Die Kreissparkasse will Spenden gegen Corona dorthin bringen, wo sie am dringendsten gebraucht werden. Dafür startet sie eine Kampagne in den Sozialen Medien.

Landkreis – Martin Mihalovits will ein Problem lösen, vor dem viele Menschen im Landkreis derzeit stehen, die etwas gegen Corona tun wollen. Der Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee weiß: Viele würden gerne Geld spenden, wissen aber nicht, wer es am dringendsten braucht. Mihalovits, zugleich Vorsitzender der Sparkassenstiftung, geht es umgekehrt. Die Stiftung hat das Netzwerk, um zu wissen, wo es brennt. Sie braucht aber Geld, um helfen zu können. Mit einer Spendenkampagne will der Sparkassen-Chef beide Probleme lösen.

Coronavirus: Sparkasse startet Spenden-Kampagne

„Mia helfn zam für den Landkreis“ heißt die Aktion. Die Idee: Die Menschen spenden an die Sparkassenstiftung; diese vermittelt das Geld dorthin, wo es benötigt wird. „Wir nutzen gerne unseren Namen und das Netzwerk, das wir uns über Jahrzehnte aufgebaut haben“, betont Kommunalkundenberater und Stiftungsspezialist Luitpold Grabmeyer. „Wir sehen es als unsere Aufgabe, vor allem jetzt dem Landkreis etwas zurück zu geben.“ Alle Spenden kommen ausschließlich sozialen Organisationen in der Region zugute.

+ Startschuss: Anton Lentner (l.), Kuratoriumsmitglied der Sparkassenstiftung, bei der Spendenübergabe mit Stiftungsspezialist und Organisator Luitpold Grabmeyer (Sparkasse) © Thomas Plettenberg

Den Anfang macht die Sparkasse selbst. Sie spendet 10 000 Euro an die Stiftung. Ein Teil davon geht an das Rote Kreuz in Miesbach, damit ehrenamtliche Helfer mit Desinfektionsmitteln und Schutzausrüstung ausgestattet werden können. Davon werden unter anderem die Helfer der Tafeln im Landkreis profitieren.

Damit die Stiftung auch anderen Organisationen helfen kann, ist sie auf Spenden der Menschen im Landkreis angewiesen. „Schließen Sie sich uns an und unterstützen Sie mit uns die Bedürftigen im Landkreis“, appelliert Mihalovits in einer Videobotschaft. Jede Spende sei wichtig und wertvoll für den Landkreis. „Helfen wir zusammen, um gemeinsam die Organisationen unserer Region zu unterstützen.“

Video-Kampagne

Damit möglichst viele Menschen spenden, will Mihavolits eine Kampagne in den Sozialen Medien anstoßen. Spender sollen kurze Videos an die Kreissparkasse schicken, in denen sie ihre Motivation erklären. Empfänger sollen mit Videos zeigen, was sie mit dem Geld machen. Die Sparkasse wird alle Filme auf ihren Kanälen in den Sozialen Medien veröffentlichen.

Soziale Einrichtungen, die Hilfe brauchen, können ihre Spendenanfrage ebenfalls direkt an die Kreissparkasse senden. Alle Informationen gibt es im Internet auf www.ksk-mbteg.de/stiftung. Ansprechpartner ist Luitpold Grabmeyer. Er ist per E-Mail erreichbar unter stiftung@ksk-mbteg.de.

Spendeninfos

Spenden können auf dieses Konto überwiesen werden: Inhaber: Sparkassenstiftung der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee, IBAN: DE14711525700000015933, Verwendungszweck: „Corona“. Für Spenden bis 200 Euro reicht für die steuerliche Anerkennung der Kontoauszug. Ab 200 Euro bitte die vollständige Anschrift im Verwendungszweck für eine Spendenbescheinigung angeben.