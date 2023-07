NEUE GEBÜHRENORDNUNG

Auch das Sterben muss gelegentlich neu geregelt werden. Aufgrund diverser Gesetzesänderungen hat die Stadt Miesbach den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband an Bord geholt, um die Friedhofssatzung auf den neuesten Stand zu bringen. Der unangenehme Nebeneffekt für die Bürger: Das Sterben in Miesbach wird teurer.

Miesbach – Das überarbeitete Regelwerk war am Donnerstagabend Thema im Stadtrat, der die Neuerungen einstimmig absegnete. Zuletzt war die Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen 2012 überarbeitet worden.

Für die Bürger ist die Novelle mit einer deutlichen Kostensteigerung verbunden, wie Bürgermeister Gerhard Braunmiller (CSU) auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigt. Im Schnitt sei mit einem Anstieg um 30 Prozent zu rechnen. „Das liegt daran, dass wir nicht mehr pauschal abrechnen dürfen, wie das bisher bei Erd- und Urnenbestattungen der Fall war“, erklärt der Rathauschef. „Es werden jetzt die einzelnen Tätigkeiten aufgeschlüsselt und berechnet. Das wird leider so verlangt. Da kommen wir nicht aus.“ Aufgrund der Komplexität habe man sich auch entschieden, den Kommunalen Prüfungsverband einzuschalten.

Kostenlos bleibt dagegen die Nutzung des Sternenkindergrabes für vor oder während der Geburt verstorbene Kinder. Hier werden die Arbeiten seit der Einführung 2011 ehrenamtlich durchgeführt.

Anlagenreferent Michael Lechner (Freie Liste) zeigte sich mit der Neufassung zufrieden. Es sei wichtig, einen gewissen Rahmen vorzugeben – dies sei nun passiert. Gleichzeitig stellte er fest, dass die Wünsche in Sachen Beisetzung immer individueller würden.

Hoher Wasserverbrauch im Sommer

Sein Fraktionskollege Markus Seemüller lenkte den Fokus auf den derzeit offenbar hohen wasserverbrauch und regte an, beim Waldfriedhof wieder mehr auf Wald zu setzen. Der Schatten würde helfen, Wasser zu sparen. Dagegen warnte Zweite Bürgermeisterin Astrid Güldner (Grüne) davor, total zu beschatten: „Der Friedhof dient vielen, gerade älteren Menschen als Park.“ Für eine Aufenthaltsqualität brauche es außerhalb der Sommermonate auch sonnige Stellen.

Mehr Platz hat Vorteile

Dabei stellte Paul Fertl (SPD) fest, dass im Zuge der Auflassungen die freien Flächen mehr werden. Darauf müsse man reagieren. Was Manfred Burger (Grüne) so nicht sah: „Wir werden die Friedhofsgröße nicht verändern können. weil nicht alle Bereiche frei werden, die es dazu bräuchte. Außerdem sind stille Bereiche ein richtiger Gedanke.“ Was inge Jooß (SPD) unterstrich: „Ein luftiger Friedhof ist etwas Schönes. außerdem steht man bei Beerdigungen anders, nämlich nicht so eng.“

Oasen nutzen

Den fundiertesten Einblick steuerte Petra Six (CSU) vom Bestattungsunternehmen Rauffer bei. Sie begrüßte die neue Satzung und erklärte, dass gerade die freien Flächen für neue Bestattungsformen wie naturnahe Gräber und die bereits etablierten Baumbestattungen genutzt werden können. „Dies kann man auf solchen Oasen umsetzen.“ Dazu müssten sie aber eine gewisse Größe haben. Gleichzeitig appellierte sie an ihre Ratskollegen, auch in den Friedhof zu investieren. Was bei Bürgermeister Braunmiller auf offene Ohren treffen dürfte. Er hatte eingangs festgestellt: „Der Friedhof ist ein Aushängeschild für die Stadt.“

