Ein bodenständiger Metzgermeister: Miesbach trauert um Rudi Röckenschuß (87)

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Miesbach trauert um Metzgermeister Rudolf Röckenschuß (Symbolfoto). © IMAGO/ imagebroker

Bodenständig, pflichtbewusst, zufrieden und voller Lebensfreude: So kannten die Miesbacher Rudolf Röckenschuß. Jetzt ist der Metzgermeister im Alter von 87 Jahren gestorben.

Miesbach – Als bodenständiger Metzgermeister hätte Rudi Röckenschuß nie von sich behauptet, Wunder zu vollbringen. Seine Tochter Lisa aber traute ihrem Papa selbst das zu, erzählte der Miesbacher immer wieder mit einem herzlichen Lachen. In der Grundschule hätte die Religionslehrerin die Bibelstelle der Hochzeit zu Kana erklärt. Die Szene also, wo Jesus Wasser in Wein verwandelte. Da habe die kleine Lisa den Finger gehoben: „Mein Papa kann so was ähnliches: Er macht aus Wasser Wurscht.“

Wenn Rudi Röckenschuß solche Anekdoten an seinem vormittäglichen Kaffeestammtisch zum Besten gab, war die Stimmung gut. Wie immer, wenn man sich mit dem Miesbacher unterhielt. Und das tat eigentlich jeder gern, strahlte Röckenschuß doch stets Lebensfreude und Zufriedenheit aus. Selbst nach seinem schweren Schlaganfall habe er noch mit dem Krankenhauspersonal geschäkert, erzählt sein Sohn Rudi. Doch diese Zuversicht reichte nicht, um wieder gesund zu werden. Am 12. März ist Röckenschuß nun im Alter von 87 Jahren gestorben.

Miesbacher vermissen Rudolf Röckenschuß schon jetzt

Entsprechend groß ist die Trauer bei den Miesbachern, die ihn in vielerlei Hinsicht schmerzlich vermissen werden. Denn Rudi Röckenschuß war ein Mann, auf dessen Meinung man wert legte. Nicht nur, weil er als gebürtiger Miesbacher so ziemlich alles über die Stadt und ihre Menschen wusste. „Er hat die Dinge kritisch hinterfragt und immer mit Bedacht gehandelt“, erzählt sein Sohn. Gleichwohl sei er bescheiden gewesen und habe sich nie ins Rampenlicht gestellt.

Rudolf Röckenschuß (†). © Privat

Röckenschuß’ beruflichen Werdegang kennzeichnete vor allem eins: sein unerschütterliches Pflichtbewusstsein und sein außerordentlicher Fleiß. 1950 begann er die Metzgerlehre im elterlichen Betrieb. Nach einer Zeit als Geselle in der Münchner Metzgerei Vogl ging Rudi Röckenschuß dann 1960 an die Fleischerschule in Augsburg, wo er die Meisterprüfung mit sehr großem Erfolg ablegte.

Diamantene Hochzeit 2022 gefeiert

Danach ging alles Schlag auf Schlag. 1962 heiratete er seine Frau Elisabeth, mit der er im vergangenen Jahr noch Diamantene Hochzeit feiern konnte. 1965 kam Tochter Lisa zur Welt und der frischgebackene Papa wurde auch noch sein eigener Chef: Er übernahm die elterliche Metzgerei, die er mit seiner Frau bis zur Weitergabe an seinen 1972 geborenen Sohn Rudi im Jahr 2006 mit Herzblut führte. Als Ausbilder gab er die Liebe und das Wissen zu seiner Arbeit an viele junge Menschen weiter, erinnert sich sein Sohn. Vor allem seine „Steckenpferde“ – hausgemachte Salamisorten und luftgetrockneter Rohschinken – lockten die Kunden in den Laden.

Trotz der vielen Arbeit im Geschäft hielt Röckenschuß an seiner mit einem im Alter von 19 Jahren mit zwei Freunden unternommenen Italientrip im Zelt geweckten Reiselust fest und urlaubte mit seiner Familie unter anderem in der Schweiz und den USA – die Kamera stets griffbereit. Im Ruhestand war er dann als Opa gefordert. „Seine Enkel Vincent, Tim und Lilly waren sein größtes Glück“, erzählt Rudi Röckenschuß. Mit den beiden Buben habe er zudem die Leidenschaft fürs Eishockey-Spielen beim TEV Miesbach geteilt. Auch die Miesbacher Feuerwehr lag ihm als langjähriges Mitglied bis ins hohe Alter sehr am Herzen.

Und dass Wasser nicht nur zum Löschen da ist, sondern auch zum Wursten, wissen dank seiner lustigen Geschichte auch all die Miesbacher, denen es nicht vergönnt war, dem Meister über die Schulter zu schauen.

sg

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Miesbach und der Tegernsee-Region finden Sie auf Merkur.de/Miesbach.