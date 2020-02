„Vorausdenken für mehr Chancen“

Gerhard Braunmiller ist Bürgermeisterkandidat der CSU Miesbach. Wir haben ihm dazu ein paar Fragen gestellt.

Was wollen Sie in Ihrer ersten Amtszeit in Miesbach schaffen?

Ich werde den Neubau des Kinderhauses, die Generalsanierung der Grundschule Parsberg, den Dachausbau der Mittelschule und die Sanierung des Warmbads mit meinem erfahrenen Blick für Termine und Kosten voranbringen. Mein Ziel ist eine gemeinsam abgestimmte Lösung für den Marktplatz und das Parken in der Innenstadt sowie neue Wohnungen zu schaffen. Der Hochwasserschutz für Bergham und Kleinthal hat Priorität.

Was wollen Sie zuerst anpacken?

Ich werde Strukturen schaffen, die mehr Bürgerbeteiligung an der Stadtentwicklung ermöglichen wie Bürgersprechstunden, Stellen für Wirtschaftsförderung und Projektkommunikation sowie ein Zukunftsdialog Miesbach 2040. Das Schuldenmanagement und Wege für Investitionen in Zukunftsprojekte will ich überprüfen.

Was sind für Sie die beiden größten/wichtigsten Projekte?

Wir müssen viele Millionen Euro in aufgeschobene Projekte investieren. Ich möchte mit Strukturen sicherstellen, dass die Verwaltung Termine, Kosten und Qualität kontrollieren kann. Auch ist der Ortsteils Müller am Baum mit rund 500 neuen Einwohnern zu integrieren.

Was liegt Ihnen als Bürgermeister besonders am Herzen?

Die Menschen in Miesbach, die Ehrenamtlichen und die Vereine, ein ehrliches Miteinander und ein transparentes Rathaus.

Zur Person

verheiratet, ein Sohn (11), Ingenieur für Versorgungstechnik (Dipl.-Ing. FH), Stiftungsrat der Energiewende Oberland, Vorsitzender der Stadtkapelle, seit 13 Jahren im Stadtrat, Ortsvorsitzender der CSU, Kreisvorsitzender des Arbeitskreises Umwelt der CSU im Landkreis Miesbach.

Mein Leitsatz: Gemeinsam vorausdenken, um Chancen nutzen zu können!

