Die Studenten und ihre Ideen für den Landkreis

Von: Sebastian Grauvogl

Ihre Ergebnisse präsentierten die Studenten bei einer Ideenmesse im Waitzinger Keller. In diesem Vortrag geht es gerade um die Aufenthaltsqualität an der Münchner Straße in Holzkirchen. © Thomas Plettenberg

Studierende der TU München haben sich jetzt Gedanken über die Entwicklung des Landkreises gemacht. Ihre Ideen präsentierten sie bei einer Abschlussveranstaltung.

Landkreis – Chauffiert man Gäste durch den Landkreis Miesbach, führt die Route für gewöhnlich zu den schönsten Flecken der Region. Anders verhielt es sich bei einer Gruppe von 30 Studierenden der Technischen Universität München (TUM). Ihr Bus stoppte nicht an touristischen Höhepunkten, sondern vielmehr an den Problemzonen der Gemeinden. Hier sollten sich die Teilnehmer des Seminars „Kommunal- und Landentwicklung“ des Lehrstuhls für Bodenordnung und Landentwicklung selbst ein Bild machen von den Herausforderungen, um für diese dann kreative Lösungsansätze zu entwickeln.

Kooperationsprojekt gibt es seit 20 Jahren

Seit mehr als 20 Jahren kooperiert die TUM laut einer Pressemitteilung jedes Jahr mit Kommunen aus einer ausgewählten Projektregion. Heuer war die Leader-Region Miesbacher Land Gastgeber. Fünf Kommunen haben dabei Unterstützung einer drei- bis vierköpfigen Gruppe aus Studierenden der Geografie, Geodäsie, Ingenieurökologie, Umweltingenieurwesen, Bauingenieurwesen und Architektur erhalten, zwei weitere Gruppen hatten bei der Standortmarketing-Gesellschaft (SMG) Landkreis Miesbach – mittlerweile Regionalentwicklung Oberland (REO) – angedockt.

Treffen mit den Bürgermeistern

Bei besagter Busrundfahrt trafen sich die Studierenden zunächst mit den Bürgermeistern von Hausham, Gmund, Waakirchen, Otterfing und Holzkirchen, um sich deren Fragestellungen anzuhören und die Ausgangssituation zu begutachten. Themen waren etwa bezahlbarer Wohnraum, Erreichbarkeit von Versorgungseinrichtungen, Freizeitangebote und die Aufenthaltsqualität in Innenstädten. Coronabedingt hatten sich die Studierenden bislang vorwiegend in Online-Vorlesungen damit beschäftigt, teilt die REO mit. Umso größer sei die Freude gewesen, endlich den Sprung von der Theorie in die Praxis machen zu dürfen.

Zwei Monate lang getüftelt

Zwei Monate lang tüftelten die Studierenden dann an ihren Projekten. In Holzkirchen etwa befragten sie rund 100 Einzelhändler sowie Experten aus anderen Regionen, wie sich Aufenthaltsqualität und Einkaufserlebnis an der Münchner Straße verbessern lassen. Im Ergebnis schlugen sie angeglichene Öffnungszeiten, Pflanzgefäße auf Parkflächen sowie Fahrradständer vor. Eine Umfrage im mittlerweile nur noch zu 20 Prozent für touristische Zwecke genutzten Feriendorf Holz in Hausham ergab, dass sich die Bewohner keine größeren baulichen Veränderungen wünschen. Um dennoch mehr Wohnraum zu schaffen, schlugen die Studierenden einen Ausbau des Souterrains vor. Auch die Fußwege sollten befestigt werden.

Mögliche Flächen für eine nachhaltige Nachverdichtung erarbeitete die für Gmund zuständige Projektgruppe, während ihre Kollegen in Waakirchen ein Bürgerbussystem entwickelten und auch in der Praxis erprobten. In einem Zwei-Routen-System sollen dabei die Ortsteile im Norden und Süden mit dem Ortszentrum sowie dem Bahnhof in Schaftlach verbunden werden. Vier Szenarien für die Zukunft des Sportzentrums Otterfing entwarf die dort eingeteilte Gruppe. Diese Ergebnisse wurden bereits im Gemeinderat präsentiert.

Bürgerbeteiligung angeregt

Als landkreisweite Themen waren derweil das Wohnen im Alter sowie das Coworking aufgerufen. Bei Ersterem fanden die Studierenden in einer Umfrage heraus, dass 32 Prozent der Über-65-Jährigen im Landkreis ihre Wohnfläche als Belastung empfinden und sich mehr Beratung für eine Veränderung wünschen. Die Projektgruppe riet hier zu einer breit angelegten Bürgerbeteiligung. Informationsbedarf bestehe auch beim Thema Coworking.

All ihre Ergebnisse stellten die Seminarteilnehmer dann bei einer Ideenmesse den Kommunalpolitikern um Landrat Olaf von Löwis und den Bürgermeistern im Waitzinger Keller in Miesbach vor. Die Resonanz war laut REO positiv: Die Anwesenden seien beeindruckt gewesen.