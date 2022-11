Die Christkindlmärkte im Kreis Miesbach im Überblick

Von: Gabi Werner

Weihnachtliche Stimmung lässt sich auf den Adventsmärkten im Landkreis, so wie hier in Rottach-Egern, besonders gut genießen. Nach zweijähriger Zwangspause ist dies heuer wieder möglich. © Archiv thomas Plettenberg

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause finden heuer wieder Christkindlmärkte statt - fast überall im Landkreis.

Landkreis – Lange musste der Landkreis Miesbach auf die Rückkehr von Budenzauber und Glühweinduft warten. Wegen der heiklen Corona-Situation wurden die Adventsmärkte im vergangenen Jahr kurzfristig und zum zweiten Mal in Folge abgesagt. Umso größer ist heuer die Vorfreude auf das vorweihnachtliche Programm. Im Landkreis finden fast allerorts wieder stimmungsvolle Adventsmärkte statt – hier ein Überblick über die Veranstaltungen, sofern sie uns bereits von den Rathäusern gemeldet wurden.

Tegernsee/Rottach-Egern/Bad Wiessee

An allen vier Adventswochenenden öffnen in Bad Wiessee, Rottach-Egern und Tegernsee von 14 bis 19 Uhr die Weihnachtsmärkte am jeweiligen Seeufer. Durch Pendelschiffe und Busse sind der Wiesseer Seeadvent, der Rottacher Advent und der Schlossmarkt in Tegernsee miteinander verbunden. Die Tickets sind ausschließlich bei den drei Märkten am Stand der Urlaubsregion „Der Tegernsee“ erhältlich und kosten 15 Euro. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre fahren in Begleitung eines Erwachsenen kostenfrei.

Gmund

„Auf geht’s zum Nikolausmarkt“, heißt es am Sonntag, 4. Dezember, von 10 bis 18 Uhr rund um das Rathaus in Gmund. Musikalisch wird der beliebte Markt von der Blaskapelle Gmund und der Gasteiger Blasmusik begleitet. Martina Ettstaller und ihr Team laden wieder zur großen Haarschneideaktion zugunsten der Aktion „Leser helfen Lesern“ der Heimatzeitung und der Gmunder Tafel ein. Die Ankunft des Nikolauses wird gegen 14.30 Uhr erwartet.

Dürnbach

Schon in greifbare Nähe rückt der „feurige Christkindlmarkt“ der Dürnbacher Feuerwehr. Mehr als 20 Stände locken die Besucher am Samstag, 26. November, auf den Dorfplatz in Dürnbach. Beginn ist um 12 Uhr.

Kreuth

Auch in Kreuth sind bereits am ersten Adventswochenende Lichterglanz und Budenzauber angesagt. Die Kreuther Ortsvereine laden Einheimische und Gäste am Sonntag, 27. November, von 14 bis 18 Uhr zu ihrem Christkindlmarkt am Waldfestplatz beim Leonhardstoanahof ein. Angeboten werden ausschließlich selbst gebastelte Waren, Würstl, Kuchen, Plätzchen, warme und kalte Getränke. Um 16 Uhr schaut der Nikolaus vorbei.

Waakirchen

Auf dem Kirchplatz in Waakirchen und beim Bäckervoitl sorgen am Samstag, 26. November, die Waakirchner Vereine mit ihrem Adventsmarkt dafür, dass vorweihnachtliche Stimmung aufkommt. Die Buden öffnen um 15 Uhr.

Schaftlach

Unter der Federführung des TSV Schaftlach wird für Samstag, 3. Dezember, wieder der Christkindlmarkt am Köglstadl organisiert. Ab 15 Uhr können hier die Besucher in einem weihnachtlichen Warenangebot stöbern, handgefertigte Geschenke erwerben oder schlicht einen Glühwein genießen.

Miesbach

Mit zwei Veranstaltungen möchte die Stadt Miesbach an Vor-Corona-Zeiten anknüpfen. Am Samstag, 26. November, steht von 15 bis 21 Uhr zunächst der allseits beliebte 1000 Lichterglanz mit dem langen Einkaufssamstag bis 20 Uhr auf dem Programm. Verschiedene Stände und eine Illumination sorgen für weihnachtliches Ambiente. Außerdem gibt es an zwei Wochenenden – 9. bis 11. Dezember sowie 16. bis 18. Dezember – das Miesbacher Weihnachtsgasserl am unteren Markt.

Hausham

Die katholische Kirche St. Anton bietet einmal mehr die Kulisse für den Christkindlmarkt in der Gemeinde Hausham. Am zweiten Adventswochenende können sich hier die Besucher an den zahlreichen Ständen kulinarisch verwöhnen lassen oder nach Herzenslust bummeln. Geöffnet hat der Markt am Samstag, 3. Dezember, von 15 bis 21 Uhr sowie am Sonntag, 4. Dezember, von 13 bis 18 Uhr.

Schliersee

Eine romantische Weihnacht kündigt die Gäste-Info am vierten Adventswochenende in Schliersee an. Der Markt hat am Samstag, 17. Dezember, von 14 bis 21 Uhr geöffnet, am Sonntag, 18. Dezember, von 12 bis 21 Uhr.

Neuhaus

Im Markus Wasmeier Freilichtmuseum in Neuhaus öffnet am dritten und am vierten Adventswochenende jeweils von 10 bis 17 Uhr Wasmeiers Weihnachtsdorf seine Pforten. Handwerker zeigen ihr traditionelles Können, außerdem gibt’s Weihnachtsführungen.

Fischbachau

Handgefertigtes, Schnitzereien, Bienenprodukte, Handwerkskunst, Schmuck: All das und einiges mehr gibt es am Samstag, 3. Dezember, 10 bis 19 Uhr, sowie am Sonntag, 4. Dezember, 10 bis 18 Uhr, beim Fischbachauer Christkindlmarkt im Kloster. Hier sind in erster Linie einheimische Aussteller und Vereine vertreten. Am Sonntag um 16 Uhr ist der Besuch des Nikolauses geplant.

Hundham

Beim Hundhamer Adventsmarkt am Samstag, 26. November, wird es wieder strahlende Kinderaugen geben: Unter anderem kommt ein Engel mit dem Pferdeschlitten vorgefahren. Auch eine Theateraufführung der Plattlerkinder steht auf dem Programm. Der Markt dauert von 13 bis 20 Uhr.

Bayrischzell

Ein zauberhaftes Programm ist auch beim Bayrischzeller Adventsmarkt am Rathaus geboten. Er findet am Samstag, 26. November, von 14 bis 19 Uhr sowie am Sonntag, 27. November, von 10 bis 18 Uhr statt. Neben Pferdekutschenfahrten und musikalischer Umrahmung dürfen sich die Besucher jeweils um 16.30 Uhr auf den Auftritt der Wendelsteinmännlein freuen. Am Samstag um 17 Uhr gibt es einen Auftritt von Wurliz, dem kleinen Troll.

Irschenberg

Laut Rathaus findet heuer im Gemeindegebiet Irschenberg kein größerer Weihnachtsmarkt statt.

Holzkirchen

Mit einem umfangreichen Vorweihnachtsprogramm kann die Marktgemeinde Holzkirchen aufwarten. Am Samstag, 26. November, 15 bis 22 Uhr, sowie am Sonntag, 27. November, 11 bis 18 Uhr, lädt zunächst der Musikzug Holzkirchen zu einer „Winter-Musik-Gaudi“ am Vereinsheim ein. Geboten sind unter anderem: diverse Verkaufsstände, musikalische Unterhaltung, Winterfeuer mit Stockbrot, Basteln für Kinder und ein Besuch des Nikolauses. Am Samstag gibt’s abends einen kleinen Barbetrieb, am Sonntag von 17 bis 21 Uhr Rockmusik mit „Die Hausbänd“.

Der Holzkirchner Winterzauber rund um den Holzkirchner Marktplatz findet dann am Samstag, 10. Dezember, von 11 bis 21 Uhr sowie am Sonntag, 11. Dezember, von 11 bis 19 Uhr statt.

Föching

Die Dorfgemeinschaft Föching hat sich zusammengetan und richtet am Sonntag, 4. Dezember, ihren gemütlichen Christkindlmarkt auf dem Parkplatz des Föchinger Hofs aus.

Warngau

Die Blaskapelle Warngau eröffnet am Sonntag, 27. November, um 11.30 Uhr den Warngauer Adventsmarkt vor dem Rathaus. Laut Plakat lockt eine Vielfalt selbst gemachter Geschenkideen. Um 14 Uhr gibt es eine Zaubershow für Kinder im Altwirtsaal, für 15 Uhr hat der Nikolaus sein Kommen zugesagt. Der Markt endet um 18.30 Uhr.

Weyarn

Im Klosterhof in Weyarn locken am Samstag und Sonntag, 10. und 11. Dezember, die Buden des Weyarner Christkindlmarktes. Geöffnet haben sie jeweils von 14 bis 22 Uhr.

Valley

Romantisch wird es am dritten Adventssonntag, 11. Dezember, im Innenhof der Graf-Arco-Brauerei in Valley. Nach Auskunft der Gemeinde findet dort von 13 bis 19 Uhr ein Christkindlmarkt statt.

Otterfing

Mit einem großen Rahmenprogramm wartet am Sonntag, 18. Dezember, ab 11 Uhr der Otterfinger Christkindlmarkt im Schulhof auf. Unter anderem spielt um 12 Uhr die örtliche Blasmusik, um 13 Uhr tritt eine Kindertanzgruppe auf, um 15 Uhr der Otterfinger Schulchor. Auch die Argeter Alphornbläser und die Miesbacher Jagdhornbläser sind mit dabei. Im Trachtenheim ist für Kaffee und Kuchen gesorgt.

