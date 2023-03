Ein Blick in den Garten von King Charles: Partnerschaftsverein besucht Tewkesbury

Von: Sebastian Grauvogl

Leiten den Partnerschaftsverein: (v.l.) Belinda Burkart (Beisitzerin), Paul Martin (Zweiter Vorsitzender), Silke Tiemann-Waas (Beisitzerin), Ferdinand Huber (Revisor), Judith Claremont-Fertl (Vorsitzende), Jens Zangenfeind (Revisor), Almut von Grabe (Schriftführerin), Veronika Riedenauer (Beisitzerin), Inge Ploski-Fritz (Beisitzerin). Nicht auf dem © ist Kassier Bernhard Altmann. Foto: Privat

Ob Brexit oder Corona: Zahlreiche Hürden erschwerten die gegenseitigen Besuche der Partner-Landkreise Miesbach und Tewkesbury. Jetzt wollen beide Seiten wieder durchstarten.

Landkreis – Einen hölzernen Wegweiser schenkte die britische Tewkesbury Townband ihren Miesbacher Freunden beim Besuch zum 40-jährigen Jubiläum der Landkreis-Partnerschaft im vergangenen Sommer. „Tewkesbury 1394 km“ steht darauf geschrieben. Quasi eine Einladung zum Gegenbesuch – der die Miesbacher heuer gerne Folge leisten wollen. Details dazu hat Judith Claremont-Fertl, Vorsitzende des Tewkesbury Partnerschaftsvereins Miesbach, bei der Hauptversammlung in der Pizzeria an der Schlierach in Hausham bekannt gegeben.

Nachdem in den Pandemie-Jahren der Austausch zwischen dem Landkreis Miesbach und dem District of Tewkesbury nur eingeschränkt möglich war, soll 2022 nur der Auftakt vieler weiterer Aktivitäten gewesen sein, erläuterte Claremont-Fertl. So werden sich heuer unter anderem Schüler der Realschule Miesbach und der Cotswolds School wieder gegenseitig besuchen. Auch diese Verbindung feiert übrigens ein Jubiläum: Sie jährt sich heuer zum 20. Mal.

Eine ganz besondere Reise plant der Schlierseer Gartenbauverein, berichtet Claremont-Fertl. Vorsitzender Reiner Pertl organisiere vom 11. bis 15. Mai eine Reise in einige der schönsten Gärten des Districts of Tewkesbury und Umgebung. Unter anderem soll es auch nach Highgrove Manor gehen, in den Garten von King Charles.

Vorstandsneuwahl zeigt großes Engagement

Dass auch die Partnerschaft der beiden Landkreise weiter wächst, zeigten dann die turnusgemäßen Neuwahlen des Tewkesbury Vereins. Fast alle bisherigen Vorstandsmitglieder stellten sich für eine weitere dreijährige Amtsperiode zur Verfügung und wurden natürlich auch wieder gewählt: Judith Claremont-Fertl (Vorsitzende), Paul Martin (Vize-Vorsitzender), Bernhard Altmann (Kassier), Almut von Grabe (Schriftführerin) sowie die Beisitzerinnen Inge Ploski-Fritz, Silke Tiemann-Waas, Vroni Riedenauer und Belinda Burkart. Der Posten des zweiten Stellvertreters wurde aus Gesundheitsgründen vakant gelassen, so Claremont-Fertl. Das Amt des Revisors bekleiden Ferdinand Huber und Vize-Landrat Jens Zangenfeind, der Arnfried Färber ablöste.

Einen weiteren Politiker begrüßte Claremont-Fertl als „fast“ neues Mitglied: Landrat Olaf von Löwis. „Ich finde es stark, dabei zu sein“ betonte Olaf von Löwis, der mit seinem Beitritt zum Partnerschaftsverein dem Vorbild seiner Amtsvorgänger folgt. Er freue sich, dass die Freundschaft zwischen dem Landkreis Miesbach und dem District of Tewkesbury trotz aller Hürden wie Pandemie, Brexit und Bürokratie bereits seit über 40 Jahren bestehe – und auch in diesem Jahr „interessante und große“ Pläne habe.

sg