Coworkations: Riesiges Potenzial für nachhaltigeren Urlaub im Landkreis Miesbach?

Von: Christian Masengarb

Gemeinsam verreisen und arbeiten: Viele Menschen hätten Interesse, Urlaub mit Arbeiten außerhalb des Büros zu verbinden, sagt eine Studie von Coworkation Alps, die die SMG nun vorgestellt hat. Der Landkreis sei in einer guten Position um vom Trend zu profitieren, sagt die SMG. Stichwort: Mehr Übernachtungen ohne zusätzliche An- und Abreisen. (Symbolfoto) © Andor Bujdoso

Die SMG sieht riesiges Potenzial für die „Coworkation“ genannte Kombination aus Arbeit und Reisen. Der Landkreis Miesbach könne von diesem Trend profitieren.

Landkreis – Die Standortmarketing Gesellschaft (SMG) Miesbach hat eine im Auftrag des in Miesbach ansässigen Verein Coworkation Alps erstellte Studie vorgestellt, mit der sie den Landkreis auf ein bislang weitgehend ungenutztes Potenzial hinweisen bei sogenannten Coworkations hinweisen will: „Wir sind selbst überrascht, wie groß der Bedarf ist“, sagt Veronika Engel, SMG-Projektleiterin und Vorsitzende von Coworkation Alps, bei der Präsentation im Stubaital. „Ich bin total baff, was daraus entstehen kann. Das wird riesig.“

Coworkations: Riesiges Potenzial für nachhaltigeren Urlaub?

Coworkation ist ein Kunstwort, dass die englischen Ausdrücke community (Gemeinschaft), work (Arbeit) und Vacation (Urlaub) verschmilzt. Wer auf eine Coworkation geht, fährt also in den Urlaub, arbeitet dabei aber gemeinsam mit anderen. Eine Marketingabteilung könnte beispielsweise an den Tegernsee fahren, tagsüber die nächste Werbeaktion planen und abends mit den mitgereisten Familien im See schwimmen. Zwei Geschäftspartner könnten im Coworking-Büro in Miesbach einen Vertrag besprechen und danach in die Berge radeln. Alte Freunde könnten eine Woche lang Wiedersehen feiern, tagsüber aber im Coworking-Areal arbeiten, um Urlaubstage für ihre Familien aufzusparen. Denkbare Szenarien gibt es viele.

Veronika Engel SMG und Coworkation Alps © Privat

Wirtschaftszeitungen berichten außerdem immer wieder von großen Unternehmen, die ihren Angestellten teils mehrere Wochen jährlich das Arbeiten außerhalb von Büro und eigener Wohnung erlauben. Viele schränken dies aus rechtlichen Gründen auf Deutschland oder die EU ein, was dem Alpenraum die Chance eröffnet, Angestellte anzuziehen.

Studie: Zwei von drei Arbeitnehmern und Unternehmern können sich Coworkations vorstellen

Könnte – denn die SMG habe den Bedarf für Coworkations bislang nur anhand von Anekdoten wie diesen und Expertenmeinungen spüren können, sagt Engel. Sie konnte das Potenzial aber weder beweisen, noch dessen Größe beziffern. Studien gab es nicht. Sollen Touristiker Angebote planen, die dieses Potenzial nutzen, brauchen sie aber belastbarere Daten. Die nun vorgestellte Studie soll das Bauchgefühl daher mit greifbaren Zahlen untermauern.

Die Studienersteller haben rund 2700 Berufstätige, die ortsunabhängig arbeiten können, sowie rund 700 Unternehmen, die ihren Mitarbeitern ortsunabhängiges Arbeiten erlauben, befragt. Ergebnis: Je einer von fünf Arbeitnehmern und Arbeitgebern können sich eine Coworkation „auf jeden Fall“ vorstellen, je weitere zwei von fünf „vielleicht“. Insgesamt je drei von fünf Angestellten und Unternehmen zeigen also Interesse. Fast alle würden den Alpenraum als Ziel ihrer Coworkation wählen. Engel: „Unternehmen und Arbeitnehmer bieten genügend Potenzial, um das Angebot auszuweiten.“

Mehr Übernachtungen ohne zusätzliche An- und Abreisen?

Wer könnte dieses Potenzial auffangen? Die SMG hatte die Studie zusammen mit Standort- und Werbeagenturen aus Tirol, Südtirol, dem Allgäu und München in Auftrag gegeben. Zumindest auf Erstere dürfte es eher als auf den Landkreis zutreffen, wenn Engel sagt, Coworkations böten „eine mögliche Lösung zur Leerstands-Thematik“. Fehlt es dem praktisch leerstandsfreien Landkreis Miesbach also an Flächen für Coworkations, weil Unternehmen mit Eigentumswohnungen und Luxushotels mehr verdienen?

Nein, antwortet Engel auf Nachfrage unserer Zeitung. Coworkations seien mit dem Bestand umsetzbar, beispielsweise indem bestehende Coworking-Anbieter mit bestehenden Übernachtungsmöglichkeiten zusammenarbeiten. Hoteliers wollten das Thema bereits integrieren: „Hier tut sich gerade viel.“

Das sei auch für den Landkreis von Vorteil: Urlauber könnten länger bleiben, wenn sie zwischendurch von hier arbeiten. Das schaffe einerseits mehr Übernachtungen ohne zusätzlichen An- und Abreiseverkehr. Andererseits könnten Wochenendausflügler noch einige Tage von hier arbeiten, statt sich Sonntagabend alle in den Heimfahrstau zu stellen. All das mache den Tourismus nachhaltiger, sagt Engel. Der Landkreis solle nicht noch mehr Reisen generieren, sondern „das bestehende Reiseverhalten und Zielgruppen zu optimieren“.