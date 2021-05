Der weite Weg zur neuen Normalität

Noch nicht zu Ende: Der Ausgang des Prozesses gegen Jakob Kreidl (l.) und Georg Bromme (r.), hier ein Bild vom ersten Verhandlungstag im Herbst 2018 am Landgericht, ist weiterhin offen. Über die Revision will der Bundesgerichtshof erst in zwei Wochen entscheiden.

Sponsoringaffäre vor dem Bundesgerichtshof

Die sogenannte Sponsoring-Affäre hat den Landkreis verändert. Gut sieben Jahre ist es her, dass mit einem Bericht unserer Zeitung die Lawine ins Rollen kam. Nun hat der Bundesgerichtshof in der Sache getagt – und eine Entscheidung verschoben.

Miesbach – Wer in den Neunziger- oder Nullerjahren in den Kreis Miesbach zog, hat sich früher oder später über die Allgegenwart der Kreissparkasse Miesbach Tegernsee gewundert. Immer aufs Neue trat das Geldinstitut mit dem Vorstandsvorsitzenden Georg Bromme offensiv als Wohltäter auf, sponserte, wo es nur ging – in aller Öffentlichkeit, aber auch hinter den Kulissen. Es war ein Geben und Nehmen, in das auch die Politik intensiv verstrickt war. Feiern, Fahrten von Verwaltungsrat und Bürgermeistern sowie Geschenke. Vieles zahlte die Kreissparkasse. Heute ist das Geldinstitut auf Normalmaß geschrumpft, kümmert sich um sein Geschäft, statt über Umwege Einfluss auf die Kreispolitik zu nehmen.

Miesbach auf dem Weg zum „normalen“ Landkreis

Die Sponsoring-Affäre und weitere Verfehlungen von Ex-Landrat Jakob Kreidl (Plagiats- sowie Verwandten-Affäre) haben Wolfgang Rzehak ins Amt geholfen, den ersten Grünen-Landrat in Bayern. Und der Kreistag, in dem viele Politiker saßen, die von der Freigiebigkeit der Sparkasse profitierten, erlegte sich selbst einen Verhaltenskodex auf. Miesbach kommt nun „normaler“ daher.

Sponsoringaffäre: Bundesgerichtshof vertagt sich

Die Menschen im Landkreis haben für sich wohl längst einen Schlussstrich unter die Affäre gezogen. Mit dem Urteil vom 8. April 2019 war sie aber nicht ausgestanden. Die Staatsanwaltschaft und Georg Bromme legten Revision ein. Lange zwei Jahre später hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe das Urteil nun besprochen. Zur Erinnerung: Die große Wirtschaftskammer am Landgericht München II hatte Bromme zu eineinhalb Jahren Haft und Kreidl, als Landrat auch Chef des Verwaltungsrats, zu elf Monaten verurteilt, jeweils wegen Untreue, jeweils auf Bewährung. Zudem brummte das Gericht dem früheren Sparkassen-Chef 300 Sozialstunden auf, Kreidl 200. Ob das Urteil Bestand haben wird, ist weiter unklar. Gestern verhandelte der Bundesgerichtshof die Revision zwar. Am Nachmittag gab die Kammer aber bekannt, dass eine Urteilsverkündung erst am 18. Mai erfolgt. Der Vorsitzende Richter Rolf Raum sagte angesichts des komplexen Falls, dass der Senat mehr Zeit brauche.

Kreidl wäre mit Urteil einverstanden gewesen, Staatsanwaltschaft war es nicht

Mit dem angekündigten Spruch des Bundesgerichtshofs stehen der Ex-Landrat und der Ex-Sparkassen-Chef nun womöglich ein letztes Mal in der überregionalen Öffentlichkeit. Eine Öffentlichkeit, die die Protagonisten der Sponsoring-Affäre wohl schon weitgehend aus der Wahrnehmung verdrängt hatte. Und zumindest Kreidl wäre wohl gerne in der Versenkung geblieben. Seine Anwälte hatten vor zwei Jahren keinen Hehl daraus gemacht, dass sie mit dem Urteil einverstanden sind. Doch die Staatsanwaltschaft wollte es anders. Denn: Das Landgericht hatte keine Vorteilsgewährung und -annahme erkannt. Bei einer Verurteilung wegen dieser Delikte hätte die Schuld – gerade auch für Personen, die öffentliche Ämter bekleiden – schwerer gewogen, und entsprechend hätte das Urteil auch härter ausfallen müssen. Brommes Anwälten wiederum erschien der Schuldspruch der Richter deutlich übertrieben.

Urteil wird wohl nicht „in Bausch und Bogen auffliegen“, womöglich werden aber Teile beanstandet

Am Dienstag vor dem Bundesgerichtshof war auch Kreidls Anwalt Klaus Leipold erschienen. Seiner Darstellung zufolge – und womöglich wird dies mancher im Landkreis ähnlich sehen – wurde das Gebaren der Sparkasse vor Ort als völlig normal empfunden. Der Anwalt sprach von „bayerisch-barockem, üblichem, gewohnheitsmäßigem Handeln“. Sein Kollege Ali Norouzi davon, dass es im Kreis Miesbach halt etwas länger gedauert habe, bis sich Regeln der Compliance (übersetzt in etwa: Richtlinienkonformität) durchgesetzt hatten.

Nach der Verhandlung wagte Leipold nicht abzuschätzen, wohin die Reise geht. Er glaube aber nicht, dass „das Urteil in Bausch und Bogen auffliegt“. Sollte der BGH Teile beanstanden, werden diese ans Landgericht zurückverwiesen und dort von einer anderen Kammer erneut verhandelt.

Bis der Landkreis gänzlich in der neuen Normalität angekommen ist, wird es noch dauern – je nach Urteil des BGH etwas kürzer oder länger.

Ein detaillierten Überblick über alle Geschehnisse in der Sponsoring-Affäre finden Sie hier.