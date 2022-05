Polizei warnt: Erpresser verbreiten intime Videos - obwohl ihr Opfer 3000 Euro bezahlte

Von: Christian Masengarb

Ein Mann schreibt auf der Tastatur eines Laptops (Symbolbild). Attacken mit Erpressungs-Software hatten zuletzt wiederholt für Schlagzeilen gesorgt. © Fabian Sommer/dpa

Ein Miesbacher ist Opfer von Online-Verbrechern geworden, die 3000 Euro von ihm erpressten und intime Videos von ihm verbreiteten. Laut Polizei ein zunehmendes Problem.

Miesbach - Ein Mann aus Miesbach in Oberbayern ist Opfer sogenannter Sexpresser geworden, die von ihm erst 3000 Euro erpressten und dann Videos von ihm mit sexuellen Handlungen an seine Freunde, Familie und Bekannte in den Sozialen Medien schickten.

Die Täter hatten den Mann laut Polizei über Instagram kontaktiert. Über ein Profil mit dem Bild einer hübschen Frau begannen sie zunächst ein zwangloses Gespräch, das schnell anzüglich wurde. Bei einem Videotelefonat ermutigte die vermeintliche Interessierte den Mann, sich auszuziehen und sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen.

Miesbach: Mann wird Opfer von Erpressern - intime Videos verbreitet

Ohne Wissen des Mannes nahmen die Täter das Video auf. Wenig später drohten sie ihm, die Aufnahme an seine Kontakte in den Sozialen Medien zu schicken, wenn er ihnen nicht 3000 Euro zahlt. Der Mann zahlte.

Damit war die Erpressung nicht vorüber. Die Täter verlangten erneut Geld; der Mann zahlte nicht mehr. Daraufhin schickte die Erpresser das Video an seine Kontakte.

Typisches Beispiel für wachsendes Problem: Polizei warnt vor Cyberkriminalität in Bayern

Der Fall sei ein typisches Beispiel für ein wachsendes Problem, sagt Stefan Sonntag, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd: „So läuft es fast immer ab.“ Eine hübsche Unbekannte kontaktiert das Opfer über Instagram, Tinder, Facebook oder andere Soziale Medien. Das Gespräch wird schnell intim, die Aufnahme eines Videochat nutzen die Täter zur Erpressung. Zahlt das Opfer, verlangen die Täter meist immer mehr Geld. Wie oft sie die Videos tatsächlich veröffentlichen, kann Sonntag nicht abschätzen.

Das gezahlte Geld sei in jedem Fall fast sicher weg. Im Fall des Miesbachers verfolgten die Beamten die Spur nach Litauen, bevor sie sich verlor. Oft führe die Fahndung auch Richtung Elfenbeinküste. Da die Täter aber überall auf der Welt vor einem Computer sitzen könnten, seien sie kaum zu fassen.

Intime Videos nach Erpressung verbreitet - Täter könnten überall auf der Welt sein

Die Masche sei eine Form der Cyberkriminalität; ähnlich den falschen Polizisten, die von Menschen die Herausgabe von Wertgegenständen zur vermeintlichen Sicherheitsverwahrung fordern. „Es gibt heute fast keinen Bankraub mehr“, sagt Sonntag. „Die Kriminalität ist ins Internet abgewandert.“ Alle Dienststellen im Gebiet des Polizeipräsidiums, also auch jene in Bad Wiessee und Holzkirchen, behandeln ähnliche Fälle.

Trotz ständiger Warnungen der Polizei steigen die Opferzahlen aber kontinuierlich, schreibt das Polizeipräsidium in einer Pressemeldung. Im Jahr 2020 habe es 20 Fälle im gesamten Zuständigkeitsbereich gezählt, im Jahr 2021 schon 30, heuer dürften es noch mehr werden. Die Dunkelziffer liege wohl hoch, sagt Sonntag. Viele Betroffene gäben aus Scham keine Anzeige auf.

Polizei mahnt nach Erpressung in Miesbach: Vorsicht bei Kontaktanfragen Unbekannter

Die Polizei mahnt daher nochmals dringlich, in Sozialen Medien keine Freundschaftsanfragen fremder Personen anzunehmen, Account- und Privatsphäreeinstellungen regelmäßig zu prüfen und persönliche Daten wie Anschrift, Geburtsdatum und Arbeitgeber nur zurückhaltend zu veröffentlichen.

„Stimmen Sie nicht vorschnell einem Videochat zu. Im Zweifel kleben Sie die Chatkamera zunächst ab, um lediglich verbal zu kommunizieren und das Geschehen zu beobachten. Stimmen Sie keinen Entblößungen oder intimen Handlungen in Videochats zu, wenn Sie die Person erst seit kurzem kennen. Halten Sie Betriebs- sowie Virenschutzsysteme auf Ihren online-genutzten Endgeräten wie Smartphone, Laptop, Tablet oder Computer immer auf dem aktuellen Stand, um sich vor Schadsoftware, sogenannter Malware, zu schützen. Es gibt Malware, die Ihre Webcam problemlos aktiviert und Sie damit jederzeit filmen kann.“

Wer bereits erpresst wird, soll laut Beamten keinesfalls Geld überweisen. Die Erpressung höre nach der Zahlung meist nicht auf. Besser sei es, Anzeige bei der Polizei zu erstatten und den Betreiber der Seite zu kontaktieren, damit dieser das Bildmaterial löscht. Nicht angemessene Inhalte könne man dem Seitenbetreiber über eigens hierfür eingerichtete Buttons melden. Opfer sollten den Kontakt zu der anonymen Person außerdem sofort abbrechen und Chatverläufe und Nachrichten mittels Screenshot sichern.

