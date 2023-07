20 Jahre nach der Schließung des Miesbacher Kaufhauses: Das große Sundheimer-Wiedersehen

Von: Sebastian Grauvogl

Werden noch heute auf der Straße erkannt: die früheren Mitarbeiterinnen des Kaufhauses Sundheimer in Miesbach um die damalige Geschäftsführerin Siegrid Gaisreiter (sitzend 5.v.r.) und (vorne knieend v.r.) Junior-Chefin Michaela Heidler mit ihrer Tochter. © Privat

20 Jahre nach der Schließung des Miesbacher Kaufhauses ist es jetzt zu einem Familientreffen der besonderen Art gekommen: 43 ehemalige Sundheimer-Mitarbeiterinnen haben sich zum Ratschen getroffen. Und trotz des traurigen Endes mit Insolvenz überwiegen in der damaligen Belegschaft die schönen Erinnerungen.

Miesbach – Diesen einen Satz hören sie immer wieder: „Irgendwoher kenn ich Sie.“ Und während ihr Gegenüber noch rätselt, haben die angesprochenen Damen die Antwort schon parat: „Bestimmt vom Sundheimer. Da hab’ ich als Verkäuferin gearbeitet.“ Und dann sprudeln die Erinnerungen auf beiden Seiten heraus. An ein Kaufhaus im Herzen der Kreisstadt, das Generationen von Miesbachern mit dem versorgt hat, was man eben abseits von Lebensmitteln so braucht: von der Stecknadel bis zum Kochtopf, von der Unterhose bis zum ferngesteuerten Auto, vom Lottoschein bis zum Parfüm.

Viele Erinnerungen beim Ehemaligen-Treffen

Dass die ehemaligen Mitarbeiterinnen des 2003 nach der Insolvenz des Familienunternehmens geschlossenen Einkaufsparadieses nicht nur bei Zufallsbegegnungen mit früheren Kunden, sondern auch mit ihren damaligen Kolleginnen in nostalgischen Gefühlen schwelgen können, ist Siegrid Gaisreiter zu verdanken. Die 76-jährige Haushamerin, die sich in 42 Jahren Sundheimer vom „Lehrmadl“ bis zur Geschäftsführerin hochgearbeitet hat, packte beim Räumen des Personalbüros sicherheitshalber noch eine Liste mit den Kontaktdaten der Belegschaft ein. 2019 organisierte sie so das erste Ehemaligen-Treffen. Nach der Corona-Pause folgte nun die Neuauflage – passenderweise genau 20 Jahre nach der Kaufhaus-Schließung. 42 Damen folgten Gaisreiters Einladung. Eine stolze Zahl wenn man bedenkt, dass zuletzt rund 70 Mitarbeiter im Sundheimer beschäftigt waren.

Mit 99 Jahren beim großen Treff dabei

Ob Bekleidung oder Spielwaren, Haushaltsartikel oder Strümpfe, Schreib- oder Miederwaren: Aus so gut wie jeder Fachabteilung waren frühere Mitarbeiter dabei, berichtet Gaisreiter. Besonders gefreut habe es sie, dass die mit 99 Jahren heute älteste Vertreterin der früheren Belegschaft, Anneliese Baumgartner aus der Süßwarenabteilung, zum durchaus emotionalen Wiedersehen gekommen war. Emotional auch deshalb, weil das Kaufhaus für die meist langjährigen Mitarbeiter viel mehr war als nur ein Arbeitsort. „Man hat sich als Familie gefühlt“, erinnert sich Gaisreiter. Fritz Sundheimer sei eine Seele von Mensch gewesen, ein „ganz toller Chef“.

Gutes Betriebsklima

Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl habe dann auch dazu geführt, dass sich die Kollegen gegenseitig ausgeholfen hätten. Beispielsweise, wenn die Leute im Lager mit dem Auszeichnen der neuen Ware nicht mehr hinterhergekommen seien: „Dann sind die anderen runter und haben mit angepackt“, erzählt Gaisreiter. Und doch konnte die Belegschaft das traurige Aus 2003 nicht abwenden. Ob es nun die Teuerung durch die Euro-Einführung war, die zunehmende Konkurrenz durch das wachsende Sortiment von Aldi und Lidl, die zunehmende Orientierung der Kunden Richtung Rosenheim oder sogar die beginnenden Online-Bestellungen: Die tatsächlichen Gründe der Insolvenz kann heute niemand mehr rekonstruieren. Fakt sei, dass nicht mehr genug Miesbacher ihren Weg in den Sundheimer gefunden hätten, betont Gaisreiter.

Und doch hätten so gut wie alle Mitarbeiter einen Weg gefunden, die Folgen der betriebsbedingten Kündigungen zu überstehen. Und dass heute vor allem die positiven Erinnerungen überwiegen, würde nicht zuletzt die große Beteiligung am Treffen zeigen, ist Gaisreiter überzeugt.

Ein Putzeimer als Erinnerungsstück

In den Köpfen vieler Miesbacher lebt der Sundheimer ohnehin weiter. Zwar ist mit dem Abriss des zuletzt als Betonklotz verschrieenen Gebäudes 2012 nach fast zehn Jahren Leerstand das frühere Kaufhaus aus dem Stadtbild verschwunden, doch ab und zu sieht man noch jemanden mit einer Sundheimer-Tasche zum Einkaufen gehen. Einer früheren Verkäuferin, die mittlerweile bei Hirmer in München arbeitet, sei dort mal eine Kundin mit so einer Tüte begegnet. Als die beiden Damen ins Gespräch gekommen seien, habe ihr die Kundin die Tasche dann geschenkt, erzählt Gaisreiter.

Sie selbst hat sich noch ein anderes Erinnerungsstück aufbewahrt: einen Putzeimer mit Sundheimer-Logo, den das Kaufhaus einst bei einer Sonderaktion auf dem Miesbacher Wochenmarkt in größerer Stückzahl verteilt hat. „Das“, sagt Gaisreiter, „ist bis heute mein Heiligtum.“