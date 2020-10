Kunden schätzen Produkte der Region. Allerdings machen strenge Vorgaben den Direktvermarktern das Leben unnötig schwer, findet der Bauernverband. Er fordert Ausnahmen.

Landkreis – Landwirte, die lokale Tierprodukte mit kurzen Transportwegen zum Kunden bringen, tun etwas für Tierwohl, Umweltschutz und Fleischqualität, sagt Hans Hacklinger, Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands. Trotzdem mache die Politik Hofläden und Verkäufern auf Bauernmärkten mit zu vielen Auflagen das Leben schwer. Sie schade Kunden, die diese Produkte wollen, und bremse Landwirte, die sie als zweites Standbein brauchen. „Jede teure Auflage ist eine zu viel. Da geht es um Existenzen.“

Direktvermarkter: Bauernverband fordert Ausnahme-Regeln bei Kennzeichnung und Schlachtung

Hacklinger erklärt das Dilemma am Beispiel einer Bäuerin mit Freilandhühnern, die er kennt. Solange sie die Eier nur im Hofladen verkauft, müsse sie diese im Gegensatz zu Supermarkt-Eiern nicht abstempeln – eine sinnvolle Ausnahme, findet er. Wolle sie ihre Eier aber an eine Wirtschaft liefern, müsse sie die gleichen Vorgaben erfüllen wie Großbetriebe, die Eier an Aldi liefern. Das bedeutet: Die Bäuerin müsste Stempel- und Verpackungsmaschinen kaufen, um Herkunft und Haltungsform auf die Eier drucken zu können – für einen kleinen Hof unwirtschaftlich.

Gleiches gelte, wenn sie die Eier im dörflichen Supermarkt, in der Abo-Kiste oder im Internet verkauft. Gerade innovative Bauern würden so ausgebremst, findet Hacklinger: „Es kann nicht sein, dass jemand mit hundert Eiern im Monat die gleichen Auflagen erfüllen muss wie ein Großbetrieb mit zigtausend.“

Hacklingers zweites Beispiel sind Schlachtbetriebe. Kleine Schlachter vor Ort seien eine wichtige Alternative zu Großschlachtereien, die durch schlechte Tierwohl- und Arbeitsbedingungen auffallen. Weil die Kleinen wie die Großen aber für viele Tierarten eigene Zulassungen vorlegen müssen, brauche ein Rinderbetrieb, der auch wenige Hühner schlachtet, einen eigenen Hühnerschlachter. Für kleine Betriebe sei das zu teuer. Deswegen hätten viele Schlachter im Landkreis aufgegeben. Auch hier wünscht sich Hacklinger Freigrenzen, wie es sie in Österreich gebe. „Ich bin mir sicher, dann würde der eine oder andere Metzger wieder selber schlachten.“

Derzeit blieben für Bauern und Schlachter wegen der vielen Auflagen nur zwei Optionen, sagt Hacklinger: Zahlen oder aufgeben. Wer schon im Geschäft ist, beiße in den sauren Apfel und kaufe auch bei neuen Vorschriften wieder neue Maschinen. Wer noch nicht im Geschäft ist, überlege sich aber zweimal, ob er einsteigt.

Dass es Hygienestandards geben muss, bekräftigt auch Hacklinger. Er fordert aber Sonderregeln für kleine Betriebe unter einer bestimmten Größe. Dann könne sich zum Beispiel die Hühnerhalterin überlegen, ob sie weiter unterhalb der Grenze produziert oder expandiert und eine Stempel-Anlage kauft. Immerhin wäre sie aber nicht ganz vom Markt gedrängt.

Unterstützung erhält Hacklinger von Stephanie Stiller, Öko-Modellregionsmanagerin Miesbacher Oberland. Sie berichtet von einer befreundeten Bäuerin, die ihre Marmelade wegen der strengen Vorgaben nicht online vertreiben darf. „Es würde mit Sicherheit bei der Direktvermarktung noch mehr gehen, wenn die Auflagen nicht so streng wären.“

Für Theresia Dennhöfer vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Holzkirchen leiden kleine Direktvermarkter unter den Lebensmittelskandalen der Großbetriebe, weil sie die gleichen Auflagen erfüllen müssen, sobald sie ihre Produkte verkaufen. Das sei aber nur zum Teil sinnvoll: Bei Großbetrieben garantierten die Regeln Verbrauchern gute Hygiene. Beim lokalen Bauern könnte sie aber vor Ort selbst nachsehen, wie Kühe und Hühner gehalten werden. „Man sieht ja, wie sauber Hof, Tiere und Arbeitsweise sind.“

Derzeit müssten Direktvermarkter wegen der Vorschriften viel Zeit, Arbeit und Wissen vorinvestieren, ohne zu wissen, ob es sich rentiert. Außerdem kämen stetig neue Auflagen. Zusammenschlüsse wie Miesbacher Weidefleisch und der Informationsaustausch der Ökomodellregion könnten helfen, die Last zu teilen. Trotzdem glaubt Dennhöfer: „In Zukunft wird es eher schwieriger als einfacher.“