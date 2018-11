Diebstahl in Pflegeheim

Besonders gemein ist ein Dieb in Miesbach vorgegangen: Der oder die Unbekannte hat einer Bewohnerin (83) eines Seniorenheims in Miesbach wertvollen Schmuck gestohlen. Die Seniorin lag während der fraglichen Zeit im Krankenhaus.

Miesbach– Das berichtet die Polizei Miesbach über den Diebstahl:

Im Zeitraum 2. November 2018, 7 Uhr, bis 14. November 2018, 16 Uhr, wurden einer 83-jährigen Frau aus Miesbach durch einen unbekannten Täter Schmuck im Wert von etwa 6000 Euro gestohlen, während sie in einem Krankenhaus war. Dieser befand sich in ihrem Zimmer eines Pflegeheims in der Carl-Fohr-Straße in Miesbach.

Eine 83-jährige Frau aus Miesbach musste am 2.11. um 7 Uhr einen Krankenhausaufenthalt antreten und verließ zu diesem Zeitpunkt ihr Zimmer in einem Pflegeheim in der Carl-Fohr-Straße in Miesbach. Als sie am 14.11. um 16 Uhr wieder zurückkam, musste sie feststellen, dass Schmuck im Wert von etwa 6000 EUR aus ihrem Zimmer in Miesbach gestohlen worden war. Das Zimmer war in der Zeit verschlossen gewesen. Wie der Dieb sich Zutritt verschafft hat, wird derzeit durch die Polizeiinspektion Miesbach ermittelt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miesbach unter der Telefonnummer 08025/299-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

