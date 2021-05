Damit die Plätze in Krippe, Kindergarten und Hort reichen: Miesbach gibt neue Bedarfsstudie in Auftrag

KINDERBETREUUNG - Fortschreibung von 2022 bis 2024

von Dieter Dorby schließen

Miesbach – Die Stadt Miesbach setzt die Zusammenarbeit mit der Firma MUC Consulting aus Planegg fort. Der Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig die Fortschreibung der Kinderbetreuungsstudie von 2022 bis 2024 beauftragt.

Derzeit gibt es in der Stadt 343 Kindergarten-, 84 Krippen-, 25 Hort- und 48 Kleinkindgruppenplätze (Kindergarten für Unter-Dreijährige). Aufgeteilt sind sie auf den Kindergarten Straß (75 Plätze), den Montessori-Kindergarten (75), die beiden katholischen Kindergärten in Miesbach (100) und Parsberg (75), die Waldkindergartengruppe Parsberg (18), die beiden Krippen Klostergeister (36) und Klosterwichtel (36) sowie den Kinderhort Haus Wirbelwind (25). Hinzu kommen bei den Kindergärten Straß, Montessori sowie den katholischen Einrichtungen je zwölf Plätze für Kleinkinder. Zwölf weitere Krippenplätze hat darüber hinaus der katholische Kindergarten in Miesbach.

In der aktuellen Studie bis 2021 hatten die Berater noch Defizite ausgemacht. So fehlten 15 bis 20 Plätze bei der Krippe, zehn beim Kindergarten und 30 beim Hort. Einiges, so stellte der zuständige Rathausmitarbeiter Alexander Keck fest, sei bereits behoben oder befinde sich in der Planung.

Lesen Sie auch: So fiel die letzte Bedarfsstudie für Miesbach aus

So will die Stadt – wie berichtet – das alte Kloster in ein Kinderhaus umbauen. Dort befindet sich bereits die Krippe der Klostergeister. Auch habe man mit der Waldgruppe in Parsberg 18 Kindergartenplätze geschaffen und mit den Containern auf der Waitzinger Wiese 36 weitere. Außerdem werde der Hort an der Kolpingstraße 24 umgebaut und erweitert.

Lesen Sie auch: Diese Planungsfehler machen Kommunen bei der Kinderbetreuung



Seit 2010 arbeitet Miesbach mit MUC Consulting zusammen und erhält seitdem treffsichere Prognosen – was Keck auf Nachfrage von Inge Jooß (SPD) bestätigte: „Es ist genau so eingetroffen.“ Beim ersten Mal hatte die Stadt die Studie über den Energieversorger Eon gesponsert bekommen.

Lesen Sie auch: Wie Miesbach bei der Kinderbetreuung unter Druck geriet

Kostenmäßig bewegt sich die Studie mit 11 900 Euro auf dem Niveau der Vorjahre. Familienreferentin Malin Friese (Grüne) erschien dieser Betrag dennoch zu hoch: „Dafür wünsche ich mir mehr Abfrage.“ Auch die qualitative Situation gehöre erfasst.

Jooß monierte zudem, dass die Kinder in der Mittagsbetreuung der Schulen weniger bezuschusst werden. Dies liegt laut Keck daran, dass diese – anders als der Hort – nicht dem Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz unterliegen.

ddy