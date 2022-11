Die Menschen im Kreis Miesbach: Eigentlich gesund, nur an der Leber hakt‘s

Gesünder als der Durchschnitt: Bei den Menschen im Kreis Miesbach werden weniger Krankheiten diagnostiziert als im restlichen Bundesgebiet. Besonders selten tritt einer Studie des Instituts für Gesundheitssystemforschung der Barmer etwa Asthma auf, bei Lebererkrankungen sieht es ein wenig anders aus. © M. Gambarini/dpa

Das Krankheitsaufkommen im Kreis Miesbach liegt teils weit unter dem bundesweiten Durchschnitt. Aber es gibt Ausnahmen.

Landkreis – In wohlhabenden Regionen sind die Menschen weniger krank. Das ist eine der Erkenntnisse, die die Barmer aus ihrem jüngst vorgelegten Morbiditäts- und Sozialatlas zieht (wir berichteten). Der Kreis Miesbach mit seiner tendenziell gut gestellten – allerdings auch überdurchschnittlich betagten – Bevölkerung kommt bayernweit auf Rang fünf der gesündesten Landkreise und kreisfreien Städte. Außerhalb Bayerns schieben sich nur drei württembergische Landkreise in die Top-Ränge. Ein etwas tieferer Blick in den Datensatz.

Besonders seltene Krankheitsbilder

Wie im überregionalen Teil berichtet, ist die relative Zahl der von Hauterkrankungen betroffenen Menschen im Kreis Miesbach besonders gering: 116,2 von 1000 Personen bedeutet Platz zwei in Bayern mit einen um 24 Prozent geringeren Wert als der Bundesdurchschnitt (152). Sogar am besten im Freistaat steht der Kreis Miesbach bei ernährungsbezogenen Erkrankungen da. Der Wert von 36 Betroffenen pro 1000 Einwohner liegt um 37 Prozent unter dem Bundesdurchschnitt (56). Geringer ist er nur im Zollernalbkreis und im Landkreis Böblingen. Weit vorne – 22 Prozent unter dem Bundesdurchschnitt – findet sich die Region auch bei den gastrointestinalen Erkrankungen (Speiseröhre, Magen, Darm, aber auch Pilzerkrankungen). In Bayern gibt es nur drei geringer betroffene Regionen.

Fettleibigkeit und Asthma vergleichsweise sehr selten

Besonders selten wird im Landkreis auch Adipositas (Fettleibigkeit) diagnostiziert. Da teilt sich Miesbach die Spitzenplätze mit anderen wohlhabenden Gegenden wie Tübingen, Baden-Baden Starnberg und Heidelberg, die den Bundesschnitt um rund 50 Prozent unterbieten.

Asthma ist im Oberland so selten wie kaum woanders in Deutschland, 44 Prozent unter dem Bundesschnitt. Weit vorne ist Miesbach auch bei Diabetes, recht gut dabei bei Multiple Sklerose und Schlaganfällen – alles wird deutlich seltener diagnostiziert als im restlichen Bundesgebiet. Der Landkreis also pumperlgesund? Nicht ganz.

Landkreis teils leicht über dem Durchschnitt

Bei drei von der Barmer untersuchten Krankheitskategorien weist der Landkreis höhere Werte auf als der Bundesdurchschnitt: Bei den akuten schwerwiegenden Belastungsreaktionen/Anpassungsstörungen sowie den Essstörungen lag der Landkreis um zwei Prozent über dem Durchschnitt. Auf 35,8 Betroffene pro 1000 Einwohner kommen die Forscher bei ersterer (bundesweit: 34,9), auf 4,45 bei letzterer Diagnose (Deutschland: 4,23).

Ausnahme Lebererkrankungen: Landkreis sechs Prozent über dem Durchschnitt

Vorurteile ließen sich mit den Diagnosen von Lebererkrankungen unterfüttern: sechs Prozent über dem Bundesdurchschnitt bei 55,4 Betroffenen pro 1000 Einwohner (Bund: 52,2). Wobei der Landkreis beim Drogen- und Alkoholmissbrauch weit unter dem Deutschlandwert rangiert (minus 31 Prozent bei 12,7 Betroffenen pro 1000 Einwohner, bundesweit: 18,4). Lebererkrankungen sind auch einer der seltenen Fälle in der Untersuchung, bei denen weite Teile Südbayerns unterdurchschnittlich abschneiden. Aber auch in den anderen Regionen rund um München gilt: An einem Alkohol- und Drogenmissbrauch liegt dies laut Studie nicht.

Nur leicht besser als der Bundesdurchschnitt schneidet der Landkreis bei den Erkrankungen von Muskeln und Skelett (minus vier Prozent), bei Erkrankungen der Blutgefäße des Gehirns (minus eins, ausgenommen Schlaganfall, siehe oben), bei Gicht und Arthritis (minus fünf) und etwa Blutvergiftungen (minus zwei) ab.

Bei der Datenerhebung hat die Barmer Daten eigener Versicherter zugrunde gelegt und hochgerechnet, wobei berücksichtigt wurde, dass der Kreis der Kunden anders strukturiert ist als die deutsche Gesamtbevölkerung.