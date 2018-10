CSU und Grüne auf Augenhöhe: So wählten die Jugendlichen bei der U18-Wahl 

Bei der U18-Wahl erhielten die CSU und die Grünen fast die gleichen Stimmanteile. Die Jugendlichen im Landkreis haben das Angebot gut angenommen und sind teilweise mit Bussen zum Wählen angereist.

Landkreis– 420 Jungwähler aus dem Landkreis haben ihre Stimmen zur U18-Wahl vor Kurzem in den vier Jugendzentren abgegeben. Im FuKK in Miesbach, im JuZ Holzkirchen, im Jute in Hausham und im PlanetX in Tegernsee hatten die Jugendlichen die Möglichkeit vor Ort ihren Wahlzettel in die Urne zu werfen – und so zu äußern, welche Politik sie sich in Bayern wünschen. Online wurden die Stimmen gesammelt und veröffentlicht.

Die bayernweiten Ergebnisse zeigen, dass die Themen der Grünen das junge Publikum stärker ansprachen als die Wähler ab 18 in der Landtagswahl: Sie kamen sogar auf 23 Prozent, während die CSU bei den Jugendlichen nur 24 Prozent erhielt. Die Freien Wähler schafften es gerade einmal auf fünf Prozent, die FDP auf sechs Prozent, die AfD erhielt acht Prozent. Die SPD schnitt dagegen mit elf Prozent besser ab als bei den Erwachsenen.

Lesen Sie auch: U18-Abstimmung vor der Landtagswahl: Bayerns Jugend wählt schwarz-grün

Dem bayernweiten Ergebnis ähnelt das aus dem Landkreis Miesbach. Für die Grünen gab es hier 20, für die CSU 23 Prozent, die AfD erhielt knapp neun Prozent. Die SPD schaffte es auch hier auf knapp elf Prozent, die FDP sogar auf knapp zwölf Prozent.

Dass die Wahl gut von den Jugendlichen angenommen wurde, weiß Christina Spohr vom Kreisjugendring Miesbach, die sich um die Organisation der U18-Wahl kümmerte. „Ich muss die Schulen loben, die die Kinder und Jugendlichen gut vorbereitet haben“, sagt sie. Gut festzustellen sei gewesen, dass es für die jeweiligen Wahlergebnisse einen großen Unterschied machte, wie die jungen Wähler vorbereitet wurden, ob sie sich das Parteiprogramm angesehen und darüber diskutiert haben.

+ An die Urnen traten Jugendlichen bei der U18-Wahl – etwa im Pl@netX in Tegernsee. © Privat

Enttäuscht ist Spohr jedoch darüber, dass das Angebot in Miesbach kaum wahrgenommen wurde. „Es hat sich keine Miesbacher Schule beteiligt“, sagt sie. „Das ist ziemlich enttäuschend.“ Nur 14 Jugendliche, die am Nachmittag zu Besuch im FuKK gewesen seien, hätten gewählt. Im Nachgang soll nun bei den Schulen nachgefragt werden, warum die Beteiligung so schlecht war.

Vorbildlicher waren dagegen die anderen. Sowohl das Gymnasium Tegernsee als auch die Realschule Gmund stellten eigene Wahllokale zur Verfügung. In Hausham kamen umliegende Schulklassen sogar mit Bussen angereist, und auch in Holzkirchen nahmen etliche Klassen örtlicher Schulen an der U18-Wahl teil.