Deshalb mussten die Bäume am Wallenburger Berg in Miesbach fallen

Fäll-Aktion auf behördliche Aufforderung: Die Bäume am Wallenburger Berg stellten ein Sicherheitsrisiko dar.

Aus Sicherheitsgründen

von Dieter Dorby schließen

Miesbach – So mancher Spaziergänger mag an Baumfrevel denken, wenn er in Miesbach unterhalb des Wallenburger Berges entlanggeht und dort mehrere frisch gefällte Bäume sieht.