Digitalfunk BOS: Neue Empfänger für die Feuerwehren, aber nicht alle werden gefördert

Von: Dieter Dorby

Links neu, rechts alt: Die Analogfunkgeräte von Polizei, Rettungsdiensten und Feuerwehren werden ersetzt. © dpa

Die Stadt Miesbach hat ihren Gerätebedarf für den Einstieg in den Digitalfunk BOS festgestellt. Weil es jetzt mehr Einsatzkräfte gibt als 2019, brauchen ihre drei Feuerwehren mehr Endgeräte. Aber dafür gibt es keine Förderung.

Die Stadt Miesbach hat ihren Gerätebedarf für den Einstieg in den Digitalfunk BOS verbindlich festgestellt. Der Stadtrat segnete vor Kurzem die Anschaffung von insgesamt 144 Funkmeldeempfängern, den sogenannten Pagern, für die drei Freiwilligen Feuerwehren Miesbach, Parsberg und Wies einstimmig ab. Zusätzlich sollen noch 15 Pager optional gekauft werden - als Reserve, fünf Stück pro Wehr.

Die Gesamtkosten liegen damit bei 95.400 Euro - die Stadt muss aber dank der Förderung durch den Staat nur 33.000 Euro übernehmen. Grund dafür ist, dass die Regierung von Oberbayern die 600 Euro teuren Pager mit 80 Prozent fördert.

Allerdings gibt es einen Haken: Die Förderung gilt nur für jene Geräte, die bis 1. Januar 2019 bei der Regierung angemeldet wurden. Das waren damals aber nur 130 Pager. In Absprache mit den Kommandanten kommen jetzt aber weitere Geräte hinzu. Doch die Förderung sieht „etwaige Veränderungen in Form einer höheren Zahl an aktiven Feuerwehrdienstleistenden“ nicht vor, wie es in der Beschlussvorlage heißt. Eigentlich schade, denn damit wird eine positive Personalentwicklung aktuell finanziell nicht honoriert.

29 Geräte mehr benötigt als angemeldet

Die Feuerwehr Miesbach benötigt mit ihren nunmehr 73 aktiven Dienstleistenden zehn Stück mehr, nämlich 75 Pager. Parsberg benötigt für 45 Aktive 48 Geräte, und Wies kommt bei 44 Aktiven mit 21 Empfängern aus - beide brauchen damit je zwei Pager zusätzlich. Die Kosten wurden in den laufenden Haushalt eingestellt, das Förderverfahren wird eingeleitet. Jetzt fehlt nur noch eine zeitnahe Lieferung, dann kann mit dem neuen Funksystem gearbeitet werden.

