Das Wunder der Wallfahrt: Neue Kunstinstallation im Krippenkasten in der Stadtpfarrkirche

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Wundervolle Arbeit: Bettina von Boch neben ihrer Installation im Krippenkasten. © Foto: Thomas Plettenberg

7500 Gebetserhörungen sollen sich nach Wallfahrten in Miesbach ereignet haben. Eine Kunstinstallation im Krippenkasten in der Stadtpfarrkirche erinnert nun an diese besondere Zeit.

Miesbach – Bettina von Boch weiß, wohin die Leute bei ihrer Kunstinstallation in der Stadtpfarrkirche als erstes schauen: auf den Text. Klar, nehmen die weißen Buchstaben doch fast die gesamte Glasscheibe des Krippenkastens ein. Doch beim Lesen wird es schwierig. Deutsche und Lateinische Wörter wechseln sich ab, Abstände zwischen ihnen fehlen. „Spätestens in der zweiten Zeile wirft es einen aus der Kurve“, weiß die Miesbacher Kirchenmalerin. Dann fällt der Blick unweigerlich auf das, was hinter den Buchstaben liegt: eine historische Nachbildung des Miesbacher Gnadenbilds aus dem Jahr 1757, der Blütezeit der Marienwallfahrt, das einst in der Portiunkulakirche stand. Und ein schwarzer Papierbogen mit genau 7500 von Hand gestanzten Löchern, durch die goldenes Licht scheint und die sich hinter der Figur wie zu einem Schatten verdichten. Jedes einzelne davon steht für ein Wunder, das der schmerzhaften Muttergottes (Mater Dolorosa) in Miesbach zugeschrieben wurde.

Regelmäßig neue Szenen im neuen Krippenkasten

Im August und September ziert Bochs Installation den Krippenkasten in der Stadtpfarrkirche. Wie berichtet, hatte die Pfarrei diesen im vergangenen Jahr neu errichten lassen, um ihn das ganze Jahr über bespielen zu können. Nicht nur mit kirchlichen Szenen, sondern auch mit Kunst und/oder stadtgeschichtlichen Themen – wie der Wallfahrt in Miesbach.

Aus dem Stadt- und Kirchenarchiv erarbeitete sich Boch die historischen Details. Anfang 1693 seien Gläubige zwischen Miesbach und Parsberg zu einer Linde mit einer auf ihrem Stamm angebrachten Marienfigur gepilgert. Als es immer mehr Gläubige wurden und dies den Gottesdienstbesuch in der Stadtpfarrkirche zunehmend einschränkte, betete der Pfarrer die Muttergottes um ein Wunder an. Und er wurde laut Überlieferung erhört. Die Marienfigur leuchtete nachts so hell, dass man in ihrem Licht sogar die Messe hätte lesen können.

Päpste in Rom wurden auf Wallfahrten nach Miesbach aufmerksam

Als im Juli 1693 die erste Gebetserhörung bekannt wurde, war der Ansturm an Wallfahrern nicht mehr zu bremsen. Sogar die Päpste in Rom wurden auf die Miesbacher Gnadenmutter aufmerksam. So verlieh Innozenz XIII. 1722 – also vor genau 300 Jahren – dem Gnadenbild den Ehrentitel „mater dolorosa, miraculis gloriosa“. Die Folge waren aufwendige Fronleichnamszüge und sogar Passionsspiele in Miesbach. Sogar den großen Stadtbrand von 1783 überlebte die von Johann Millauer geschaffene Figur. Die Wiederbelebung der Wallfahrt konnte sie aber nicht mehr erreichen. Angesichts zunehmend kirchenfeindlicher Tendenzen kam diese um 1800 langsam aber sicher zum Erliegen.

Lesen Sie auch: Kunstinstallation im Krippenkasten in Miesbacher Stadtpfarrkirche

Die Faszination der Gebetserhörungen hingegen blieb. Und so auch die Versuche, diese rational zu erklären und damit zu entmystifizieren. Genau daran knüpft Bochs Installation an. Der schwer zu lesende Text stehe dabei für die (letztlich erfolglose) Suche nach einer Erklärung der Wunder. Diese laufen am Ende doch alle auf das schlichte Staunen hinaus, das der Anblick der Marienfigur und das durch die Löcher dringende goldene Licht auslösen. „Man löst sich vom Intellekt und gibt sich der Bewunderung hin“, erklärt Boch. Und wer sich die Mühe macht, ein bisschen vor dem Krippenkasten zu verweilen, entdeckt bei richtigem Lichteinfall noch einen anderen, ebenfalls wunderlichen Effekt: Die große Muttergottes hinter dem Altar spiegelt sich in der Vitrine.

sg