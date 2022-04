Trotz hoher Spritpreise: „Kunden wollen Diesel fahren“

Von: Jonas Napiletzki

Klassische Benziner wie den Fiat 500 oder den Panda verkauft Bastian Schmid vom gleichnamigen Autohaus in Miesbach gut. Er sagt, allein wegen hoher Spritpreise steige niemand aufs E-Auto um. © Thomas Plettenberg

Die hohen Spritpreise könnten Autofahrer zu günstigeren Antriebsarten treiben. Aktuell aber beeinflussen sie das Kaufverhalten in einem Miesbacher Autohaus (noch) nicht.

Miesbach – Während die Spritpreise auf ihrem Rekordhoch derzeit augenscheinlich stagnieren, gibt das Kraftfahrtbundesamt eine überraschende Statistik heraus. Bei den neu zugelassenen Fahrzeugen von Januar bis Februar hat sich der Anteil der mit Flüssiggas betriebenen Autos um 429,5 Prozent erhöht – bundesweit und im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum.

Flüssiggas (LPG) – nicht zu verwechseln mit Erdgas – ist günstiger als Diesel und Benzin, allerdings eher ein Nischen-Kraftstoff. Im Landkreis Miesbach waren im vergangenen Jahr 266 Gasautos zugelassen – von 86 148 Kraftfahrzeugen insgesamt.

Folgen die Miesbacher Autofahrer nun dennoch dem statistisch bundesweiten Trend und greifen vermehrt zum Gas als günstigerem Treibstoff? „Nein“, meint Bastian Schmid vom gleichnamigen Autohaus in Miesbach. „Ich kenne meine Kunden – und die würden liebend gerne Diesel fahren.“

Gas-Autos sind bei Fiat in Miesbach gar nicht bestellbar

Gas-Autos könne er für seine Marken Jeep und Fiat derzeit ohnehin nicht mehr bestellen, weil die Absatzzahlen dem Konzern wohl zu gering seien, als dass sich die Produktion lohne. Diese Aussage wird auch von den Zahlen der Zulassungsstelle im Landratsamt Miesbach bestätigt. Prozentual steigerte sich die Zulassungszahl der mit LPG betriebenen Fahrzeuge zwar auch hier um 300 Prozent. In absoluten Zahlen entspricht das aber lediglich einer Steigerung auf drei Autos im Vergleich zu einem einzigen zugelassenen Gas-Auto im Jahr 2021 von Januar bis Februar – ein verschwindend geringer Wert.

Stattdessen steigerten sich hier entgegen der bundesweiten Statistik Benzin- und Diesel-Autos von 200 auf 285 und 133 auf 184 Zulassungen. Die Zahl der Zulassung hybrider Elektroautos verdoppelte sich auf 50 Stück im Januar und Februar 2022, was den 42,2 Prozent der bundesweiten Statistik näher kommt.

Schmid erklärt den Anstieg von Elektro- und Ottomotoren als konzern- und politikgesteuert. Selbstzünder seien bei ihm gefragt, aber nicht mehr bestellbar. Der Anstieg der Elektroauto-Zulassungen lasse sich hingegen mit dem verbliebenen Angebot erklären. „Was es nicht gibt, kann ich nicht verkaufen“, sagt der Miesbacher. Und elektrische Kleinwagen wie der Fiat 500e hätten derzeit die geringste Lieferzeit und würden sich deshalb am besten absetzen.

„Auf die Spritpreise lässt sich die Nachfrage nach E-Autos nicht herunterbrechen“

Beispielsweise Gas-Autos seien indes wegen Lieferengpässen aus der Produktpalette gestrichen worden. „Der Konzern produziert in der jetzigen Zeit lieber die Autos, die er auf jeden Fall absetzen kann.“ Das seien weiterhin auch Benziner – was wiederum den statistischen Anstieg der Zulassungen in diesem Segment erklärt.

Die Engpässe bei der Produktion bestanden bereits im vergangenen Jahr (wir berichteten) und würden sich nun fortsetzen. „Viele Bestellungen sind von der Lieferzeit her ein Lotterie-Spiel“, sagt Schmid. Verantwortlich dafür seien weiterhin starke Engpässe bei der Halbleiter-Produktion. Das wirke sich auch auf die Konfigurationsmöglichkeiten bei den Neuwagen aus: „Wir können derzeit keine Parksensoren anbieten, weil die dafür nötigen Steuergeräte nicht produziert werden können“, sagt Schmid.

Einen Umstieg auf günstigere Kraftstoffe erkennt er aber nicht: „Auf die Spritpreise lässt sich die Nachfrage nach Elektroautos nicht herunterbrechen.“ Das habe mit den Kunden-Wünschen nichts zu tun – sondern mit staatlichen Förderungen und den Produktionen der Autohersteller.

