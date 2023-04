Drittes Gespräch steht an: Retten die Stadtwerke München Miesbachs Warmfreibad - trotz Wasserschutz-Streit?

Dialog aufgenommen

Hängepartie in Miesbach: Ausgerechnet das Unternehmen, das zumindest theoretisch dazu in der Lage wäre, dem Projekt finanziell unter die Arme zu greifen, führt in einer anderen Angelegenheit eine juristische Auseinandersetzung auch gegen die Kreisstadt.

Miesbach – Es ist nicht gerade eine einfache Situation, in der sich die Stadt Miesbach befindet. Angesichts der extrem angespannten Haushaltslage muss der seit Jahren geplante Umbau des Warmfreibads, der heuer starten sollte, bis auf Weiteres verschoben werden. Und ausgerechnet das Unternehmen, das zumindest theoretisch dazu in der Lage wäre, dem Projekt finanziell unter die Arme zu greifen, führt in einer anderen Angelegenheit eine juristische Auseinandersetzung auch gegen die Kreisstadt. Die Rede ist von den Stadtwerken München (SWM).

Wie berichtet, hat Markus Seemüller (FWG) im Stadtrat angeregt, mit den Stadtwerken München Kontakt aufzunehmen. Das Ziel: das finanzstarke Versorgungsunternehmen der Landeshauptstadt irgendwie als Sponsor zu gewinnen. Was die Sache erschwert, ist allerdings der Streit um die beantragte Erweiterung der Wasserschutzzone, bei dem die Kommunen des Landkreises und die Stadtwerke auf unterschiedlichen Seiten stehen.

„Noch am Abtasten“

Dennoch kam es bislang zu zwei Treffen mit Vertretern der Stadtwerke, wie Miesbachs Bürgermeister Gerhard Braunmiller auf Nachfrage unserer Zeitung berichtet. Viel zu berichten gebe es allerdings nicht, denn die Gesprächsteilnehmer hätten Stillschweigen vereinbart. Zudem gibt es laut Braunmiller bislang noch kein konkretes Ergebnis. „Man ist immer noch am Abtasten.“

Die Gespräche seien aber in einer normalen, guten Atmosphäre verlaufen. Ein drittes Treffen soll zeitnah folgen. Dann soll es darum gehen, wie man es anpacken kann und was bekannt gemacht werden soll.

