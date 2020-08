Corona im Landkreis: Ein erster „Alarmwert“ rückt näher

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus Sars-Cov-2 im Landkreis Miesbach nähert sich einem ersten „Alarmwert“. Entscheidend für die Bewertung ist die Zahl der Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen.

Landkreis – Wie das Landratsamt gestern auf Anfrage mitteilte, kletterte der Sieben-Tage-Infektionswert bis Donnerstagmittag (20. August) auf 25. Ab 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner – im Landkreis wohnen etwas mehr als 100 000 Personen – sind die Gesundheitsämter verpflichtet, das Gesundheitsministerium über die Ursache der steigenden Fallzahlen und über lokale Gegenmaßnahmen zu informieren. „Es würde dann sicher keine Alleingänge des Landkreises geben“, betont Sophie Stadler, Pressesprecherin des Landratsamts; sollten Maßnahmen nötig sein, geschehe das in Abstimmung mit der Regierung von Oberbayern und dem Gesundheitsministerium.

Zumindest von 19. auf 20. August (12 Uhr) stiegen die Zahlen nicht weiter an. Seit der Reihentestung eines Holzkirchner Metallbau-Betriebs mit insgesamt zwölf Infizierten registrierte das Gesundheitsamt keine Fälle mehr.

Ergebnisse einiger Reihentestungen stehen noch aus

Das dürfte aber nur eine Momentaufnahme sein. „Wahrscheinlich ist, dass die Zahl in den nächsten Tagen noch einmal steigt“, fürchtet Stadler. Denn es stehen die Ergebnisse weiterer Reihentestungen im besagten Holzkirchner Betrieb, in der unter Quarantäne stehenden Arbeiterunterkunft in Holzkirchen (bisher sechs der 19 Bewohner positiv) und in einer Pflegeeinrichtung aus. Dazu ist zum Ferienende mit einigen infizierten Reiserückkehrern zu rechnen, die etwa im Landkreis Ebersberg die Corona-Zahlen bereits in die Höhe schnellen ließen.

Im Landkreis Miesbach sei die Situation derzeit noch gut beherrschbar, sagt Stadler, da fast alle Neuinfektionen dem Ausbruchsgeschehen in der Holzkirchner Firma zuzuordnen sind.

Radikaler Lockdown? Eher unwahrscheinlich

Stehen einmal 50 Neuinfizierte innerhalb von sieben Tagen in der Statistik, müssen im Landkreis schärfere Maßnahmen zur Eindämmung des Virus angeordnet werden. „Ein radikaler Lockdown wie im Frühjahr ist eher unwahrscheinlich“, sagt Stadler. Trotzdem seien dann lokale Einschränkungen nötig, einige Lockerungen würden aufgehoben werden. Was genau auf die Bürger zukommen würde, „dazu können aktuell keine Aussagen getroffen werden“, sagt Stadler. Das Landratsamt appelliert dringend an die Bevölkerung, weiter Abstand zu halten, regelmäßig Hände zu waschen und Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

Aktuelle Fallzahlen (in Klammern Veränderung zum Montag, 17. August):

Holzkirchen 15 (+11), Miesbach 6 (+0), Hausham 3 (+1), Otterfing 2 (-5), Weyarn 2 (+1), Fischbachau 1 (+0), Bad Wiessee 1 (+1)

