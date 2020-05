Deutsch-Abitur „gut machbar“

Mit dem Fach Deutsch haben in Bayern die Abiturprüfungen begonnen. Eine erste Bilanz der Direktoren der drei staatlichen Gymnasien im Landkreis fällt positiv aus.

Landkreis –Unter besonderen Vorzeichen steht das Abitur 2020: Schulschließung, Präsenzunterricht unter erschwerten Bedingungen, verschobene Termine. Zuletzt neue Abituraufgaben, nachdem in Bamberg die Unterlagen für das erste schriftliche Pflichtfach Deutsch gestohlen worden waren. Mit Ersatzaufgaben, die unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen digital verschickt wurden, ging es am Mittwoch in die erste Prüfung. Die Bilanz der Direktoren fällt positiv aus.

Von Eichendorff über Schnitzler bis Kehlmann

Fünf Themen standen zur Wahl: der Vergleich eines Eichendorff-Gedichts mit einem Kurztext von Franz Kafka, ein Schnitzler-Drama, Prosa von Daniel Kehlmann, die Analyse eines pragmatischen Textes über Übersetzungen sowie ein argumentierender Text, wie man Menschen zu Theaterbesuchen animiert. Um die besonderen Standards mit mehr Räumen und entsprechend mehr Lehrkräften halten zu können, schickten die Landkreis-Gymnasien alle anderen Klassen in den Heimunterricht.

„Nach all den Aufregungen im Vorfeld lief doch alles verblüffend rund“, sagte Direktor Werner Oberholzner vom Tegernseer Gymnasium erleichtert. Vor Plan B mit neuen Aufgaben habe er etwas Sorge gehabt. Doch die verflog beim Blick auf die Aufgaben. „Ich habe mit ein paar Abiturienten gesprochen, meist scheint es gut gepasst zu haben“, so Oberholzner, der heuer noch keinen ersten Überblick über deren Themen-Auswahl hat, da es heuer nicht erlaubt ist, durch die Reihen zu gehen. Die 71 Absolventen schrieben erstmals in vier Räumen, unter anderem im Barocksaal. Insgesamt sei der Zeitplan eng gestrickt, aber noch realisierbar gewesen.

Versiegelte Umschläge ungesehen geschreddert

Wenig Freude kam angesichts der Ersatzaufgaben auf. „Auf ganz Bayern gesehen eine wahnsinnige Papierverschwendung bei 23 Seiten pro Ausfertigung“, bedauerte Oberholzner, während die Fachschaftskollegen schweren Herzens zusehen mussten, wie die versiegelten Originale im Schredder landeten, ohne zu erfahren, was ursprünglich gefragt worden wäre.

„Keine Tränen, keine niedergeschlagenen Gesichter“, resümierte Direktor Axel Kisters vom Gymnasium Holzkirchen, wo erstmals eine Abiturprüfung stattfand. Durchweg positiv sei die erste Reaktion gewesen. Ins Detail wollten die Prüflinge dann doch nicht gehen. „Beim Rausströmen nach dem Abitur ist der Schulleiter nicht der zuerst gesuchte Gesprächspartner“, sagte er lachend und zeigte sich erleichtert darüber, dass es angemessene Aufgaben gegeben habe. „Ich habe keine Angst gehabt, als ich sie gesehen habe. Das waren alles Sachen, die mit in der Vorbereitung waren.“ Auch in der Marktgemeinde traten alle 69 Abiturienten an.

Erfreulich: „Es gab keine Krankmeldung“

„Was uns am meisten freut: Es gab keine Krankmeldung“, berichtete Rainer Dlugosch erleichtert. Alle 55 Abiturienten in Miesbach konnten gesund antreten. Die Aufgabenstellung empfand der dortige Direktor als sehr fair: „Da war für jeden etwas dabei, und wir sind sehr guten Mutes, dass die Ernte entsprechend ausfällt.“ Nach den Widrigkeiten der vergangenen Monate sei das mehr als verdient. Den Diebstahl der Aufgaben fand Dlugosch weder einen gelungenen Scherz, noch konnte er nachvollziehen, wie so etwas möglich sei. In Miesbach seien auf dem Weg zum richtigen Tresor etliche Hürden zu überwinden. Ersatzaufgaben habe er in seiner Lehrerlaufbahn zum ersten Mal gebraucht.

Auch ohne die Corona-Krise erforderten Spezialfälle eine räumliche Trennung. Etwa für Prüflinge mit größerem Zeitbudget wegen Lese-Rechtschreibschwäche oder falls motorische Gründe ein Tippen am Computer erfordern.

