Das Punktesammeln hat begonnen: Oberlandcard ab sofort im Landkreis Miesbach erhältlich

70 Partner vom Start an dabei

von Sebastian Grauvogl schließen

Vorzeigen lohnt sich: Wer die Oberlandcard nutzt, sammelt beim Einkauf im Einzelhandel im Landkreis Miesbach ab sofort Punkte - und damit Geld. 70 Partner sind schon dabei.

Landkreis – Treue wird belohnt in den Läden der Parfümerie Bayerschmidt. Seit gut zehn Jahren profitieren Stammkunden beim Einkauf, wenn sie ihre Bonuskarte vorzeigen. Statt auf die großen Anbieter wie Payback oder Deutschlandcard zu setzen, schufen die Bayerschmidts lieber ihr eigenes System. Jetzt aber haben sie sich doch noch einem Netzwerk angeschlossen:

der Oberlandcard. „Damit können wir nun auch Leute erreichen, die bislang noch nicht oder zumindest nicht regelmäßig bei uns eingekauft haben“, erklärte Inhaber Peter Bayerschmidt nun in einem Online-Pressegespräch zum Auftakt des neuen regionalen Bonusbezahlsystems. Und das, ganz ohne das Einkaufsverhalten der Kunden zu durchleuchten.

70 Partner beim Start der Oberlandcard dabei

Eigentlich hätte die Oberlandcard längst am Start sein sollen. Wie berichtet, entschieden sich die Initiatoren der Standortmarketinggesellschaft (SMG) Landkreis Miesbach aber, die ursprünglich für 15. März geplante Einführung wegen des damals noch scheinbar ausweglosen Lockdowns zu verschieben. Auch ein Ausweichtermin musste nochmals abgesagt werden. Mittlerweile aber herrscht wieder ein Hauch von Aufbruchsstimmung in Gastronomie und Einzelhandel, berichtete SMG-Regionalmanager Florian Brunner.

Die 70 Partner, die sich bislang schon der Oberlandcard angeschlossen haben, wollen endlich loslegen. Viele weitere hätten in Aussicht gestellt, nach dem Lockdown-Ende ebenfalls mitzumachen. „Dieser guten Stimmung Ruf sind wir natürlich gern gefolgt“, betonte Brunner. Auch, um den schon arg strapazierten Spannungsbogen nicht reißen zu lassen.

Bei Landrat Olaf von Löwis ist dies jedenfalls noch nicht passiert. „Ich stehe voll auf dieses Ding“, schwärmte er über die Bonuskarte, mit der Kunden in teilnehmenden Geschäften und Lokalen im Landkreis Miesbach Punkte sammeln können (mindestens zwei Punkte pro einem Euro Umsatz), die sie dann in all diesen Betrieben wieder beim Bezahlen einlösen können (ein Punkt entspricht einem Cent). Nicht zuletzt durch das große Einzugsgebiet der Oberlandcard, das (wie der Name schon verrät) auf andere Landkreise ausgeweitet werden soll, habe die SMG hier eine ihrer Hauptaufgaben – Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung – mit einem vielversprechenden Projekt angegangen. „Wir als Landkreis Miesbach sind damit deutschlandweit die Lokomotive“, lobte der Landrat.

16 Arbeitgeber nutzen steuerfreie Sachzuwendungen bei Oberlandcard

Geht es nach Projektmanagerin Patricia Karling, soll deren Zugkraft die gesamte Region erfassen. „Wir wollen die Leute dazu motivieren, wieder im lokalen Einzelhandel einzukaufen. Auch die Arbeitgeber würden dabei eine wichtige Rolle spielen. Sie können ihren Mitarbeitern steuerfreie Sachzuwendungen in Höhe von bis zu 44 Euro auf deren Oberlandcards einzahlen – und müssen dafür selbst keine Gebühr bezahlen. „Wir wollen nichts verdienen, die Region soll daran verdienen“, betonte Karling. Immerhin 16 Unternehmen mit insgesamt mehr als 1000 Mitarbeitern hätten sich bereits angemeldet.

Die Partnerbetriebe der Oberlandcard hingegen müssen – nach Ablauf der drei Gratis-Monate zum Start – 24,99 Euro pro Monat für die Teilnahme bezahlen. Dafür erhalten sie aber auch Unterstützung im Marketing. So können sie sich auf der Internetseite der Oberlandcard präsentieren und auch besondere Aktionen schalten. Beim Blick auf die Homepage zeigt sich bereits jetzt, dass der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind. So bieten etliche Händler und Gastronomen Extra-Punkte oder Sonderrabatte zum Start der Oberlandcard an. Auch einen professionellen Newsletter per E-Mail wird es geben.

All das soll dazu beitragen, die regionalen Wirtschaftskreisläufe zu stärken und gleichsam Leerstände, die laut Löwis nach dem Abzug des „Corona-Sturms“ auch im Landkreis Miesbach drohen, zu vermeiden. SMG-Geschäftsführer Alexander Schmid bedankte sich in diesem Zusammenhang auch für den Zuschuss von 200 000 Euro, mit dem das Bayerische Heimatministerium den Start der Oberlandcard unterstützt. Dass dieser erfolgreich verläuft, daran hat Schmid keinen Zweifel. So hätten die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen und Garmisch-Partenkirchen bereits ihr Interesse an einem Anschluss an das neue System signalisiert.

Bayerschmidt würde sich auch noch eine Ausweitung auf das Inntal wünschen, weil er auch dort zwei Filialen betreibt. Da jedoch schüttelten die Verantwortlichen im Pressegespräch launig den Kopf. Diese Bestrebungen gebe es derzeit nicht. Zumal die Karte dann auch anders heißen müsste: Unterlandcard.

Weitere Infos zur Oberlandcard und zum Oberlandgutschein

Alles Wissenswerte sowie die Anmeldemöglichkeit gibt’s auf www.oberlandcard.com. Die Karte ist in allen teilnehmenden Betrieben gratis erhältlich.