.

Nicht nur das Bräustüberl, viele weitere Lokale schließen oder müssen schließen. Das Coronavirus trifft die Tegernseer Gastro-Szene hart. Auch die Einzelhändler im Landkreis Miesbach berichten von einer „prekären Situation“. Gmund am Termin für sein Volksfest festhalten. Dieses soll vom 7. bis 11. Mai stattfinden. RVO lässt weiter Busse fahren - verzichtet aber auf Ticket-Verkauf. Die Zahl der Corona-Infizierten im Donnerstag, 19. März: Gemeinde Fischbachau startet Heimlieferdienst - Freiwillige gesucht.

Gemeinde Fischbachau startet Heimlieferdienst - Freiwillige gesucht. Freitag, 20. März: Das Landratsamt Miesbach bestätigt unserer Redaktion, dass es aktuell von rund 300 Infizierten ausgeht. Markus Söder verhängt Ausgangsbeschränkungen für ganz Bayern.

