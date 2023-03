Bundeswettbewerb sucht Meister des Ressourcenschonens

Gewusst wie: am BSZ Miesbach zeigten die Teilnehmer, dass sie Mitarbeiter führen und ausbilden können. Hier machen zwei Schülerinnen unter der Anleitung einer Wettbewerbsteilnehmerin (1.v.l.) Gemüse gefrierfertig. © CS

Bei der Deutschen Juniorenmeisterschaft der Hauswirtschafter in Miesbach zeigen die Teilnehmer, wie sich Müll vermeiden lässt. Eine Ansbacherin gewinnt.

Landkreis – Obwohl man heute nicht mehr von „Hauswirtschaft“ spricht, sondern von „Ernährungs- und Versorgungsmanagement“, haftet dem Beruf noch immer ein altmodisches Image an. Dass es sich dabei aber um einen innovativen Beruf handelt, war die Botschaft, die der Bundesverband hauswirtschaftlicher Beruf mit seiner Deutschen Juniorenmeisterschaft senden wollte: Die Teilnehmer mussten zeigen, welchen Beitrag hauswirtschaftliche Fachkräfte zur Müllvermeidung und Ressourcenschonung leisten können – ein Thema, das angesichts der Klimakrise große Relevanz hat.

Wie berichtet, fand der Bundeswettbewerb mit kulturellem Rahmenprogramm heuer erstmals in Miesbach statt: 16 Teilnehmer aus ganz Deutschland stellten dabei am Freitag und Samstag ihr Können unter Beweis. Die Aufgabenstellung war anspruchsvoll: Unter anderem mussten sie im theoretischen Teil eine Gegenüberstellung von Möglichkeiten zur Ressourcenschonung und Müllvermeidung in Privat- und Großhaushalt erarbeiten. Beim praktischen Teil lag der Fokus nicht darauf, selbst Gemüse zu schneiden, sondern auf der Fähigkeit der Wettbewerbsteilnehmer, andere anzuleiten, es zu tun. Schließlich muss ein Meister nicht nur wissen, wie man Gemüse als Vorrat gefrierfertig macht – er braucht Führungsqualitäten. Auch die Fähigkeit der Teilnehmer, im Team zu arbeiten, stellte die Jury auf die Probe.

Die Siegerin des diesjährigen Wettbewerbs ist Nora Müller aus dem fränkischen Ansbach. Das BSZ Miesbach schaffte es auf den dritten Platz. „Damit sind wir alle sehr, sehr glücklich“, sagte der stellvertretende Schulleiter Stephan Plichta. Zwar sei man aus der Vergangenheit sehr verwöhnt – das BSZ Miesbach stellte die letzten beiden deutschen Meisterinnen – aber auch ein dritter Platz sei ausgezeichnet.

Der zweitägige Wettbewerb war in ein kulturelles Rahmenprogramm eingebettet. Dazu zählte der bayerische Abend am Freitag. Die Föchinger Trachtler zeigten den Gästen aus Nordrhein-Westfalen, Hessen, dem Saarland und anderen Bundesländern bayerische Tänze und hielten einen Vortrag über Tracht.

Zur feierlichen Siegerehrung am Samstagabend kamen Ehrengäste aus Politik und Gesellschaft. Darunter Landrat Olaf von Löwis (CSU), Miesbachs Bürgermeister Gerhard Braunmiller (CSU), die EU-Abgeordnete Maria Noichl (SPD), selbst Fachlehrerin für Ernährung sowie – in Vertretung von Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber – Ministerialrätin Andrea Seidl. In ihren Reden betonten die Ehrengäste laut Plichta die Bedeutung der Hauswirtschaft. „In der Öffentlichkeit steht meist der Bedarf an Erziehern und Pflegekräften im Vordergrund“, so Plichta. „Aber keine Kita und kein Altenheim funktioniert ohne hauswirtschaftlichen Unterbau, also ohne Ernährungs- und Versorgungsmanagement.“

Parallel zum Wettbewerb fand in Miesbach eine Fachtagung des Landesverbands hauswirtschaftlicher Berufe statt sowie eine Fachmesse, auf der Schulbuchverlage wie Westermann und Haushaltsgerätehersteller wie Miele ausstellten.

