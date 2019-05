Eher schwierig, aber machbar: So ist die Stimmung nach dem Mathe-Abi im Landkreis Miesbach

Das diesjährige Mathe-Abi und die danach gestartete Petition hat schon für einiges an Diskussionsstoff gesorgt. Im Landkreis Miesbach ist die Stimmung zweigeteilt.

Landkreis – Über 58 000 Unterschriften wurden bis gestern Nachmittag bereits für die Petition „Bewertung des Mathe Abiturs 2019 in Bayern anpassen“ online abgeben. Einige der Unterschriften gehören wohl auch angehenden Abiturienten aus dem Landkreis. Auf die Barrikaden sind die Gymnasiasten in Miesbach und Tegernsee allerdings nicht gleich gegangen, wie die beiden Schulleiter berichten.

„Ich bin selbst kein Mathematiker“, sagt Tegernsees Schulleiter Werner Oberholzner. „Aber was ich von den Kollegen vernommen habe, waren die Aufgaben zwar eher schwierig, aber durchaus machbar.“ Eine „revolutionäre Stimmung“ habe er an seiner Schule unmittelbar nach dem Mathe-Abitur nicht feststellen können.

Dennoch ist sich Oberholzner sicher, dass auch einige seiner Absolventen die Petition bereits unterzeichnet haben. „Die haben ja nichts zu verlieren“, sagt er. „Es ist, denke ich, auch in Ordnung, dass die Aufgaben noch mal geprüft werden.“

Sicher ist sich Tegernsees Schulleiter auch, dass kein Schüler das Mathe-Abitur ein zweites Mal schreiben will. Dass es durch die Petition und Prüfung durch das Kultusministerium so weit kommen würde, wäre der „absolute Härtefall“. Durchaus vorstellbar wäre dagegen, dass die Bewertung und Benotung etwas großzügiger ausfallen könnten.

In Miesbach waren sich laut Schulleiter Rainer Dlugosch am Morgen des Mathe-Abiturs alle Mathelehrer einig: Das ist ein normales, machbares Abitur. Eine Lehrkraft an seiner Schule hätte auch gleich am Freitag mit der Korrektur begonnen, verrät Dlugosch. Und auch diese vorläufigen Ergebnisse hätten den ersten Eindruck vom Morgen bestätigt: ungefähr die gleichen Noten wie in vergangenen Abiturprüfungen.

Und so war auch Dlugoschs Eindruck vor Ort von den Schülern am Freitag nach der Prüfung: „Es gab bunt gemischte Meinungen“, sagt der Schulleiter. Die einen seien frustriert gewesen, bei den anderen habe es „schon gepasst“. „Eigentlich wie immer“, meint Dlugosch.

Erst danach seien laut dem Schulleiter „vorsichtig gesagt gewisse Dinge etwas hoch gespielt worden“. Für eine Beurteilung, ob die Bewertung großzügiger ausfallen soll, möchte Dlugosch zunächst alle Ergebnisse abwarten, ehe er ein endgültiges Urteil fällen kann. „Wir lassen es einfach auf uns zukommen“, meint der Schulleiter.

Für ein Stimmungsbild am Privatgymnasium in Holzkirchen war gestern niemand telefonisch zu erreichen.

