Kreisverband der Grünen startet selbstbewusst ins Jahr 2023

Von: Bettina Stuhlweißenburg

Mehr Mitglieder, mehr Kandidaturen, mehr Mandate: (v.l.) Gerhard Waas, Benni Adjei, Stephanie Eikerling, Gisela Sengl, Georg Kammholz, Elisabeth Janner und Karl Bär gut gelaunt und selbstbewusst beim Neujahrsempfang im Bräuwirt. © STS

Beim Neujahrsempfang blickt der Kreisverband der Grünen auf drei erfolgreiche Jahre zurück - und setzt Marken für die Gestaltung der Zukunft.

Miesbach – Für den Kreisverband der Grünen war der erste Neujahrsempfang nach drei Jahren Pandemie-Pause am Freitagabend im Miesbacher Bräuwirt ein Fest der Superlative: So viele Kandidaturen im Landkreis wie noch nie: So viele Mandate wie noch nie: Sie viele Mitglieder wie noch nie: Das zeigte die Rückschau von Stephanie Eikerling, die dem Verband seit 2021 zusammen mit Georg Kammholz vorsteht.

Mehr Mitglieder, mehr Mandate

Wie Eikerling vor rund 100 gut gelaunten Anwesenden darlegte, trat die Partei bei den Kommunalwahlen im März 2020 in fast allen Gemeinden des Landkreises an: 16 grüne Listen zählte sie. „Eine massive Steigerung gegenüber den vorangegangenen Wahlen“, so Eikerling. Unter anderem kandidierten die Grünen erstmals in Fischbachau, Weyarn und Bad Wiessee – und sind seither mit je zwei Mandaten dort vertreten. Insgesamt habe die Partei 54 Mandate im Landkreis geholt. „Ein grüner Rekord“, so Eikerling. Die Mitgliederzahl des aktuell 240 Köpfe zählenden Kreisverbands hat sich ihr zufolge im Jahr 2021 verdoppelt. Woran das liegt? „Die Bewahrung der Heimat war lange ein Monopol der CSU“, erklärte Eikerling nach dem Neujahrsempfang auf Nachfrage. „Aber sie hat dabei auf die falschen Themen gesetzt.“ Ihre Partei dagegen treffe mit Themen wie Artenschutz und Mobilität auf dem Land den Nerv der Zeit. „Das Volksbegehren Artenvielfalt haben viele Menschen unterschrieben, die den Grünen eigentlich nicht nahestehen.“

Fokus auf Agrarpolitik

Im Rahmen einer Podiumsdiskussion zeigte die Partei dann auf, welche Eisen sie noch im Feuer hat: Mit Karl Bär als Obmann im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft, Gisela Sengl, die nicht nur agrarpolitische Sprecherin der Grünen im Landtag, sondern auch Bio-Bäurin im Kreis Traunstein ist, und Landtagskandidat Gerhard Waas, der als Förster ein ausgewiesener Waldexperte ist, drehte sich das Gespräch mit dem Publikum vor allem um agrar- und forstwirtschaftliche Themen in Bezug auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Auf Landes- wie auf Bundesebene wollen die Grünen die Agrarpolitik umkrempeln: „Subventionen zum Beispiel sind aktuell an die Größe der Fläche gekoppelt“, erklärte Eikerling nach dem Neujahrsempfang. „Wir wollen, dass sich Subventionen an Kriterien wie dem Artenschutz orientieren.“ Die kleinteilige Agrarwirtschaft im Kreis Miesbach mit 30 Prozent Biohöfen und Mischwäldern statt Monokulturen sei dabei Vorbild für ganz Bayern.

Kohleabbau

Aber auch die Zukunft der Kohleförderung war Thema der Podiumsdiskussion, an der außerdem Landtagsmitglied Benjamin Adjei und Kreisrätin Elisabeth Janner als Ehrengäste teilnahmen.

Beim Thema Kohle war die Diskussion laut Eikerling am kontroversesten – nicht alle Anwesenden waren demnach mit dem Koalitionsvertrag einverstanden, den die Grünen mit ausgehandelt hatten. Karl Bär erklärte laut Eikerling, dass es sich dabei um einen notwendigen Kompromiss handelt, der auch Positives beinhalte. So sei der Ausstieg aus der Kohle für 2030 avisiert und nicht für 2038, wie ursprünglich geplant.

Ehrung

Außerdem stand die Ehrung verdienter Mitglieder auf dem Programm: Unter anderem bekamen der Holzkirchner Gemeinderat und Kreisrat Robert Wiechmann für 25 Jahre Mitgliedschaft sowie Bezirkstagskandidatin Elisabeth Janner für stolze 35 Jahre Mitgliedschaft Urkunden überreicht – unter großem Applaus des Publikums.

