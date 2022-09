„Eigentlich zu gut für Newcomer“: Vier Miesbacher Nachwuchsbands beeindrucken Profis

Haben es krachen lassen: die Band Square Punch auf der Bühne des gut besuchten Newcomer Festivals im Waitzinger Keller in Miesbach. Die Organisatoren können sich eine Fortsetzung gut vorstellen.

Festival im Waitzinger Keller

Von Sebastian Grauvogl

Sie standen zum ersten Mal auf einer so großen Bühne. Doch die bespielten die vier Miesbacher Nachwuchsbands beim Newcomer Festival in einer Manier, dass selbst Profis staunten.

Miesbach – Schon zum Ende seiner eigenen Band-Laufbahn hatte Bassist Markus Seemüller ein gutes Gefühl für den Musiker-Nachwuchs in Miesbach. Als Square Punch heizten vier Jugendliche der Musikschule Klangraum vor dem Abschiedskonzert von Seemüllers Formation Föhnsturm im Oktober 2019 im Lokal Stadtplatz 13 ein. Beim ersten Newcomer Festival im Waitzinger Keller spielten Square Punch nun eine der vier Hauptrollen auf der großen Bühne – und Seemüller hielt sich als Initiator des Festivals bewusst im Hintergrund.

Sein Fazit der von mehr als 150 Gästen besuchten Premiere – darunter laut Seemüller erfreulicherweise auch Bürgermeister Gerhard Braunmiller mit seiner Familie – fällt noch begeisterter aus als vor drei Jahren: „Die sind eigentlich zu gut für ein Newcomer Festival“, sagt der Miesbacher Stadtrat – wohlgemerkt über alle vier Bands des Abends.

Moderator und Techniker begeistert von Nachwuchsbands

Moderator Girgl Ertl kann auch nur Positives berichten. Egal ob Square Punch, Bieramiden, BFY oder Paradime: „Alle haben sich spitzenmäßig präsentiert“, schwärmt Ertl. Besonders freut den Weyhalla-Wirt, dass auch die erfahrenen Ton-, Licht- und Bühnentechniker des Waitzinger Kellers sehr angetan von den Nachwuchsmusikern waren. Schon beim Soundcheck hätten diese ein erstaunlich professionelles Niveau an den Tag gelegt. Er selbst, meint Ertl, habe etwas gebraucht, um in die ungewohnte Rolle des Moderators hineinzufinden. Seemüller hingegen sieht genau darin die Stärke Ertls: „Er hat den Musikern die Bühne überlassen. So sollte es auch sein.“

Einig sind sich die beiden Männer, dass es eine Fortsetzung des Newcomer Festivals geben soll. Vielleicht sogar jährlich und mit Bands aus dem ganzen Landkreis. Dass es hieran nicht mangelt, ist laut Seemüller auch den professionellen Musikschulen zu verdanken. „Ein Glücksfall, dass wir so eine gute Förderung haben.“

sg