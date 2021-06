Der neue stellvertretende Schulleiter am BSZ Miesbach spricht über seinen Corona-Start

„Manche Schüler kenne ich nur mit Maske“

Miesbach – Seit November ist Stephan Plichta (51) stellvertretender Schulleiter am Beruflichen Schulzentrum Miesbach (BSZ). In dieser Funktion ist er für jene fünf Schularten verantwortlich, die der Volksmund „Frauenschule“ nennt – obwohl im Schulhaus an der Frauenschulstraße längst auch Männer die Ausbildung zum Kinderpfleger oder Betriebswirt für Ernährungs- und Versorgungsmanagement machen.

Herr Plichta, Sie sind Physiker und Elektrotechniker. Wie landeten Sie als solcher ausgerechnet an der Frauenschule?

Ich habe Physik und Elektrotechniker für das Lehramt an beruflichen Schulen studiert. Ich passe also schon in das System Berufsbildung. Aber von der Fachlichkeit her bin ich ein Exot, das stimmt. Allerdings geht es bei der Schulleitung auch nicht schwerpunktmäßig ums Fachliche, sondern um Führung, Organisation und Management.

Sie traten Ihren Job im Lockdown an. Wie fanden Sie sich da zurecht?

Corona hat mich sofort in Beschlag genommen. Es ging gleich los mit Unterrichtsneuorganisation, Masken- und Testpflicht. Häufig kamen neue Maßgaben, die umgesetzt werden mussten. Viele Lehrer habe ich nur mit Maske kennengelernt. Manche Schüler kenne ich bis jetzt nur mit Maske. Trotzdem konnte ich eine vertrauensvolle und tragfähige Beziehung aufbauen. Meine Devise ist: Wenn es ein Problem gibt, nicht den Schuldigen zu suchen, sondern gemeinsam die Lösung.

Welche Ziele haben Sie für das BSZ?

Mit den Lehrkräften gemeinsam die Schule verantwortlich gestalten – mit Blick in die Zukunft. Aktuell spielt Digitalisierung eine wichtige Rolle. Allerdings muss man Digitalisierung im Licht der Berufe sehen, die wir hier ausbilden. Wir nutzen digitale Systeme, um Lernprozesse zu verbessern und sorgen dafür, dass unsere Absolventen die digitalen Anforderungen in ihrem Beruf meistern. Aber wir bilden keine IT-Experten aus, sondern Erzieher und Hauswirtschafter. Um Kinder in ihrer Entwicklung zu unterstützen, sind digitale Medien sinnvoll, aber wenn ein Kind Trost oder Ansprache braucht, sind Herz und Verstand gefragt. Es muss – wenn auch digital unterstützt – immer noch mit der Hand gekocht werden.

Sie halfen in Saudi-Arabien, die Berufsschullehrerausbildung aufzubauen. Wie kam es dazu?

Das saudische Bildungsministerium ging auf Deutschland zu, weil die berufliche Bildung in Deutschland international einen hervorragenden Ruf genießt. In der Wirtschaftskrise 2009 hatten manche Länder mit einer Jugendarbeitslosigkeit von über 50 Prozent zu kämpfen. Auch, weil das Bildungssystem Qualifikationen vermittelte, die der Markt nicht brauchte. Das duale System dagegen gewährleistet eine marktgerechte Qualifizierung und ist somit international sehr gefragt.

Immer mehr Schüler wollen aufs Gymnasium. Was bedeutet das für die beruflichen Schulen?

Wir müssen einfach mehr Werbung machen (lacht). Wir müssen die berufliche Ausbildung so zeigen, wie sie ist. Der Abschluss als Erzieher an unserer Fachakademie etwa ist nach dem deutschen Qualifikationsrahmen vergleichbar mit dem Bachelor oder dem Industriemeister. Das bedeutet: Die berufliche Qualifizierung bewegt sich auf Augenhöhe mit der akademischen Ausbildung. Optimal finde ich eine Verzahnung dieser beiden Bildungsangebote. Wir bieten zum Beispiel an, die Ausbildung zum Erzieher mit dem Studium Soziale Arbeit und Pädagogik der Kindheit an der TH Rosenheim zu kombinieren. Es gilt der Satz von Immanuel Kant immer noch: „Praxis ohne Theorie ist blind, aber Theorie ohne Praxis ist leer“.

