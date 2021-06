Dank Corona-Lockerungen: Arbeitslosenquote im Landkreis Miesbach deutlich unter 3 Prozent

Wieder Vollbeschäftigung

Von Sebastian Grauvogl schließen

Es herrscht wieder Vollbeschäftigung im Landkreis Miesbach. Die Arbeitslosenquote ist deutlich unter 3 Prozent gefallen. Der Grund: die Lockerungen der Corona-Regeln.

Landkreis - Die Öffnungen von Hotellerie und Gastronomie machen sich auch in den Arbeitslosenzahlen bemerkbar. Für den Landkreis Miesbach vermeldet die Agentur für Arbeit in Rosenheim eine Quote von 2,6 Prozent. Das sind 0,4 Prozent weniger als im Mai und 0,5 Prozent weniger als im Juni 2020. 1452 Personen sind aktuell ohne Job. 297 meldeten sich neu oder erneut arbeitslos, 503 kehrten zurück in die Erwerbstätigkeit. 985 arbeitslose Männer und Frauen bei der Agentur für Arbeit in Holzkirchen gemeldet, 467 beim für Arbeitslosengeld II-Empfänger zuständigen Jobcenter des Landratsamtes. Insgesamt betreut das Jobcenter 1138 erwerbsfähige Leistungsberechtigte, die in 897 sogenannten Bedarfsgemeinschaften leben. Der Bestand an Arbeitsstellen im Landkreis Miesbach ist laut Agentur im Juni um 46 Stellen auf 704 gestiegen, im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 110 Arbeitsstellen mehr. Die Arbeitgeber meldeten 190 neue Stellen, 32 mehr als vor einem Jahr.

Wirtschaftliche Lage hat sich verbessert

„Die wirtschaftliche und die gesellschaftliche Lage haben sich in den vergangenen Wochen weiter verbessert“, sagt der Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Rosenheim, Michael Schankweiler. Die Menschen seien wieder mehr unterwegs, Geschäfte und Gastronomie hätten geöffnet. „Es freut mich sehr, dass diese Entwicklungen auch positive Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben“, sagt Schankweiler. Die Betriebe hätten damit wieder verstärkten Personalbedarf und im Juni im gesamten Zuständigkeitsbereich der Agentur (Landkreise Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen und Rosenheim sowie die Stadt Rosenheim) mehr zu besetzende Stellen (1130) gemeldet als vor einem und sogar vor zwei Jahren, also der Zeit vor Corona. Dies wirke sich erfreulicherweise auch positiv für die Bewerber aus: 2550 Menschen hätten agenturweit ihre Erwerbslosigkeit beendet, ebenfalls mehr als in den vergangenen beiden Jahren in diesem Zeitraum. Insgesamt liegt die Arbeitslosenquote im Agenturbereich bei 2,8 Prozent und damit erstmals seit Beginn der coronabedingten Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt hat im April 2020 wieder unter der wichtigen 3,0-Prozent-Marke, ab der man landläufig von Vollbeschäftigung spricht.

Arbeitgeber melden mehr freie Stellen

Am deutlichsten war der Anstieg an offenen Arbeitsplätzen laut Schankweiler im Juni in Hotellerie und Tourismus, Lebensmittelherstellung und -verarbeitung und Metallerzeugung, -bearbeitung und Metallbau. Die meisten Stellen gebe es in den Medizinischen Gesundheitsberufen, im Verkauf sowie in Mechatronik-, Energie- und Elektroberufen. Bei all diesen positiven Signalen dürfe man aber nicht vergessen, dass die Arbeitslosenzahl noch um 2000 über dem Wert von Juni 2019 liegt. „Und es profitieren leider nicht alle Personengruppen von der aktuellen Entwicklung“, fügt Schankweiler hinzu. So sei die Zahl der Langzeitarbeitslosen, die schon länger als zwölf Monate auf Jobsuche sind, im vergangenen Jahr agenturweit deutlich um 770 auf 2370 angestiegen.

Und noch etwas deutet darauf hin, dass die Krise noch nicht überall vollständig ausgestanden ist: die Fortdauer der konjunkturellen Kurzarbeit. Bis zum Zähltag am 24. Juni lagen für den Landkreis Miesbach 2198 Anzeigen für 20065 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte vor.

sg