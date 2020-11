Die Corona-Krise hat Familien in Sorgen, Stress und Unsicherheit gestürzt. Der Kinderschutzbund will ihnen helfen - doch dafür braucht er die Spenden der Leser.

Landkreis – Die Corona-Krise hat Familien in Sorgen, Stress und Unsicherheit gestürzt – und ihnen gleichzeitig viele der Angebote genommen, die sie bei diesen Herausforderungen unterstützen. Die Kinder zuhause unterrichten, 24-Stunden-Betreuung und gleichzeitig die Unsicherheit um Beruf, die Gesundheit der Eltern und die allgemeine Zukunft – „das hat viele Familien an die Grenzen gebracht“, sagt Janaa Schlick, Geschäftsführerin des Kinderschutzbunds (Kibu) Miesbach und selbst dreifache Mutter. Sie will Familien helfen, doch dafür braucht der Verein die Unterstützung von „Leser helfen Lesern“.

Alle Infos zu „Leser helfen Lesern“ 2020 gibt es hier

Der Kinderschutzbund unterstützt Familien in der Corona-Krise

Der Kibu kümmert sich seit 1979 um die Belange von Kindern und Familien im Landkreis. In seiner Babysprechstunde, einem einzigartigen Angebot im Landkreis, hilft er jungen Familien mit Kindern bis drei Jahren unter anderem bei Schlaf- und Schreistörungen. In seinem Offenen Spielcafés bringt er junge Familien zusammen, damit sich diese im gegenseitigen Austausch selbst helfen. Bei schweren Problemen berät er Eltern in der allgemeinen Familiensprechstunde, vermittelt sie gegebenenfalls an weiterführende Angebote. Bei Kleidermärkten bietet er Artikel nachhaltig und zu bezahlbaren Preisen an.

Die Pandemie und die damit einhergehenden Kontaktbeschränkungen haben diese Angebote teils erschwert, teils unmöglich gemacht. Spielcafés bleiben geschlossen, Beratungen finden per Telefon statt. Kleidermärkte, Kinderyoga, Elternkurse – alle Gruppenaktivitäten fielen aus. Schlick: „Corona hat uns genauso kalt erwischt wie viele andere.“

Dabei wäre Hilfe gerade jetzt nötig, meint die Geschäftsführerin. Die Stressfaktoren der Krise belasten alle Familien, bei einigen hätten sei es vermehrt zu Gewalt und Übergriffigkeiten gekommen, sagt Schlick. „Die Unsicherheit wird uns noch eine ganze Zeit begleiten. Ihre Folgen auch.“

Schlick und der Kibu wollen Familien helfen. „Die nächsten Schulschließungen oder Blockunterricht könnten jederzeit kommen. Dafür müssen wir Angebote schaffen.“ Leseförderung, Hausaufgabenbetreuung, „alles, was Familien über den Vormittag hilft“; Video-Sprechstunden und digitale Gruppen-Treffen – Ideen hat Schlick genug. Das Problem ist die Finanzierung. Die Beiträge der 170 Vereinsmitglieder decken nur ein Zehntel der Kosten des Kibu. Den Rest finanzierte er vor Corona durch Sponsorenläufe, Benefizkonzerte und Kleidermärkte. Durch die Pandemie fielen fast alle davon aus. Weil die Menschen gleichzeitig verunsichert sind, spenden sie auch außerhalb der Veranstaltungen weniger. Die Pandemie entreißt dem Kibu dringend nötiges Geld.

Die Folge ist ein Dilemma: Obwohl die Familien die Hilfe des Kibu brauchen und der Kibu diese bieten will und kann, fehlt dem Verein das Geld, die Hilfe tatsächlich umzusetzen. „Die Familien fühlen sich mit vielen Mehrbelastungen allein gelassen“, berichtet Schlick. „Wir würden gerne helfen. Aber wir haben deutlich weniger Einnahmen.“ Da kommt „Leser helfen Lesern“ ins Spiel.

Die Spendenaktion der Heimatzeitung will dem Kibu helfen, seine Kosten zu decken und seine Dienste coronagerecht um- und auszubauen. „Wir müssen zunächst schauen, dass wir unsere Angebote aufrecht erhalten“, sagt Schlick. „Wenn danach noch etwas Geld übrig bleibt, haben wir viele Ideen.“