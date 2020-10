Stiftung klärt über Herzkrankheiten auf: „Im Zweifel immer zum Arzt gehen - viele tun es zu spät“

Die Deutsche Herzstiftung startet eine Aufklärungsinitiative über Herz-Kreislauferkrankungen. Ehrenamtliche Rita Mirz-Bierbaum organisiert Aktionen im Landkreis Miesbach.

Landkreis – Zu den Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems zählen verbreitete Volkskrankheiten – darunter Bluthochdruck oder die koronare Herzerkrankung. Rita Mirz-Bierbaum (70) ist selbst von einer Herz-Kreislauf-Erkrankung betroffen – und setzt sich seit einem vorübergehenden Krankenhausaufenthalt ehrenamtlich für mehr Aufklärung über Risiken, Symptome und Behandlungsmöglichkeiten ein. Ihr Engagement für die Deutsche Herzstiftung umfasst auch die Durchführung der „Herzwochen“ in den Landkreisen Miesbach und Rosenheim – eine bundesweite Aufklärungsinitiative, die jährlich im November stattfindet. Die pensionierte Marketing Managerin organisiert heuer ein Radiointerview zur Aufklärung und Beratung sowie eine Telefonsprechstunde. Im Interview verrät sie, warum sich niemand vor einem Anruf scheuen sollte und welche Vorteile der Verzicht auf Präsenz-Veranstaltungen bietet.

+ Im Zweifelsfall einmal mehr zum Arzt gehen, rät Rita Mirz-Bierbaum Risikopatienten. © Thomas Plettenberg

Frau Mirz-Bierbaum, Sie stehen in Miesbach bei der Organisation der Aufklärung über Herz-Kreislauf-Erkrankungen an vorderster Front. Wie ist die Lage im Landkreis?

Die Lebenserwartung steigt in ganz Deutschland – und damit auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Im Landkreis Miesbach ist die Deutsche Herzstiftung wenig bekannt. Von bundesweit über 100 000 Mitgliedern im Jahr 2019 hatten wir 137 Mitglieder in der Region. Im Jahr 2018 befanden sich im Landkreis knapp 3 500 Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen in stationärer Behandlung. 469 Menschen litten an einer Herzinsuffizienz, also einer Herzschwäche.

Was kann die Deutsche Herzstiftung dagegen tun?

Wir informieren die Bevölkerung, klären auf und fördern die Forschung. Konkret organisiere ich in Miesbach Informationsveranstaltungen und Vorträge mit Kardiologen und Internisten als Referenten. Da ein Großteil der Besucher der Veranstaltungen zur Risikogruppe in der Pandemie zählt, gibt es heuer ein alternatives Programm. Das beinhaltet im Rahmen der Herzwochen eine Radiosendung auf Radio Alpenwelle mit dem Chefarzt für Innere Medizin und Kardiologie am Krankenhaus Agatharied, Professor Günter Pilz. Außerdem gibt es eine Telefonsprechstunde in Zusammenarbeit mit dem Kreisverband Miesbach des Roten Kreuz. Am Telefon beantworten Dr. Markus Klos, Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie, Pneumologie und Sportmedizin, und Dr. Gesine Benicke, Fachärztin für Innere Medizin und Kardiologie, alle Fragen rund um Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

An wen richtet sich die Telefonsprechstunde?

Grundsätzlich an alle Interessierten. Das Erkennen und Einordnen einer Herzschwäche ist sehr wichtig. Oft werden die typischen Symptome wie Atemnot oder Leistungsabfall als „altersbedingt“ abgetan. Wer solche Symptome hat, sich generell informieren möchte oder potenziell gefährdet ist, darf gerne anrufen. Beispielsweise ein früherer Herzinfarkt, Probleme mit den Herzklappen, ein hoher Blutdruck, Herzrhythmusstörungen oder Diabetes zählen zu den klassischen Risikofaktoren. Niemand sollte sich scheuen, die Sprechstunde wahrzunehmen. Der große Vorteil an telefonischen Erstberatungen ist die niedrigere Hemmschwelle, über die eigene Erkrankung zu sprechen. Bei den sonst üblichen Präsenz-Veranstaltungen fällt das manchen schwer – das Publikum hört dort schließlich mit. Auch für die ehrenamtlich beratenden Ärzte sind alle Anrufe wichtig. Sie wollen in der kurzen Zeit möglichst vielen Menschen helfen.

Auch Sie arbeiten ehrenamtlich. Was treibt Sie an?

Ich habe direkt nach meinem Berufsaustritt mit dem Engagement angefangen – vor acht Jahren. Als Betroffene ist mir die Aufklärung anderer wichtig. Seit meinem Umzug nach Oberbayern vor zwei Jahren bin ich in Miesbach und Rosenheim tätig. Hier würde ich gerne noch mehr Veranstaltungen planen, zum Beispiel im Bereich der Präventionsarbeit und in Schulen. Falls sich noch jemand findet, der sich in der Region mit mir gemeinsam engagiert, wäre ich sehr dankbar. Wie viel Zeit man in das Ehrenamt investiert, ist übrigens jedem freigestellt.

Aufklärung ist wichtig, aber ist das nicht Sache der Ärzte?

Auf jeden Fall. Die Deutsche Herzstiftung wurde ja vor 40 Jahren von namhaften Kardiologen gegründet, um Betroffene kritisch und verständlich über die Diagnose, Therapie, Nachsorge und Prävention zu informieren. Den behandelnden Ärzten nehmen wir damit aber nichts weg. Gut informiert, können Patienten noch besser auf Augenhöhe in den Dialog mit ihnen treten. Die Deutsche Herzstiftung verfolgt keine wirtschaftlichen Interessen und erhält keine Förderung – ist also vollkommen unabhängig. Unsere kostenfreien Angebote mit Ratgebern, Broschüren und Veranstaltungen sind insbesondere für Laien gut und verständlich geschrieben – das hilft den Betroffenen und letztlich auch den Ärzten.

Was raten Sie Betroffenen während der Corona-Krise?

Als Teil der Risikogruppe sollten insbesondere Vorerkrankte große Menschenansammlungen meiden und die Abstandsregeln beachten. Im Zweifelsfall auch lieber einmal mehr zum Arzt gehen um Beschwerden abzuklären. Viele machen das zu spät.

Das Gespräch führte: Jonas Napiletzki

Informationen zur Deutschen Herzstiftung gibt es unter www.herzstiftung.de, sowie auf Facebook und Twitter. Die Radiosendung der Herzexperten wird am Montag, 2. November, verteilt auf den Tag zwischen 6 und 19 Uhr auf Radio Alpenwelle gesendet. Die kostenlose Telefonsprechstunde findet am Mittwoch, 18. November, von 17 bis 19 Uhr statt. Erreichbar sind beide Experten in dieser Zeit unter Telefon 0 80 25 /28 25 18.

Die Statistik im Landkreis Miesbach

Im Landkreis Miesbach gibt es zahlreiche Patienten, die wegen einer Erkrankung des Herz-Kreislauf-Systems stationär behandelt wurden – das geht aus Daten des Bayerischen Landesamts für Statistik hervor. Die aktuellsten Zahlen stammen aus dem Jahr 2018 und berücksichtigen ausschließlich stationäre Behandlungen. Ambulante Fälle sind nicht Teil der Statistik.

Insgesamt entließen deutsche Krankenhäuser 3333 im Landkreis Miesbach wohnhafte Bürger, die im Jahr 2018 wegen Krankheiten des Herz-Kreislauf-Systems behandelt wurden. Hinzu kommen 137 Menschen, die aufgrund ihrer Erkrankung verstarben.

2093 Erkrankte waren zwischen 70 und 89 Jahre alt. Ab einem Alter von 45 Jahren steigt die Zahl der Erkrankten rapide an. 1071 behandelte Menschen im Alter von 45 bis 69 Jahre meldet das Landesamt für Statistik. 115 Landkreisbürger mittleren Alters zwischen 20 und 44 Jahren wurden 2018 entlassen, jüngere Menschen sind seltener betroffen. 22 Kinder und Jugendliche bis zum Alter von 19 Jahren wurden behandelt, darunter verstarb ein Patient – ein Baby, das das erste Lebensjahr nicht erreichte.

Separat aufgeschlüsselt ist in einer weiteren Statistik die Herzinsuffizienz – eine Herzschwäche, deren Behandlung in die Zahl der Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit einfließt. Von den genannten 3470 Herz-Kreislauf-Kranken litten 469 Bürger an Herzinsuffizienz. Daran starben 2018 42 Menschen. Die meisten Erkrankten (388) waren 70 Jahre oder älter. Zwischen 50 und 69 Jahren kamen weitere 62 Fälle hinzu.

Auch bei der Herzinsuffizienz gibt es ab einem Alter von 45 Jahren einen sprunghaften Anstieg. Während 16 Personen zwischen 45 und 49 Jahren an einer Herzinsuffizienz litten, waren nur drei der betroffenen Personen jünger als 45. nap

