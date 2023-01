Diese Probleme darf der Landkreis Miesbach trotz Mega-Schulden nicht vergessen

Von: Dieter Dorby

Das Landratsamt muss sich bei seinem geplanten Ersatzneubau finanziell nach der Decke strecken. © Thomas Plettenberg

Der Kreistag des Landkreises Miesbach hat in seiner jüngsten Sitzung den Haushalt für 2023 einstimmig verabschiedet und folgte damit der Empfehlung des Kreisausschusses (wir berichteten). Die gute Nachricht dabei: Trotz hoher Ausgaben ist keine Schuldenaufnahme vorgesehen. Doch Themen bleiben.

Die große Zustimmung unter den Kreisräten ist der einvernehmlichen Arbeit am Runden Tisch geschuldet, an dem der Großteil der Abstimmungsarbeit erledigt worden war. In der Folge unterstützten die Fraktionen das Zahlenwerk für das neue Jahr, gaben in der Aussprache aber auch mahnende Worte mit auf den Weg.

So verwies Haushams Bürgermeister und Vize-Landrat Jens Zangenfeind (FWG) auf die 88 Millionen Euro umfassende Kreisumlage, mit der die 17 Kommunen den Landkreis finanziell ausstatten. „Das zeigt die Finanzkraft, die die Städte und Gemeinden leisten“, stellte er fest und lobte deren gute Arbeit. Dass die Umlage bei 52 Prozentpunkten blieb, sei nachvollziehbar. „Die Kommunen sehen den finanziellen Bedarf, den der Landkreis hat.“ Jedoch müssten auch sie viele Aufgaben stemmen. Es müsse deshalb das Ziel bleiben, den Hebesatz dauerhaft zu senken. Dennoch wertete Zangenfeind den Haushalt 2023 als gelungen: „Das ist eine gute Grundlage für die Zukunft.“

Grüne Forderung

Der Rottacher Kreisrat Thomas Tomaschek (Grüne) bestätigte, dass man am Runden Tisch „hart gerungen“ habe. Der Landkreis stehe passabel da, obwohl er mit seinen 66,1 Millionen Euro Schulden an der Spitze in Bayern liege. „Wir bauen ja Schulden ab und investieren dennoch.“ Dabei sei es erfreulich, dass mehr in den öffentlichen Personennahverkehr investiert werden soll. Auch sei es ein positiver Aspekt, dass mit über 300.000 Euro auch Geld für freiwillige Leistungen bereitgestellt werde – „für die, die den Landkreis ausmachen“.

Auch SPD sieht weiteren Bedarf

So freiwillig seien diese Leistungen aber nicht, warf Christine Negele (SPD) ein. Sie sei froh, dass es in den Bereichen Jugend und Familie nicht zu Streichungen gekommen sei, „denn es gibt weiter Bedarf“. Gerade die Jugendhilfe bereite hier Sorgen. Die Ausgaben seien zwar gleich geblieben, „der Bedarf für Unterstützung hat durch Corona aber zugenommen. Das war ein Brandbeschleuniger.“ Hinzu komme das Problem, dass das Jugendamt nicht mehr wisse, wo es Betroffene unterbringen könne. Auch sei es ein Schwerpunkt für die Zukunft, dass der Landkreis als Arbeitgeber attraktiver werden müsse, um seine offenen Stellen besetzen zu können.

Lob für das Landratsamt

Rottach-Egerns Bürgermeister Christian Köck (CSU) lobte hingegen die Kooperation am Runden Tisch, der den Haushalt in guter Arbeitsatmosphäre „hervorragend vorbereitet“ habe. „Erst Corona und dann gleich die Flüchtlingskrise“, das habe die Verwaltung stark beansprucht. Auf die Mitarbeiter könne man stolz sein, wobei der Kreistag nicht vergessen dürfe, „dass hinter jeder Stelle ein Mensch steht mit unterschiedlicher Belastbarkeit“.

„Andere haben auch investiert und sind nicht so verschuldet wie wir“

Gisela Hölscher (Freie Wähler) konnte sich jedoch nicht mit dem hohen Schuldenstand anfreunden: „Auch andere Landkreise haben in Bildung investiert und sind nicht so hoch verschuldet wie wir.“ Insgesamt sei dieser Haushalt eine schwere Aufgabe gewesen, um ihn am Ende genehmigen zu können. Den Freien Wählern sei es jedoch „unheimlich wichtig“, den unter dem vorherigen Landrat Wolfgang Rzehak (Grüne) begonnenen Schuldenabbau fortzuführen. Kritisch sieht Hölscher auch das neue Kommunalunternehmen Regionalentwicklung Oberland (REO), zu dem die Standortmarketing-Gesellschaft (SMG) und der Tourismusverband Alpenregion Tegernsee Schliersee (ATS) fusionierten. Die Ausstattung mit 1,5 Millionen Euro seien „hohe Kosten für eine kleine Mannschaft“. Nun müsse die Einheit bald „greifbare Ergebnisse vorlegen“.

ddy