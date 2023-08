Drogen-Prozess in Miesbach: Ein Potpourri gegenseitiger Vorhaltungen

Teilen

Ein fast schon wilder Prozess beschäftigt derzeit das Amtsgericht Miesbach (Symbolfoto). © dpa

Ein fast schon wilder Prozess beschäftigt derzeit das Amtsgericht Miesbach. Auf der Anklagebank sitzt eine Haushamer, dem Drogenhandel vorgeworfen wird. Er wirft den Zeugen Verleumdung vor.

Hausham/Miesbach - Rauschgift als angeblicher Medikamentenersatz, Drogengeschäfte mit Minderjährigen, zerbrochene „Freundschaften“: Um all das drehte sich der erste Verhandlungstag eines Drogenprozesses im Amtsgericht Miesbach. Auf der Anklagebank saß ein 42-jähriger Mann aus Hausham. Unter anderem soll er auf einer Hütte in Bayrischzell und in seiner Wohnung Marihuana und Kokain an Bekannte verkauft und auch seiner minderjährigen Ziehtochter Drogen gegeben haben.

Der Angeklagte stritt die Vorwürfe ab und versuchte zu relativieren, es handle sich um Verleumdungen der anderen Beteiligten. Er sei Schmerzpatient und deshalb gezwungen, medizinisches Cannabis und weitere Schmerzmittel zu nehmen. Um den Nebenwirkungen gegenzusteuern, konsumiere er zusätzlich Amphetamin, da ihm sonst kein vernünftiger Tagesablauf möglich sei. Kokain habe er nie besessen.

Zuerst sollte dann ein 46-jähriger Haushamer aussagen, der Zeuge eines Drogendeals des Angeklagten in dessen Wohnung gewesen sein soll. Doch der Mann erklärte hektisch, sich an nichts mehr erinnern zu können, da er in der Arbeit so eingespannt sei. Nachfragen erwiesen sich als zwecklos. Stattdessen brachte der 46-Jährige vor, jemand habe an seinem Auto Scheiben und Spiegel eingeschlagen, just als er die gerichtliche Ladung erhalten habe.

Anonymer Brief an Polizei

Anders sah die Sache aus, als ein Polizist aussagte. In einem anonymen Brief an die Polizei habe der 46-Jährige dem Angeklagten unterstellt, Drogencocktails auch an Minderjährige abzugeben, um mit diesen dann vertraulich zu werden. Der Haushamer bestritt wiederum, dem Zeugen je begegnet zu sein.

Lesen Sie auch: Miesbacher wegen Geldwäsche verurteilt

Auch der zweite Zeuge litt unter „massivem Gedächtnisverlust“, wie Richter Walter Leitner feststellte. An Drogengeschäfte konnte sich der Mann vorgeblich nicht erinnern, ebenso wenig an den Grund, dass der Haushamer ihm gedroht haben soll, „seinen Frust an ihm auszulassen, wenn er gegen ihn aussagen sollte“. Eine entsprechende Whatsapp-Nachricht habe er längst gelöscht, gab der 33-Jährige an, konnte sich aber dann doch entsinnen, der Angeklagte habe ihm unterstellt, bei dem Aufenthalt auf der Almhütte seine 13-jährige Ziehtochter missbraucht zu haben. Auf eine Anzeige des Angeklagten hin habe er Gegenanzeige erstattet, wobei jedoch nichts herausgekommen sei.

Geschäft am Miesbacher Bahnhof abgewickelt

Von einem kuriosen Rauschgiftgeschäft in Miesbach berichtete der dritte Zeuge. Nach anfänglicher Weigerung habe der Angeklagte zugestimmt, ihm 15 Gramm Marihuana für 150 Euro zu verkaufen. Das Geschäft sei dann am Bahnhof abgewickelt worden – in Anwesenheit der Ziehtochter.

„Dieser Mann hat das Leben meiner Tochter zerstört“, klagte dann der Vater des Mädchens. Ein Bekannter habe ihn darauf hingewiesen, dass der 42-Jährige ein Verhältnis mit der der damals Zwölfjährigen begonnen habe. Der Angeklagte habe ihr „das Gehirn gewaschen“, ihr Alkohol und Drogen gegeben und sie sich immer mehr vom Vater entfremdet. Hinweise an das Jugendamt seien aber erfolglos geblieben. Der Angeklagte selbst kehrte die Sache um. Er habe das Mädchen aus dem Drogenmilieu herausholen wollen, was aber durch „Missverständnisse“ und Intrigen gegenteilig dargestellt werde. Der Prozess dauert an.

stg