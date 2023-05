Damit Geflüchtete selbst zu Helfern werden: Caritas Miesbach stellt Integrationslotsin vor

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Gemeinsam neue Wege beschreiten: (v.l.) Ehrenamtskoordinatorin Lisa Richters, Integrationslotsin Ulrike Westermann und Florian Rausch, Mitglied der Kreisgeschäftsführung der Caritas. © TP

Das Caritaszentrum Miesbach stockt in Sachen Integration auf. Seit Mitte April unterstützt Ulrike Westermann als Integrationslotsin Geflüchtete dabei, selbst zu Helfern zu werden.

Miesbach – Das Caritaszentrum Miesbach will Migranten eine aktivere Rolle anbieten. Als Multiplikatoren, die selbst zu Helfern für andere werden können – und so die Ehrenamtlichen unterstützen. Dafür aber braucht es vor allem eines: viel Erfahrung, Menschenkenntnis und ein gutes Netzwerk. Die Person, die diese Eigenschaften bei der Caritas im Landkreis Miesbach in einer neuen Stelle vereint, ist Ulrike Westermann (50). Sie ist seit Mitte April die neue Integrationslotsin.

Möglich wurde dieses Projekt durch eine staatliche Förderung über die Bayerische Integrationsrichtlinie und Eigenmittel der Caritas, erklärt Florian Rausch als Mitglied der Kreisgeschäftsführung. Vorerst sei die Stelle bis Ende dieses Jahres befristet, beim Caritaszentrum Miesbach plane man aber dauerhaft damit. Zumal das Projekt der Integrationslotsin gut in die Gesamtstrategie des Hauses passe. „Letztlich geht es uns darum, bürgerschaftliches Engagement in allen Bereichen zu fördern“, sagt Rausch. Weg von der reinen Einzelfallberatung, hin zur sogenannten Sozialraumorientierung.

Helfer und Geflüchtete auf Augenhöhe

Ersteres war bisher der Schwerpunkt von Westermann, die seit 2021 in der Flüchtlings- und Integrationsberatung der Caritas tätig war und hier weiterhin mit einer halben Stelle arbeitet. Nicht zuletzt durch den engen Austausch mit der Caritas-Ehrenamtskoordinatorin Lisa Richters sei auf beiden Seiten der Wunsch gewachsen, neue Wege zu beschreiten. Denn auch die Ehrenamtlichen würden von einer stärkeren Einbindung der Geflüchteten profitieren. „Sich aufeinander einzulassen und auf Augenhöhe zu agieren, erleichtert vieles“, betont Richters und nennt als bereits erprobtes Beispiel für gelungene „Selbstsorge“ die so genannten Kulturdolmetscher, die seit dreieinhalb Jahren zum besseren Verständnis von Menschen mit Migrationshintergrund und der einheimischen Bevölkerung beitragen würden.

Vor allem aber könnten die Multiplikatoren anderen Geflüchteten Tipps aus erster Hand geben, ob zu Wohnen, Arbeitsmarkt oder Behördengängen. „Sie können bei Schwierigkeiten Brücken bauen und mit Erfolgsgeschichten anderen Mut machen“, erklärt Westermann. Genau das sei das Ziel einer Integrationslotsin: „Förderung der Hilfe zur Selbsthilfe“. Da dazu Sprachkenntnisse quasi unabdingbar sind, will die Caritas auch hier ein zusätzliches Angebot zu den oft überfüllten oder mit langen Wartelisten versehenen Kursen schaffen: Sogenannte Sprachpatenschaften zwischen Helfern und Geflüchteten sollen hier die Kommunikation erleichtern. Ohne, dass die Ehrenamtlichen dafür spezielle Kenntnisse mitbringen müssen.

Ehrenamtliche wollen konkrete Projekte

Wie Richters in ihren sechs Jahren als Ehrenamtskoordinatorin festgestellt hat, lassen sich diese vor allem dann für ein Engagement in der Integration begeistern, wenn dieses möglichst konkret ausgestaltet ist und idealerweise auch zu ihren eigenen Kompetenzen und Interessen passt. Gleichzeitig helfe dies, Überforderungen von vorneherein zu vermeiden. In fachlicher Hinsicht bietet die Caritas laut Westermann zudem Workshops und Materialien an, gerade für die neuen Sprachpatenschaften.

Da bereits in den vergangenen Jahren über die Ehrenamtskoordination sowie die Flüchtlings- und Integrationsberatung, die sich die Caritas im Landkreis mit dem Verein Hilfe von Mensch zu Mensch nach Gemeinden aufteilt, sowie der Arbeiterwohlfahrt (AWO) ein enges Netzwerk entstanden ist, kann Integrationslotsin Westermann als „dritte Säule“ (Richters) hier leicht anknüpfen. Wie wertvoll so ein Multiplikatorenprojekt sein kann, hat das Caritaszentrum bereits selbst festgestellt. Eine Ukrainerin arbeitet hier mittlerweile in Festanstellung. „Nicht aus falschem Mitleid, sondern weil wir sie dringend brauchen“, betont Rausch.

Denn eins stehe gerade im aktuell besonders brisanten Bereich der Integration fest: „Mit statischen Angeboten lässt sich in einem derart hoch dynamischen Umfeld wenig erreichen.“ Vielmehr müsse man immer wieder neue Wege beschreiten. Und wer könnte sich damit leichter tun als eine Person, die das Wegweisen quasi schon im Titel trägt: Integrationslotsin Ulrike Westermann.

Interessierte

Ehrenamtliche und Geflüchtete können sich unter 0 80 25 / 28 06 20 mit dem Caritaszentrum Miesbach in Verbindung setzen.