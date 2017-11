Darum kam es in Miesbach heute Morgen zum kompletten Verkehrs-Chaos

Pendler, die heute Morgen über die B472 mussten, erlebten einen regelrechten Alptraum. Vom Kreisel weg ging ein riesiger Stau in jede Richtung. Erst blieb ein Lkw im Kreisel stecken, aber dann kam es richtig dicke.

Miesbach - Die Polizei Miesbach berichtet: Am Mittwochmorgen gegen 06:45 Uhr fuhr sich ein Fahrer eines Sattelzugs aus dem Raum Passau am Kreisverkehr in Miesbach in Richtung Irschenberg fest. Ein anderer Lkw hatte wohl einen technischen Defekt und blieb für kurze Zeit im Kreisverkehr stehen. Die anderen Verkehrsteilnehmer umfuhren den Lkw, so auch der Fahrer jenes Sattelzugs. Der blieb allerdings beim Umfahren des ersten Lkw dann im Grünbereich stecken und kam nicht mehr vor oder zurück.

Ein Abschleppunternehmen verhalf dem Sattelzug dann wieder auf festem Untergrund. In diesem Bereich herrschten daher bis rund 08.15 Uhr erhebliche Verkehrsbehinderungen in alle Fahrtrichtungen. Zur Regelung des Verkehrs war die FFW Miesbach eingesetzt.

