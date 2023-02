Daxenfeuer & Co.: Meldeportal soll Falschalarme halbieren - Aufatmen für Feuerwehren?

Von: Sebastian Grauvogl

Immer wieder Alarmauslöser: Daxenfeuer wie hier bei Degerndorf sorgen oft für unnötige Einsätze. © Feuerwehr

Sie sind ein Ärgernis für viele Feuerwehren: Immer wieder werden Daxenfeuer mit Waldbränden verwechselt. Eine Online-Portal soll nun helfen, Fehlalarme zu vermeiden.

Landkreis – Es gibt Alarmierungen, da wissen die Feuerwehrleute schon beim Anziehen, dass sie ein paar Minuten später unverrichteter Dinge wieder abrücken werden. Meist läuft es so ab: Ein Passant sieht irgendwo in den Bergen oder hinter einem Waldstück eine Rauchsäule aufsteigen. Er greift zum Handy, wählt den Notruf – und dann läuft alles seinen Gang – verbunden mit jeder Menge Aufwand für die Feuerwehr, denn: In vielen Fällen braucht die gar nicht zum Löschschlauch greifen – weil der vermeintliche Waldbrand nur ein kontrolliertes und damit harmloses Daxenfeuer ist.

Soll für Transparenz sorgen: das neue Online-Meldeportal für Nutz- und Daxenfeuer. © Zweckverband

Jedes Jahr tauchen diese Falschalarmierungen in den Einsatzstatistiken der Feuerwehren auf – mit steigender Tendenz. Zählte die Integrierte Leitstelle für den Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehr, zu dem die Landkreise Miesbach und Rosenheim sowie die Stadt Rosenheim gehören, 2016 etwa 66 500 Einsätze, waren es 2021 bereits rund 93 000. Und jeder einzelne von ihnen steht für eine unnötige Bindung der Rettungskräfte, teilt der Zweckverband mit. Um dieses Ärgernis künftig einzudämmen, hat die Integrierte Leitstelle nun ein Online-Meldeportal aufgesetzt. Unter www.daxenfeuer.de können Daxen-, Brauchtums- sowie größere Grillfeuer und auch Feuerwerke vorab eingetragen werden. Sollte dann tatsächlich ein Notruf eingehen, kann der Leitstellen-Disponent dies mit der Liste der angemeldeten Feuer sowie deren Ort und Umfang abgleichen und so eventuell auf eine folgenreiche Alarmierung verzichten.

Neues Portal soll Falschalarmierungen halbieren

Bis zu 50 Prozent weniger Falschalarme erhofft sich der Zweckverband durch das neue Portal. „Damit möchten wir auch die Einsatzkräfte entlasten“, erklärt Stefan Ertl, Leiter der Integrierten Leitstelle. Den zuletzt immer wieder geäußerten Unmut der betroffenen Feuerwehrkommandanten kann er gut verstehen: „Es ist ärgerlich, wenn man nachts oder auch vom Job weg zu einem Feuer alarmiert wird, das sich dann als geplantes Daxenfeuer herausstellt.“

Stefan Ertl, Leiter Integrierte Leitstelle Rosenheim. © Zweckverband

Dabei bedeutet ein Eintrag unter www.daxenfeuer.de aber nicht, dass die Feuerwehr gar nicht mehr kommt, betont Ertl. „Ob eine Alarmierung ausgelöst wird, entscheidet die Leitstelle aufgrund des eingegangenen Notrufs weiterhin nach eigenem Ermessen.“ Gleichzeitig ersetze die freiwillige Meldung auch nicht eine gegebenenfalls erforderliche Genehmigung des Feuers. Jeder sollte sich – wie bisher auch – darüber informieren, ob das Abbrennen zum gewünschten Zeitpunkt erlaubt ist, so der Zweckverband. Warnungen zu Wald- oder Grünlandbrandgefahr seien bei den zuständigen Behörden oder auf der Internetseite des Waldbrandindexes (www.wettergefahren.de) einzusehen.

