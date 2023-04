Ein Blick hinter die Kulissen des Kreisbauamts

Von: Jonas Napiletzki

Im Archiv: Rund 20 Jahre bewahrt das Staatliche Bauamt die Akten selbst auf, bevor sie ins Staatsarchiv wandern. © THOMAS PLETTENBERG

Erstmals gewährten die Mitarbeiter des Kreisbauamts einen Einblick in ihre Arbeit. Und berichten: Neun von zehn Anträgen sind zunächst unvollständig.

Landkreis – Manche Bauherren rufen schon nach einer Woche an – einige auch direkt beim Landrat. Wie weit ihr Bauantrag denn sei, wollen sie dann wissen. Zwischen den Zeilen, glaubt Manuela Müller, schwingen uralte Beamtenklischees mit. Die stellvertretende Fachbereichsleiterin des Staatlichen Bauamts in Miesbach ist nicht frustriert, aber etwas genervt. Fast die Hälfte des Tagesgeschäfts mache die Beantwortung von E-Mails und Anrufen aus. Auch ungerechtfertigte, persönliche Kritik sei darunter. „Es gibt Tage, an denen geht man gut damit um und an anderen weniger“, sagt Müller. Auch Fachbereichsleiterin Sonja Behler vermutet: „Viele glauben, wir sitzen da und lackieren Nägel.“

Aufräumen mit Vorurteilen

Bunte Nägel haben weder Behler noch Müller – und wie ihre insgesamt rund 150 Kollegen in der Außenstelle des Landratsamt am Miesbacher Manhardtwinkl sind sie gut beschäftigt. Bei einem Treffen mit unserer Zeitung wollen sie aufräumen mit Vorurteilen und Kritik, die immer wieder aufkommt. Antragssteller sollten sich auch an der eigenen Nase packen, lassen sie durchblicken. Müller betont: „Der Bauherr ist selbst seines Glückes größter Schmied.“

Kollegiale Zusammenarbeit: (v.l.) Manuela Müller (stellvertretende Fachbereichsleiterin), Irmgard Schrädler (Teamassistenz), Barbara Holzapfel (Teamassistenz), Franziska Hitzler (Assistenz Kreisbaumeister), Sonja Behler (Fachbereichsleiterin), Anna Reithmeier (technische Sachbearbeiterin), Stefan Schmid (stellvertretender Kreisbaumeister), Mirjam Reinold (Abteilungsleiterin) und Michael Holzapfel (Technischer Sachbearbeiter). © THOMAS PLETTENBERG

1803 Anträge pro Jahr

90 Prozent der Anträge würden unvollständig eingereicht – von rund 20, die jeden Tag im Schnitt eingehen. Im vergangenen Jahr summierte sich die Gesamtzahl auf 1803 Anträge, davon 785 Bauanträge, 81 Anträge auf Vorbescheid und zahlreiche angeforderte Bescheinigungen – verteilt auf vier Bereiche.

Trotz des Unverständnisses vieler Bauherren, das betonen die Mitarbeiter geschlossen, arbeiten sie gerne in der Behörde. Behler freut sich besonders über Hotelprojekte, Müller blickt stolz auf die Geothermie-Anlage in Holzkirchen zurück. Und Lorenz Leitner, Technischer Sachbearbeiter, sagt: „Es gibt nichts Schöneres als Bebauungspläne.“

Vollständige Anträge in mehreren Ausfertigungen hilfreich

Die Ungeduld einiger Bauherren können die Mitarbeiter grundsätzlich nachvollziehen. Mit steigenden Baupreisen und Zinsen seien die Anträge nicht weniger geworden, erklärt Müller. Aber, wie Leitner ergänzt: „Viele Bürger sind nervös geworden und haben häufiger angerufen.“ Beschleunigen könne man das Verfahren nicht wirklich. Was hilft, sind vollständige Anträge in mehreren Ausfertigungen. Drei sind Pflicht – eine für den Bauherrn, eine für die Kreisbehörde und eine für die Gemeinde. Aber: mehr sind immer besser. „Wir können dann viele Fachstellen gleichzeitig beteiligen“, erklärt Behler.

Ein typischer Bauantrag: Wer ein Einfamilienhaus plant, braucht die Akten in mehreren Ausfertigungen. © THOMAS PLETTENBERG

Kommt ein solches Antragspaket im Kreisbauamt an, lag es vorher bereits bis zu zwei Monate lang dem zuständigen Rathaus vor. Das gemeindliche Einvernehmen dürfe vom Gemeinderat nur verweigert werden, wenn das Vorhaben dem Bauplanungsrecht widerspricht, erklärt Behler. In diesem Fall prüfen die Mitarbeiter in der Genehmigungsbehörde die Entscheidung – und können gegebenenfalls das gemeindliche Einvernehmen ersetzen. „Das kommt nur selten vor“, sagt die Fachbereichsleiterin.

Für Fachstellen müssen meist weitere Unterlagen angefordert werden

Ist das Paket am Manhardtwinkl angekommen, erhalten Antragsteller erst ein Aktenzeichen und eine Eingangsbestätigung von den Teamassistenten. Dann geben Behler und stellvertretender Kreisbaumeister Stefan Schmid eine bauplanungsrechtliche Beurteilung ab. Ist der Antrag zulässig, nähert sich das Baurecht: Der jeweilige Baubereich beteiligt Fachstellen, wie etwa das Wasserwirtschaftsamt, den Denkmalschutz oder die Untere Naturschutzbehörde. Meist müssen hier weitere Unterlagen angefordert werden.

„Es ist ein interessanter Job, der nie langweilig wird.“

Liegen alle Stellungnahmen vor und sind technische sowie rechtliche Sachbearbeiter fertig, setzt die Teamassistenz das Genehmigungsschreiben auf und verschickt den Bescheid. Das klappt, obwohl das Staatliche Bauamt derzeit offene Stellen hat. Überstunden und Krankheitstage seien etwas gestiegen, sagt Müller. Aber: „Es ist ein interessanter Job, der nie langweilig wird.“

Anträge werden im Schnitt drei bis vier Monate bearbeitet

Besonders wichtig ist ihr zu betonen: „Im Staatlichen Bauamt sehen wir uns nicht als Verhinderungsbehörde.“ Aber, wie Michael Holzapfel, technischer Sachbearbeiter, erklärt: „Qualität hat einen gewissen Preis.“ In der Behörde koste das nicht mehr Geld – aber Zeit. Drei bis vier Monate würden Anträge im Schnitt bearbeitet, bei Garagen reichen manchmal sechs bis acht Wochen, bei Hotels oder landwirtschaftlichen Projekten könne es auch mal länger als im Durchschnitt dauern.

„Wir arbeiten rechtssicher.“

Doch das Warten lohnt sich, erklärt Behler. Denn: „Wir arbeiten rechtssicher.“ Sie und Abteilungsleiterin Mirjam Reinold sind Juristinnen. Ihnen geht es um öffentliches Interesse – und damit auch um den Schutz des Antragsstellers. Denn: „Wenn wir etwas genehmigen und dann Nachbarn klagen, haben wir mit einer rechtssicheren Baugenehmigung eine gute Grundlage.“ Baukultur, laut Holzapfel durch umliegenden Bestand definiert, ist nicht das einzige Kriterium. Die Erfahrung zeige, sagt Holzapfel, dass sich die meisten Entscheidungen des Staatlichen Bauamts im Zweifel vor Gericht bestätigen.

Das gelte auch für Entscheidungen um Innen- oder Außenbereich – obgleich hier häufiger Gerichte Klarheit schaffen müssen. Um solche kritischen Fälle, auch beim Ersetzen des gemeindlichen Einvernehmens, kümmert sich Leiterin Reinold selbst – und nimmt mit Behler Verhandlungen wahr. „Wir fahren auch raus und schauen uns vor Ort um“, sagt Reinold.

„Manche bauen leider schwarz.“

Ärgerlich ist aus Sicht der Mitarbeiter die seit 2021 per Gesetz geltende Fiktion: Wird über einen Antrag binnen drei Monaten nicht entschieden, gilt er als genehmigt. Eine „abwegige Regelung“, sagt Behler. Den Ärger hätten der Bauherr und die Behörde später mit den Nachbarn. Und: „Wenn alle Unterlagen da sind, liegt das bei niemandem von uns drei Monate rum.“ Nur aufgrund fehlender Unterlagen müsste die Behörde Anträge nun ablehnen, um die Fiktion zu verhindern. „Nicht bürgerfreundlich.“

Freilich gibt’s auch die, die gar keinen Antrag einreichen. „Manche bauen leider schwarz“, sagt Holzapfel. Nicht hinter jeder Beschwerde von Bürgern stecke ein Verstoß. Aber: Zehn Prozent der Antragssteller müssten nach der Baukontrolle nachbessern. Weniger Arbeit gebe es dadurch zwar nicht. Aber es geht, betont Behler, eben ums detailgetreue Arbeiten.