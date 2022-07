Ehre für junge Olympionikin: Annika Morgan trägt sich ins Goldene Buch von Miesbach ein

Von: Dieter Dorby

Teilen

Eintrag ins Goldene Buch: (v.l.) Familienreferentin Malin Friese, Mama Birgit Morgan, Annika Morgan, Trainer Andreas Polke und Bürgermeister Gerhard Braunmiller. © ddy

Große Ehre für Annika Morgan: Die junge Snowboarderin des SC Miesbach durfte sich ins Goldene Buch der Kreisstadt eintragen.

Miesbach – Sie ist erst 20 Jahre jung, hat aber schon einige sportliche Erfolge eingefahren. Zuletzt sorgte Annika Morgan bei den Olympischen Winterspielen in Peking für Aufsehen, als die Snowboarderin, die zwar aus Mittenwald (Kreis Garmisch-Partenkirchen) stammt, aber beim SC Miesbach das Boarden gelernt hatte, in der Disziplin Slopestyle Platz acht belegte.

Lesen Sie auch den ausführlichen Bericht zur Ehrung: Annika Morgan - ein Vorbild für den Nachwuchs des SC Miesbach

„Slopestyle“, erklärte Miesbachs Bürgermeister Gerhard Braunmiller bei der Feierstunde im Rathaus, „ist Freestyle-Snowboarden mit Hindernissen, Big Air ist Freestyle mit Sprungschanze.“ In beiden Disziplinen habe sie in den vergangenen Jahren Erfolge geholt. Sie sei ein Aushängeschild des Skiclubs und trage den Namen Miesbachs damit in die Welt hinaus. Dies bestätigte auch SC-Vorsitzende Malin Friese: „Es ist schön, dass Du für uns fährst. Unser Nachwuchs freut sich immer, wenn im TV auch der SC Miesbach genannt wird.“

Annika Morgan, Tochter eines US-Amerikaners, hat beim SC das Snowboarden gelernt. Auch ihr älterer Bruder Ethan Morgan, der Snowboard-Filme macht, startete beim SC Miesbach.

ddy