Dem Mikroplastik in der Schlierach auf der Spur: Gymnasium Miesbach erneut Premium-Umweltschule

Von: Dieter Dorby

Die neue Fahne da: Im Anschluss an den Minister-Livestream überreichte Schulleiterin Claudia Reiserer (l.) Urkunde und Flagge an die Schulfamilie. © Thomas Plettenberg

Das muss man erst mal schaffen: Zum vierten Mal in Folge ist das Gymnasium Miesbach als „Umweltschule in Europa – Internationale Nachhaltigkeitsschule“ mit drei Sternen – also auf höchster Stufe – ausgezeichnet worden.

In einer Online-Schaltung lobten gestern Umweltminister Thorsten Glauber und Kultusminister Michael Piazolo sowie Norbert Schäffer, Landesvorsitzender des Landesbunds für Vogelschutz, das Engagement der 624 Schulen aus ganz Bayern, die diesmal ausgezeichnet worden waren.

Für das Gymnasium war dieser Livestream Anlass für eine kleine Feierstunde, in der Schulleiterin Claudia Reiserer nicht nur die neue Umweltfahne an die Schulfamilie übergab und dabei deren Engagement lobte, sondern auch ausgewählte Schüler unterschiedlicher Umweltschulen ihre Aktivitäten präsentierten.

Klimaschutz und Müll

Inhaltlich fokussierte sich das Gymnasium Miesbach auf zwei Kernbereiche, wie Biologielehrerin Martina Stahl erklärt, die gemeinsam mit ihrem Kollegen Matthias Brandstäter die Umwelt-AG an der Schule leitet: Maßnahmen zum Klimaschutz sowie das Thema Müll. Zum ersten Bereich gehört die Biotop-Pflege im Agatharieder und Leitzacher Moor im Rahmen eines P-Seminars in der Q12, an dem 16 Schüler teilgenommen haben. Mithilfe des Landschaftspflegeverbands wurden Pflege und Kartierungen vorgenommen. Die Fortsetzung im nächsten Schuljahr verankert dieses Projekt nachhaltig im Schulleben, was wiederum positiv in die Bewertung einfloss.

Zudem gab es einige Projekte zur ökologischen Landwirtschaft und klimafreundlichen Ernährung. Dazu gehörte die Entwicklung eines artgerechten, klimafreundlichen Nutztierstalls, ein Klimafrühstück, ein Theaterstück, ein Besuch beim Biobauern sowie die Gestaltung eines bunten Abends. Die Teilnahme am Stadtradeln sowie das W-Seminar „Klimawandel verstehen und handeln“ rundeten die Palette ab.

Dem Mikroplastik in der Schlierach auf der Spur

Das Handlungsfeld Müll wurde dagegen als großes, jahrgangsstufen- und fächerübergreifendes Projekt durchgeführt und erstreckte sich über das gesamte Schuljahr. Die Umwelt-AG übernahm dabei die Koordination. So wurde Wasser aus der Schlierach auf Mikroplastik untersucht, eine Müllkartierung für Meso- und Makroplastik durchgeführt, Müll an der Schlierach gesammelt und mit Wissenschaftlern der Kieler Forschungswerkstatt zusammengearbeitet. Auch das Reduzieren von Müll war Thema.

„Ziel ist es, dass die ganze Schule Nachhaltigkeit lebt und erlernt“, sagt Stahl. „Das haben wir geschafft. Wir lernen immer weiter dazu.“ Und die Vernetzung mit anderen Umweltschulen trägt dazu bei, „dass uns die Ideen nicht ausgehen. Das Bewusstsein bei den Schülern wächst.“

