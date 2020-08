Unwetter durch Dauerregen: Hochwassernachrichtendienst warnt vor steigenden Pegeln

Es prasselt in Strömen im Landkreis Miesbach. Bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter sind bis Dienstagabend zu erwarten. Der Hochwassernachrichtendienst warnt bereits.

Schlierach-/Leitzachtal – Kühle Atlantikluft von Nordwesten trifft auf die Wärme Oberitaliens: Die meteorologische Zusammenkunft beider Strömungen findet seit Montagabend am Himmel über dem Landkreis Miesbach statt. Das Ergebnis der sogenannten „Gegenstromlage“: Regen, Regen und nochmals Regen. Vor bis zu 100 Litern pro Quadratmeter und damit vor ergiebigem Dauerregen warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in seiner bis zum späten Dienstagabend geltenden Unwetterwarnung.

Sorgen vor einem größeren Hochwasser müssen die Bürger aber – Stand Montagabend – wohl nicht haben, schreibt der Hochwassernachrichtendienst. Die Niederschläge würden zwar zu „deutlichen Anstiegen der Gewässer“ führen, mit einer Überschreitung der Meldestufe 1 sei aber nur am Pegel der Schlierach in Miesbach zu rechnen. Kleine Gewässer könnten aber durchaus über die Ufer treten, insbesondere Wildbäche. Die Meldestufen an Tegernsee und Schliersee würden nicht erreicht.

sg