Der Landkreis zeigt Talent: Nachwuchsfestival in Miesbach gestartet

Von: Alexandra Korimorth

Teilen

Entspanntes Publikum: Im fast psychedelisch illuminierten Saal des Waitzinger Kellers verfolgten die Besucher das Geschehen. © STEFAN SCHWEIHOFER

Die Aufregung beim Premierenabend des Nachwuchsfestivals „LandkreisTalente – Deine Bühne 2023“ war groß. Aber die jungen Organisatoren und die rund 50 Talente zeigten eine tolle Show.

Landkreis – Die Aufregung beim Premierenabend des Nachwuchsfestivals „LandkreisTalente – Deine Bühne 2023“ war groß. Aber die jungen Organisatoren und die rund 50 teilnehmenden Talente lieferten eine respektable Show in einer enormen künstlerischen Bandbreite. Über 200 Gäste fanden sich zum Auftakt im Waitzinger Keller Miesbach ein. Darunter auch Landrat Olaf von Löwis als Schirmherr des vom Verein Kulturvision initiierten Nachwuchsfestivals. Er marschierte in Lederhosen zusammen mit dem Dudelsack spielenden Simon Waldschütz (im Kilt) und Moderatorin Luce Hirsch zur Begrüßung auf die Bühne. Dort bedankte sich Luce im Namen aller Beteiligten bei den Coaches der 21 Workshops, die seit Anfang Juli stattfanden. Man habe nicht nur viel von den Profis gelernt, es habe auch großen Spaß gemacht. „Jetzt ist endlich die Festivalwoche da“, rief sie ins Publikum.

Workshops mit Coaches lieferten die Grundlage

Etliche der Workshopteilnehmer waren gekommen, um zu zeigen, was sie zuvor gelernt haben. Es waren aber auch junge Talente mit Bühnenerfahrung dabei. Beispielsweise die stimmgewaltige Sophie Höchstetter mit ihrer Band Versodic, die sich als Schulband der Realschule Tegernseer Tal zusammengefunden hatte. Mit drei Gitarren und einem Schlagzeug rockten sie mit „Baby Jane“ (Rod Steward), „Nothing else matters“ (Metallica), „Beat it“ (Michael Jackson) und „Always remember us this way“ (Lady Gaga) den zweiten Konzertteil. Der erste Teil hatte sanft unter anderem mit Film-Impressionen der Workshops begonnen und sich gesteigert.

Zunächst hatte sich Löwis in seinen Grußworten über die rege Teilnahme an dem neuen Format begeistert. Ebenso über die vielen Menschen, die sich hinter den Kulissen dafür eingesetzt haben. Mit Blick auf das durchwachsene Image der Generation Z sagte Löwis: „Ihr seid für mich die Generation E! E für Enthusiasmus, Energie und Engagement.“

Breites musikalisches Spektrum

Energetisch nahm der Abend dann mit schottischen Reels, Aires und Marches von Simon Waldschütz, Fahrt auf. Coco alias Corinna Brauße faszinierte am Klavier mit drei kraftvoll gesungenen Balladen. Sie ließ ihre Stimme regelrecht erblühen und erntete ebenso enthusiastischen Applaus wie Rayons alias Myriam Solf. Diese belohnte das Publikum fürs Kommen mit gefühlvollen Covern von „Halleluja“ (Leonhard Cohen), „Make you feel my Love“ (Adele) und „Stand by me“ (Ben E. King), denen sie mit ihrer eigenen stimmlichen Klangfarbe einen neuen Touch gab. Beeindruckend auch ihre Eigenkomposition „All my mind“, mit der sie so sehr in Ton und Wort brillierte, dass sie sich zwei Mal verbeugen musste.

Tapfere Kämpferin: Patricia Kirchner sang trotz Sommergrippe ihr Programm. © STEFAN SCHWEIHOFER

Applaus fürs tapfere Durchkämpfen durch gab es für Patricia Kirchner, die an einer Sommergrippe erkrankt war. Wer sie schon in der Musicalgruppe des Gymnasiums Miesbach hat singen hören, der weiß, was in ihr steckt: ein außerordentliches Stimmtalent. Mit „Valery“ in kantiger Amy-Winehouse-Modulation und mit rauchigem „Stay“ à la Rihanna konnte sie noch Zeugnis davon geben, aber bei „Genau Hier“ (Sarah Lombardi) versagte dann doch die Stimme.

Zwischendrin entführten Tanzgruppen mit klassischem Ballett („Yumeji‘s Theme“) oder modernem, schier avantgardistisch performtem Tanz („Run Girl run“) in ferne Welten. Die ausgefeilte Bühnentechnik mit Lichteffekten, Nebel und Kunstprojektionen unterstrichen die schier psychedelische Wirkung als Gesamtkunstwerk. Den dritten Teil bestritten die Rapper Jannik und Tim and Friends, die den Waitzinger Keller in einen Club verwandelten. Aus dem hatte sich das Gros der älteren Gäste schon verabschiedet. Dafür tanzte die junge „Generation E“ mit all ihren Talent-Freunden.

Nach dem Premierenwochenende ist noch bis Mittwoch (täglich 16 bis 18 Uhr) eine Kunstausstellung im Haindlkeller in Miesbach zu sehen, der nächste Bühnentermin ist am morgigen Dienstag ein „Bunter Abend“ mit Tanz, Musik, Film, Literatur, Poetry Slam und mehr im FoolsTheater in Holzkirchen (ab 19 Uhr). Weitere Infos auch auf www.landkreistalente.de.

ak