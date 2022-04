„Die Leute suchen das Shopping-Erlebnis“: Verkaufsoffener Sonntag lässt Händler in Miesbach jubeln - aber nicht alle

Von: Dieter Dorby

Schwieriger Fastenmarkt: Das Wetter und Corona haben fast die Hälfte der Händler von einer Teilnahme abgehalten. Dafür haben einige Läden eine gute Frequenz festgestellt. © Thomas Plettenberg

Winterliches Regenwetter, dünne Standdichte – der Fastenmarkt am Wochenende in Miesbach hatte nicht gerade die besten Voraussetzungen, um zum Publikumsmagneten zu werden. Dafür gibt es vom Einzelhandel positive Signale. Denn vor allem der verkaufsoffene Sonntag war für einige ein voller Erfolg.

Dass von den 38 Standplätzen gerade mal an die 20 besetzt waren, war verschiedenen Widrigkeiten geschuldet, wie Karin Priller vom städtischen Gewerbeamt mitteilt. Corona-Erkrankungen und Quarantänefälle setzten einige Fieranten außer Gefecht. Hinzu kam das schlechte Wetter, das einige Händler, die eine weitere Anreise hatten, ebenfalls davon abhielt zu kommen.

Hilfreiche Rabatt-Aktion

Die regnerische Winterrückkehr machte auch den Plan von Wäsche Grabmaier, Kalla Moden und Trend-Moden Liebhardt zunichte, eine Modenschau auf die Beine zu stellen. Kurz entschlossen wurde umdisponiert: Eine Rabatt-Aktion ersetzte den Show-Act. Was offenbar gut funktionierte, wie Wäsche-Grabmaier-Inhaberin Christine Schreiner berichtet: „Bei uns lief das Geschäft gut.“ Sie sei gut beschäftigt gewesen, und gerade der verkaufsoffene Sonntag sei positiv zu bewerten.

„Man unternimmt wieder etwas“

Ähnlich schildert es Uschi Liebhardt, Dritte Vorsitzende des Gewerbeverbands Gemeinschaftswerbung Miesbach: „Bei uns lief es sensationell gut. Unsere Rabatt-Aktion hat uns viele Kunden beschert. Wir sind mehr als zufrieden.“ Zugleich stellt Liebhardt fest, dass die Kaufbereitschaft zugenommen hat. „Die Leute suchen das Shopping-Erlebnis. Viele sind zu zweit unterwegs gewesen. Man geht wieder raus, und das bedeutet auch, dass man weggeht von Jogginghose und Freizeitklamotten. Man unternimmt wieder etwas, besucht Veranstaltungen. Die Menschen orientieren sich wieder mehr nach draußen.“

Mehrheit setzt freiwillig die Maske auf

Eine Einschätzung, die Markus Baumgartner vom Textil- und Bettengeschäft Thoba nicht so recht teilt. Er habe das Interesse eher verhalten wahrgenommen, was er unter anderem auf die Corona-Situation, das Wetter und den Krieg zurückführt. Auch liegt sein Geschäft nicht Marktplatz und damit am Markt, sondern am Bahnhofplatz.

Apropos Corona: Auch ohne Verpflichtung hätten viele Menschen im Laden die Maske aufgesetzt, berichtet Liebhardt. Nur etwa zehn Prozent seien „oben ohne“ gewesen. „Viele Menschen gehen immer noch sehr verantwortlich mit dieser Situation um.“

ddy