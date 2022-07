Drei Fahrraddiebstähle in einer Woche: Polizei Miesbach bitte um Hilfe

Zeugen gesucht

Gleich drei Fahrraddiebstähle sind in der vergangenen Woche bei der Polizei Miesbach angezeigt worden. Die Beamten bitten nun um Hilfe bei der Suche nach den Tätern.

Miesbach - Gleich drei Fahrraddiebstähle sind in der vergangenen Woche bei der Polizei Miesbach angezeigt worden. Den Anfang machte ein grau-rot-blaues Kindermountainbike der Marke Cube, dass versperrt vor dem Gymnasium Miesbach abgestellt war und in der Zeit von Freitag bis Montag, 15. bis 18. Juli, gestohlen wurde.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 19. auf 20. Juli, wurde am Spitzing in der Valepperstraße ein schwarz mattes Rennrad mit auffälligen roten Flaschenhaltern und gelbem Lenkerband gestohlen. Zusätzlich fehlt der gelbe Helm von Bell. Laut Polizei deuten mehrere Anhaltspunkte darauf hin, dass das Rennrad noch im Bereich Valepp/Wurzhütte/Willy-Merkl-Haus stehen und einem Bewohner oder Besucher aufgefallen sein könnte.

Letztlich wurde am Mittwoch, 20. Juli, vor dem Bahnhof Schliersee ein blaues Mountainbike mit weißer Schrift der Marke Giant gestohlen, dass dort gegen 18.10 Uhr nur für eine halbe Stunde abgestellt war.

Die Polizei bitte die Bevölkerung nun um Hilfe bei der Suche nach den Dieben. Hinweise nimmt die Polizei Miesbach unter 08025/2990 entgegen.

Laut einem Sprecher gebe es keine Hinweise auf einen Zusammenhang bei den Diebstählen. Wegen der unterschiedlichen Fahrradtypen und Tatorte sei dieser unwahrscheinlich.

