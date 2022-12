Diese Investitionen in die Schulen plant der Landkreis

Für die Sanierung des Gymnasiums Tegernsee sind 2023 rund 600.000 Euro eingeplant. © Archiv tp

Der Landkreis leistet sich allein im kommenden Jahr Investitionen von insgesamt rund 17,7 Millionen Euro. Hier ein Überblick, was gemacht wird.

Landkreis ‒ Im Kreisausschuss wurde jetzt der Haushalt des Landkreises Miesbach fürs Jahr 2023 vorberaten. Knapp 10,1 Millionen fließen 2023 in den Bau des neuen Landratsamts (voraussichtliche Gesamtkosten: 39,1 Millionen Euro). Weitere 7,1 Millionen werden für die Schulen verwendet, in die schon 2022 kräftig investiert wurde.

Landkreis geht in naher Zukunft Sanierung der Kreissporthalle in Hausham an

Die Sanierung und Erweiterung der Schulgebäude des Förderzentrums Hausham ist abgeschlossen. In den kommenden Jahren erfolgt noch die Generalsanierung der Sporthalle, für die insgesamt 3,7 Millionen Euro veranschlagt sind. „Wir haben dort ein Tragwerksproblem“, berichtete Kreiskämmerer Gerhard de Biasio. 150 000 Euro sind für 2023 eingeplant.

Zweiter Bauabschnitt in Tegernsee wird neu aufgesetzt

Die Generalsanierung des Gymnasiums Tegernsee umfasst unter anderem die Sanierung des Dachstuhls, die Erneuerung der Elektro-Installationen, der Fußbodenheizung und der Fenster. Die Toiletten sind bereits gemacht. Die Gesamtkosten betragen rund 23,5 Millionen Euro. Davon sind im Finanzplanungszeitraum bis 2026 rund 3,3 Millionen Euro eingeplant. Im kommenden Jahr gibt der Landkreis aber nicht mehr als 600 000 Euro aus. „Der zweite Bauabschnitt wird neu aufgesetzt“, berichtete Biasio.

Berufsschulen in Miesbach müssen saniert werden

Die ebenfalls auf mehrere Jahre angesetzte Generalsanierung der Berufsschule Miesbach kostet insgesamt rund 25,2 Millionen Euro. 2023 gibt der Landkreis dafür 3,7 Millionen Euro aus. Auch beim denkmalgeschützten Gebäude des Beruflichen Schulzentrums an der Frauenschulstraße in Miesbach ist eine Generalsanierung erforderlich. Rund eine Million Euro nimmt der Landkreis hierfür im kommenden Jahr in die Hand. Die Sanierung soll 2026 abgeschlossen sein.

Nur wenige Investitionen in Straßenbau

Für sonstige Baumaßnahmen bei verschiedenen Schulen und für das Salzsilo des Landkreises sind im Jahr 2023 Ausgaben in Höhe von knapp 2,3 Millionen Euro eingeplant. Nur 240 000 Euro gibt der Landkreis beim Tiefbau aus – nämlich für die Sanierung der Kreisstraße MB 21 bei Agatharied. Die Kosten für den Unterhalt der Kreisstraßen sind ungleich höher. Sie liegen laut Kämmerer bei insgesamt rund 1,5 Millionen Euro.