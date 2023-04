Ehre für den Bundestrainer: Peter Schlickenrieder erhält Sonderpreis bei Sportlergala

Veranstaltung der Heimatzeitung

Premiere bei der Sportlerehrung der Heimatzeitung: Erstmals wurde ein Sonderpreis vergeben. Er ging an Langlauf-Bundestrainer Peter Schlickenrieder.

Miesbach – Trainer stehen bei der Ehrung der Sportler des Jahres der Heimatzeitung meist nur in der zweiten Reihe. Eine eigene Kategorie für sie gibt es nicht, und ohnehin überlassen sie die Bühne lieber den Aktiven. Peter Schlickenrieder kennt beide Seiten: Nach seiner Silbermedaille im Sprint bei den Olympischen Spielen in Salt Lake City 2002 schaffte es der Schlierseer wenig überraschend auch bei der Sportlerwahl auf den zweiten Platz bei den Erwachsenen (hinter Fußballer Benny Lauth). Auch nach seinem Karriereende im selben Jahr blieb Schlickenrieder der Gala als gern gesehener Gast treu. Jetzt kehrte er als Langlauf-Bundestrainer mit zwei überraschenden olympischen Medaillen wieder in die Riege der Geehrten zurück. Und das gewissermaßen konkurrenzlos: Schlickenrieder erhielt einen erstmals in der fast 40-jährigen Geschichte der Sportlerwahl verliehenen Sonderpreis.

+ Sorgten für Stimmung: (v.l.) Peter Herrnberger sen., Sebastian Röpfl und Dieter Gawer von der Huabaoim-Musi. © THOMAS PLETTENBERG

Absolut verdient, befand Sportredakteur Sebastian Schuch. „Staffel-Silber mit den Frauen und Sensationsgold in der Teamstaffel – und das an seinem 52. Geburtstag. Kein Wunder, dass er für weitere vier Jahre Bundestrainer bleibt.“ Schlickenrieder wolle „den Erfolg auf stabile Beine stellen“, was ihm durch die erneut guten WM-Ergebnisse dieses Frühjahr schon ein Stück weit gelungen sei. Man erinnere sich: Als der Schlierseer den Trainerposten übernahm, waren seine Athleten weit von der Weltspitze entfernt. Wohl nur wenige trauten ihm die jetzt eingetretenen Erfolge zu, die Schlickenrieder wegen seiner fachlichen, vor allem aber auch wegen seiner menschlichen Kompetenz mit ermöglicht hat. Nicht umsonst erhielt er den Bayerischen Sportpreis.

+ Was für eine Auswahl: (v.l.) Hermine Bögl-Schrag und Gitti und Markus Wasmeier am reichlich bestückten Buffet des Hotels Bayerischer Hof. © THOMAS PLETTENBERG

Den Sonderpreis der Sportlergala konnte der Erfolgstrainer nicht persönlich entgegennehmen: Schlickenrieder weilt gerade im verdienten Urlaub. Die Trophäe werde er ihm kommende Woche bei der ebenfalls noch anstehenden Ehrung durch den SC Schliersee aushändigen, kündigte Schuch an. Umso mehr freute sich der Moderator über das fernmündliche Grußwort des Bundestrainers. Und das sei, trotz des großen Lobs für die Sportlerwahl der Heimatzeitung, „kein Auftrag“ gewesen, versicherte Schuch launig, bevor er Schlickenrieder die Lautsprecher überließ.

+ Freunde, Förderer und Sponsoren des Sports: (v.l.) Schliersees Dritter Bürgermeister Pius Kieninger, Ex-Ski-Star Markus Wasmeier, Maria Grobbel und Agnes Thaler (Mary’s Esszimmer), Florian Kreuzmayr (Merkur/tz Media), Metzgermeister Hans Holnburger und Ex-Biathletin Vanessa Hinz. © THOMAS PLETTENBERG

Spätestens dann wussten die Zuhörer im Saal, was der Moderator damit meinte. Denn der Geehrte gab die Lorbeeren freimütig an die Ausrichter der Sportlerehrung zurück. „So was über so viele Jahre durchzuziehen, verdient jeden Glückwunsch“, sagte Schlickenrieder. Die Sportlerwahl sei eine „tolle Institution“, um den Nachwuchs mit diesem „positiven Virus zu infizieren“. Dass er mehr als 20 Jahre nach seiner aktiven Zeit als Langläufer nun einen Sonderpreis als Trainer erhalten habe, sei ein Zeichen, „dass sich nachhaltiges Kämpfen für den Erfolg auszahlt“.

+ Gruppen-Selfie der erfolgreichen Stockschützinnen des TSV Hartpenning: (v.l.) Maria Fagner, Andrea Lambert, Barbara Quercher, Gertraud Zellermayer, Sandra Schneider und Lisa Poidl. © THOMAS PLETTENBERG

+ Illustre Runde aus dem Landkreis-Norden: (v.l.) Jörg Wedekind (Sportreferent der Marktgemeinde Holzkirchen), Holzkirchens Bürgermeister Christoph Schmid sowie Maria, Gertraud, Johann und Stefan Zellermayer. © THOMAS PLETTENBERG

