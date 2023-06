Keine einzige Alarmierung: Landkreis Miesbach kommt bei Unwetterlage glimpflich davon

Von: Sebastian Grauvogl

Diese Hagelkörner gingen über Valley nieder. © Elke Richter

Die Warnungen ließen Schlimmes befürchten. Doch am Ende ging die Unwetterlage im Landkreis Miesbach glimpflich aus. Die Feuerwehren hatten keinen einzigen Einsatz.

Landkreis - Eine halbe Stunde lang heulte die Sirene in der Unteren Wies bei Miesbach. Parallel krachte und blitzte es am Nachthimmel. Ein Blitz war auch der Grund für den ungewöhnlich ausdauernden Alarmton: „Er hat in die Sirene eingeschlagen“, berichtet Kreisbrandrat Anton Riblinger. Wohl durch die dadurch verursachte elektrische Überspannung habe sich das Gerät gar nicht mehr beruhigt. Mehr sei aber zum Glück nicht passiert, so Riblinger.

Das gilt auch für die gesamte Unwetterlage im Landkreis Miesbach. Kein einziger Alarm sei bei den Feuerwehren eingegangen, sagt Riblinger. „Wir haben schon erwartet, dass da einiges auf uns zukommt.“ Kein Wunder bei den doch sehr eindringlichen Warnungen der Wetterdienste. Doch trotz der drückenden Schwüle am Freitag und der aufziehenden dunklen Wolken am Abend ging der schlimmste Gewitterkelch offenbar dank Föhnströmung nördlich am Landkreis Miesbach vorbei.

Großhagel bei Valley

Nichtsdestotrotz schepperte es mancherorts dann doch ordentlich. Eine Foto zeigt etwa golfballgroße Hagelkörner, die in der Gemeinde Valley niedergegangen sind. Größere Schäden durch Wind oder Überflutungen blieben aber offenbar aus. „Alles andere hätten wir mitbekommen“, sagt Riblinger.

Dass der Regen zumindest stark genug war, die Trockenheit in den Böden etwas zu entschärfen, teilt das Landratsamt mit. „Die Waldbrandgefahr im Landkreis Miesbach ist wieder gesunken“, sagt Pressesprecherin Sabine Kirchmair. Das Anzünden von Daxenfeuern gemäß § 3 der Verordnung zur Verhütung von Bränden (VVB) sei deshalb wieder möglich. Laut dem Deutschen Wetterdienst sei die bisherige hohe und teils extreme Waldbrandgefahr aufgrund der Regenfälle und der gesunkenen Temperaturen nun für das Wochenende auf Stufe 2 sowie auf Stufe 3 von 5 gesunken. „Die allgemeinen Vorschriften zur Verhütung von Bränden gelten weiterhin.“

