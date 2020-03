Coronavirus: So bereiten sich Schulen und Kindergärten in Miesbach vor

Zum Ferienende ist die Sorge vor dem Coronavirus in den Schulen und Kindergärten angekommen. Doch in und um Miesbach läuft der Betrieb normal. Das Motto: abwarten und vorbereiten.

Miesbach – Nachhilfeunterricht in Sachen Hygiene erhalten die Schüler des Gymnasiums Miesbach. Das allerdings ganz automatisch und ohne großes Aufhebens. „Wir haben Hinweiszettel an den Toiletten aufgehängt“, berichtet Direktoratsmitarbeiter Wolfgang Thoma. Piktogramme zeigen den Gymnasiasten bildhaft, wie sie richtig Hände waschen, um die Ausbreitung von Krankheitserregern wie dem Coronavirus an der Schule zu unterbinden. Einen akustischen Weckruf setzte Direktor Rainer Dlugosch in einer Durchsage am Montagmorgen in den Klassenzimmern ab.

Eigentlich, sagt Dlugosch, weise man in der Grippezeit regelmäßig auf Hygiene- sowie Hust- und Niesregeln hin. Die allgemeine Verunsicherung über eine mögliche Ausbreitung des Coronavirus sei aber nochmals ein Stimulus für eine eindringliche Erneuerung der Hinweise gewesen, ergänzt Thoma. Auch, weil etliche Eltern zum Ende der Faschingsferien nachgefragt hätten, wie denn die Schule mit der Thematik umgehe. „Wir haben einiges an Mails beantwortet“, sagt Dlugosch. Die von Ministerium und Gesundheitsamt Ende vergangener Woche veröffentlichten Handlungsempfehlungen habe man per elektronischem Rundschreiben umgehend an die Eltern weitergeleitet.

Wie berichtet, haben die zuständigen Behörden Urlaubsrückkehrer aus den vom Robert Koch Institut erklärten Risikogebieten (vor allem in Norditalien) darum gebeten, ihre Kinder vorerst nicht in den Unterricht zu schicken. Doch im Kreis Miesbach ist die Absenzenliste kurz, wie unsere gestrige Umfrage ergeben hat. Sowohl Dlugosch, wie auch sein Kollege Thomas Kaspar von der Realschule Miesbach haben keine einzige Schülerabmeldung erhalten. „Das ist bis jetzt null Komma null Thema bei uns“, sagt Kaspar.

Auch das für die Grund- und Mittelschulen zuständige Schulamt kann keine große Aufregung erkennen. „Wir führen zwar keine Statistik, aber die Zahlen dürften relativ überschaubar sein“, sagt Schulamtsdirektor Jürgen Heiß. Man stehe in regelmäßigem und engem Austausch mit dem Gesundheitsamt sowie den Schulleitern, um neue Informationen und Anweisungen schnellstmöglich weitergeben zu können.

Einig sind sich die befragten Schulen auch in der weiteren Vorgehensweise: Abwarten und besonnen Handeln, um eine Hysterie zu vermeiden, lautet die Devise. „Wir bemühen uns, dem Thema etwas die Spitze zu nehmen“, sagt Dlugosch. Entscheidend sei eine enge Abstimmung mit den medizinischen Fachbehörden, um bei Bedarf sachlich fundierte Schritte einleiten zu können. „Unaufgeregt und seriös“, so der Schulleiter. Bis auf Weiteres konzentriere man sich auf sinnvolle Maßnahmen wie eben besagte Hygiene-Hinweise. Ferner habe man die Reinigungsfirma der Schule beauftragt, sensible Bereiche wie Türklinken regelmäßig zu desinfizieren. „Wichtig ist, den normalen Betrieb so wenig wie möglich zu beeinträchtigen“, erklärt der Schulleiter.

Während staatliche Schulen und kommunale Kindergärten sich auf offizielle Hinweise berufen können, müssen kirchliche oder private Träger selbst entscheiden, welche Maßnahmen sie ergreifen oder auch nicht. Doch auch hier geht man auf Nummer sicher, wie Johann Grasser, Leiter des Katholischen Kindergartenverbunds im Schlierach-/Leitzachtal, erklärt. „Wir fahren dieselbe Schiene wie die staatlichen Einrichtungen.“ Alleine schon deshalb, um bei den Eltern keine Verwirrung zu stiften. Zusätzlich weise man auch in den Kindergärten auf die Hygieneregeln hin und halte die Familien per Brief und Homepage auf dem Laufenden. Ein Appell gilt übrigens immer – egal ob in der Grippe-Welle oder eben in Zeiten der Gefahr einer Corona-Epidemie. „Ein Kind mit einer Infektionskrankheit“, sagt Grasser, „gehört nicht in die Einrichtung, sondern ins Bett.“

sg