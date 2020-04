Coronavirus: So schützen sich die Retter des BRK - und das erwarten sie von ihren Patienten

Für sie gibt es kein Homeoffice: Die Sanitäter des BRK-Kreisverbands Miesbach rücken auch in Zeiten des Coronavirus aus. Was sie dabei alles beachten müssen, erklären sie hier.

Miesbach/Landkreis – Wenn sie sich schon verkleiden müssen, dann lieber gleich. Noch bevor Notfallsanitäter Raphael Stekl und Rettungssanitäter Marinus Leitner in ihren Rettungswagen springen, legen die beiden ihre Corona-Schutzausrüstung an. Am Einsatzort wollen sie dies tunlichst vermeiden. „Wenn man beim Patienten ist, will man helfen und nicht wieder weggehen, um sich umzuziehen“, sagt Stekl.

Damit der Notfallsanitäter und sein Kollege des BRK-Kreisverbands Miesbach überhaupt wissen, ob sie Maske, Brille und Kittel oder (für engeren Kontakt mit dem Patienten) sogar einen Spezialanzug mit Haube anlegen müssen, brauchen sie möglichst genaue Infos von der Integrierten Leitstelle. Und die wiederum kann diese nur liefern, wenn die Anrufer exakt und vor allem ehrlich auf die Fragen der Notrufzentrale antworten. „Niemand muss Angst haben, dass wir nicht kommen, wenn ein Verdacht oder sogar ein bestätigter Fall auf das Coronavirus vorliegt“, betont Stekl. Es sei viel schlimmer, wenn die Betroffenen solche Dinge aus Unsicherheit verschweigen. „Damit gefährden sie nicht nur uns, sondern auch alle anderen Menschen, die uns brauchen.“

Sicherheit und Hygiene werden groß geschrieben beim BRK. Nicht nur seit dem Ausbruch des Coronavirus im Landkreis, sagt Rettungsdienstleiterin Michaela Götschl. Dennoch sei die derzeitige Situation in ihrem Ausmaß bislang einmalig in der Geschichte des Kreisverbands. Und dementsprechend habe man auch besondere Vorkehrungen ergriffen, um die Versorgungssicherheit der Bevölkerung so wenig Risiken auszusetzen wie nur möglich.

Sanitäter bleiben auf Distanz zueinander

Beispielsweise hat Götschl ihre rund 60 hauptamtlichen Einsatzkräfte in feste Zweierteams eingeteilt, um die Begegnungen untereinander auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Hatten sie wirklich einen Corona-Patienten an Bord, werden die BRK-Fahrzeuge grundgereinigt und desinfiziert. Nicht bequem im Vorbeigehen mit einem Spray, sondern penibel genau mit einem Wischtuch, erklärt Stekl. „Nur so wird das Virus sicher zerstört.“ Eine halbe bis eine Dreiviertelstunde dauere die Prozedur. Das korrekte An- beziehungsweise Ausziehen der Schutzausrüstung, um eine versehentliche Kontamination zu vermeiden, wirkt da mit wenigen Minuten fast schon harmlos. „Da sind wir mittlerweile geübt drin“, sagt Stekl und lacht.

Tatsächlich rückt jedes Retterteam mittlerweile im Schnitt zwei Mal pro Tag mit Corona-Schutzausrüstung aus. Mal, weil bei einem häuslichen Notfall nur ein Verdacht auf das Virus besteht, mal, um einen bestätigten Covid-19-Patienten ins Krankenhaus zu bringen. Der Nachschub an Masken und Kitteln sei derzeit noch über die BRK-Landesgeschäftsstelle gewährleistet, sagt Rettungsdienstleiterin Götschl. Die zunehmende Knappheit bekomme man aber durchaus zu spüren. „Wir behalten unsere Ressourcen genau im Auge und gehen so sparsam wie möglich damit um“, so Götschl.

Notruf nur in dringenden Fällen

Dabei ist das BRK aber auch auf die Mithilfe der Patienten angewiesen. So bittet Stekl, den Rettungsdienst wirklich nur in dringenden, sprich lebensbedrohlichen Fällen zu rufen. Ein Appell, der offenbar bereits Früchte getragen hat im Landkreis. Die Einsatzzahlen seien rückläufig, bestätigt Götschl. Dies liege aber auch an den Ausgangsbeschränkungen, durch die weniger Autos und vor allem Motorradfahrer unterwegs seien, wodurch das Unfallrisiko sinkt. Ferner würden die Hausärzte ihre Patienten derzeit seltener in die Klinik überweisen, wodurch das BRK weniger Krankentransporte zu leisten hat.

Einfach selbst ins Krankenhaus zu kommen oder einen Angehörigen auf eigene Faust dort einzuliefern, davon raten Stekl und Götschl ab. Dies wiederum würde die Kapazitäten der Klinik unnötig belasten, das Problem also quasi nur verschieben. Das sei in keiner Weise im Interesse des BRK. „Wir alle sind Teil des Systems und arbeiten eng zusammen“, betont Götschl. Der Austausch in der Führungsgruppe Katastrophenschutz des Landratsamtes, in der auch das Rote Kreuz vertreten ist, funktioniere hervorragend.

Auch BRK-intern ist die Stimmung gut, sagt Stekl. „Anders als viele andere Berufsgruppen kommen wir noch raus und können den Menschen helfen.“ Lediglich die Schutzausrüstung erschwere diesen Dienst. Weniger, weil das Umziehen so aufwendig ist, sondern vielmehr, weil die Kommunikation beeinträchtigt wird. „Durch eine Maske kann man nicht ganz so beruhigend auf den Patienten einwirken“, erklärt Stekl.

Und auch Götschl vermisst den persönlichen Kontakt. So dürfe sie derzeit nicht selbst in den Rettungswachen vorbeischauen, bedauert sie. „Dabei würde ich so gern einfach mal allen Kollegen Danke sagen.“